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周末好去處／可樂娜公園春季櫻花漫步

記者劉梓祁／紐約報導

紐約市公園巡遊者(Urban Park Rangers)將於14日(周日)上午10時至11時，於法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)大地球儀景觀處，舉辦「春季櫻花漫步」活動。主辦方表示，本次活動旨在於櫻花季暨春季之時，在區內最著名的公園內，了解和觀賞其最具標誌性的櫻花樹，以及它們背後的文化和歷史意義。本次活動免費，主辦方鼓勵有興趣家庭提前報名，並穿著適合戶外活動的服裝和鞋子，以便於漫步時的舒適和安全，詳情可瀏覽https://shorturl.at/nvTUV查看。

砲台公園農業工作坊

曼哈頓砲台公園保護協會(The Battery Conservancy)將於13日(周六)下午1時30分至3時30分在下城園內，舉辦名為「認識土壤與種子」的都市農業工作坊。根據主辦方，本次活動旨在帶領市民深入了解土壤組成和其背後生物學原理，以及如何維護自家蔬菜的土壤健康，從而提升本地食品系統的可持續性。參加者將有機會學習播種和土壤維護技巧，並得到專業園丁提供的新手指南或進階知識。本次活動免費，主辦方鼓勵沒有經驗市民加入，詳情可在https://shorturl.at/jxKV3查看。

海洋公園國家桌遊日

布碌崙(布魯克林)海洋公園聯盟(Marine Park Alliance)將於13日(周六)下午1時至3時，在園內卡羅社區中心(Carmine Carro Community Center)舉辦「國家桌遊日」慶祝活動。聯盟表示，本次活動旨在帶領公眾短暫離開電子產品，並攜帶各自最鍾愛的桌遊到場，或者體驗聯盟準備的桌遊「危險邊緣」公園特別版。本次活動免費，無論年齡和背景均能參與，並能促進家庭和朋友之間的互動，和重新點燃大家對傳統遊戲的熱愛，詳情可在https://shorturl.at/yBGU3查看。

史泰登島自然尋寶遊戲

紐約市公園局(NYC Parks)將於13日(周六)上午11時至下午12時30分，在史泰登島託滕維爾的會議廳公園(Conference House Park)內，舉辦名為「把它們都抓住」的自然尋寶遊戲活動。過程中，公園護林員將帶領參與者在公園中尋找齧齒動物、昆蟲、鳥類、爬行動物以及其他自然元素。主辦方表示，本次活動靈感來源於熱門手機遊戲「Pokemon Go」，希望幫助人們透過真實世界來了解虛擬遊戲中的靈感來源。本次活動免費，詳情可在https://shorturl.at/aCY37查看。

紐約市 史泰登島 布碌崙

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