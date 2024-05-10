亞太裔傳統月 慶典豐富多元

亞裔傳統月大遊行，將於曼哈頓舉辦。(取自市長辦公室)

在5月的紐約市，春意盎然之際也迎來亞太裔傳統月(AAPI Heritage Month)，是每年一度慶祝亞太裔及太平洋島民的文化和貢獻的重要時刻。在本月內，全市各地都可見各式各樣的慶祝活動，不僅展示了亞裔 的非凡才華，更意在承認和慶祝他們對社會的廣泛影響。

因此，在本月將有大量社區機構和文化團體舉辦各種活動，從街頭遊行、園遊活動到學術研討會、文化工作坊，旨在強調亞裔社群在當地的貢獻和影響。這些活動不僅提供了一個展現亞裔多樣文化與傳統的平台，也鼓勵了不同文化背景人士之間的對話和交流。

曼哈頓大遊行 花車逾百

本年亞裔月，曼哈頓將延續過去兩年的傳統，舉行亞太裔文化大遊行活動。按照慣例，市長亞當斯(Eric Adams)等多位市府代表和民選官員都將出席此活動，以展示他們對亞太裔社區的支持和肯定。根據計畫，遊行將於19日(周日)下午1時起從市中心第六大道交44街處出發， 最終在55街路段結束。過程中，將有各式表演、傳統服飾展示及文化展攤位，且參與者來自各亞太裔國家和文化背景，展現豐富的民族多樣性和文化遺產。

亞裔傳統月大遊行，將於曼哈頓舉辦。(取自市長辦公室) 亞裔傳統月大遊行，將於曼哈頓舉辦。(取自市長辦公室)

主辦方預計，本屆將有超過100輛花車參加遊行，且吸引數萬觀眾沿途觀賞，屆時部分花車將展示從古典舞蹈到現代音樂的各種表演，以反映亞太各國的獨特文化和節日氛圍。此外，遊行還將包括來自非營利組織以及商業團體的參與，希望傳遞亞裔精神的力量。

公共圖書館 文藝活動多

另外，市公共圖書館(NYPL)也舉辦多場慶祝活動。當中不僅有大量亞裔歷史書目的推薦，還有大量歷史材料館藏的展示，以及專家講座和工作坊。在曼哈頓華埠 且林士果(Chatham Square)分館，還有「華埠遺產收藏」(Chinatown Heritage Collection)項目供大眾瞭解華埠的影響和貢獻，內容有照片和文檔等。

市公共圖書館華埠分館，推「華埠遺產收藏」項目。(取自公共圖書館) 市公共圖書館華埠分館舊時面貌。(取自公共圖書館) 市公共圖書館華埠分館舊時面貌。(取自公共圖書館) 市公共圖書館華埠分館舊時面貌。(取自公共圖書館)

另外，圖書館五大道分館會舉辦多場講座，如在17日下午2時邀請學者高雲翔(Gao Yunxiang)和在29日下午6時作家高麗莎(Lisa Ko)，介紹華裔演員楊秀(Soo Yong)生平和其最新小說。

除講座外，圖書館五大道分館還將舉辦亞裔月系列家庭活動，其中包括互動式兒童故事時間和手工藝工作坊。在11日(周六)下午2時，將有導演李安執導電影「少年Pi的奇幻漂流」放映活動，另在13日(周一)下午3時30分，也會有「亞太裔文化手工創意工坊」活動，邀請孩童一同製作傳統亞裔飾品和文化符號，如中國剪紙等。同時，在史泰登島威斯特雷山(Todt Hill-Westerleigh)分館，15日(周三)下午4時也會有燈籠與壽司的製作活動。

亞洲協會 辦座談、展覽

同時，亞洲協會(Asia Society)也會舉辦多場相關活動，不僅會邀請不同領域的傑出亞裔代表到場座談，還會舉辦多場演出和展覽，涵蓋亞洲各地的傳統與現代藝術。其中，在11日(周六)下午1時將有「亞太裔兒童文學界」舉辦，邀請多位亞裔插畫家與兒童現場交流並共同創作。另外，協會還會邀請台灣裔心理學家王珍妮(Jenny Wang)，在14日(周二)下午6時講述亞裔的心理創傷和心理健康。

亞洲協會舉辦系列亞裔月活動，圖為紀念李揚國活動。(記者劉梓祁／攝影) 亞洲協會舉辦系列亞裔月活動，圖為紀念李揚國活動。(記者劉梓祁／攝影) 亞洲協會舉辦系列亞裔月活動，圖為紀念李揚國活動。(記者劉梓祁／攝影)

亞洲協會舉辦系列亞裔月活動，圖為紀念李揚國活動。(記者劉梓祁／攝影) 亞洲協會舉辦系列亞裔月活動，圖為紀念李揚國活動。(記者劉梓祁／攝影)

公園局 簡單書法教寫

另外，市公園局(NYC Parks)也會在本月每周末舉辦亞裔月戶外活動，如12日(周日)下午1時在布朗士聖瑪麗公園(St. Mary's Park)所舉辦「自然書法」活動，到場家庭將學習中國書法和簡單的字符書寫，而皇后區垂枝山毛櫸公園(Weeping Beech Park)也會在19日(周日)上午11時，舉辦法拉盛歷史介紹活動，講述此增長最快的亞裔中的藝術、文化和移民變化。在華埠蘇域柏公園(Seward Park)，則會於26日(周日)上午11時舉辦華埠公園的歷史回顧活動。