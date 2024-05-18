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台灣巡禮26日曼哈頓登場 朝天宮媽祖駕到

記者高雲兒／紐約報導
2024年度的台灣巡禮文化藝術節將於26日舉行，70餘個台灣特色的小吃和手工攤位，將聚集於曼哈頓聯合廣場。(記者高雲兒／攝影)
2024年度的台灣巡禮文化藝術節將於26日舉行，70餘個台灣特色的小吃和手工攤位，將聚集於曼哈頓聯合廣場。(記者高雲兒／攝影)

2024年度的台灣巡禮文化藝術節(Passport to Taiwan)將於26日(周日)舉行，70餘個台灣特色的小吃和手工攤位將聚集於曼哈頓聯合廣場(Union Square)，與民眾共慶台美傳統周，活動內容包羅萬象，從舞台表演、美食小吃、觀光推廣到社團介紹、文創商品，傳統手做，應有盡有，歡迎民眾前往。

自2002年開始舉辦的「台灣巡禮」，是為慶祝美國國會在1999年所頒訂的台美傳統周(Taiwanese American Heritage Week)而籌畫，考慮到5月是亞太裔傳統月，活動意義更加特別。該活動因疫情中斷三年，今年將是第20次舉行。活動現場也會有名人堂的展示，展示許多成就斐然的台美人。

大紐約區台灣人社團聯合會副會長許伯丞17日表示，今年的主題是「台南400」；「1624年，荷蘭人自台南安平登陸，建立熱蘭遮城，即今日台南市安平區位置。400年來，台南自上而下傳承歷史、文化、產業、教育、飲食文化、多元種族等，不僅成為台南在地特色，也成為台南市政府慶祝400年的建城歷史，本次台南市也跟台灣巡禮合作，宣傳台南。」

作為協辦單位的中華民國僑務委員會，今年邀請了來自台南的十鼓擊樂團，紐約華僑文教中心主任陳永豐介紹，「十鼓文化村」2007年於台南仁德成立，整個園區規畫堅持以傳創本土擊樂藝術為定位，而這也是它們第二次前來紐約表演。此外還有歌手吉利兒、大支等進行表演。

現場除了有台南的文宣資料以外，也將有填問卷贈送「台南燒」的活動，也就是台南景點造...
現場除了有台南的文宣資料以外，也將有填問卷贈送「台南燒」的活動，也就是台南景點造型的雞蛋糕。(記者高雲兒／攝影)

大紐約台灣同鄉會會長廖士敦介紹，除「台南400」，慶祝北港朝天宮330周年的台灣廟宇展覽也是主題之一，北港朝天宮的主席將帶領有25人組成的代表團，攜帶台灣媽祖及兩位將軍的雕像參加此次展覽，而這也是朝天宮媽祖第一次來到美國，除了紐約，還將在舊金山和休士頓拜訪。

現場除了有台南的文宣資料以外，也將有填問卷贈送台南燒的活動，也就是台南景點造型的雞蛋糕。活動時間是26日(周日)12時至5時，地點：曼哈頓聯合公園北側廣場(17 St, Park & Broadway間)，更多信息可查詢網站www.p2tw.org。

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