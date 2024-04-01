曼哈頓復活節帽子大遊行 華童超嗨

今年的華人參與者顯著增加，除了興奮拍照的華人觀者，許多華人小朋友身著色彩斑斕的衣服、頭戴裝飾繽紛的帽子，成為第五大道的亮點。(記者張心／攝影)

復活節 周末春意盎然，傳統年度盛事「復活節帽子大遊行」3月31日在曼哈頓 第五大道登場。活動吸引了數以萬計的參與者前來共襄盛舉，其中尤其以華人 小朋友們最為興奮歡樂。

只要是願意展示個人穿搭的民眾，都可從聖派翠克大教堂起自信「走秀」(記者張心／攝影)

唐女士7歲和5歲的女兒最喜歡「復活節帽子大遊行」。(記者張心／攝影)

紐約市再次舉辦年度傳統盛事「復活節帽子大遊行」，吸引了數以萬計的參與者前來共襄盛舉。(記者張心／攝影)

今年的華人參與者顯著增加。(記者張心／攝影)

作為紐約市歷史悠久的傳統活動，「復活節帽子大遊行」可以追溯到19世紀末，當時的社會精英們熱中於身著各色華服、頭戴精緻復活節禮帽在曼哈頓第五大道上散步。時至今日，該活動已逐漸變為一場人人皆可參與的街頭派對，且不像感恩節、聖派翠克節、哥倫布/原住民族日等需要依循嚴格的隊列行進，只要是願意展示個人穿搭的民眾，都可從聖派翠克大教堂(St. Patrick's Cathedral)起自信「走秀」。

紐約市再次舉辦年度傳統盛事「復活節帽子大遊行」，吸引了數以萬計的參與者前來共襄盛舉。(記者張心／攝影)

吳女士和李女士的女兒們，也一同來參加這場充滿創意與色彩的慶典。(記者張心／攝影)

紐約市再次舉辦年度傳統盛事「復活節帽子大遊行」，吸引了數以萬計的參與者前來共襄盛舉。(記者張心／攝影)

紐約市再次舉辦年度傳統盛事「復活節帽子大遊行」，吸引了數以萬計的參與者前來共襄盛舉。(記者張心／攝影)

與往年不同的是，今年的華人參與者顯著增加，除了興奮拍照的華人觀者，許多華人小朋友身著色彩斑斕的衣服、頭戴裝飾繽紛的帽子，成為第五大道的亮點。唐女士向記者展示7歲和5歲女兒的裝扮，兩個孩子分別身著亮金色和粉紅色連衣裙，頭戴被鮮花和玩偶環繞的草帽，「配飾都是他們自己選的，我們一針針縫上去的，小朋友們很喜歡這個遊行，我們每年都不缺席。」

紐約市再次舉辦年度傳統盛事「復活節帽子大遊行」，吸引了數以萬計的參與者前來共襄盛舉。(記者張心／攝影)

紐約市再次舉辦年度傳統盛事「復活節帽子大遊行」，吸引了數以萬計的參與者前來共襄盛舉。(記者張心／攝影)

紐約市再次舉辦年度傳統盛事「復活節帽子大遊行」，吸引了數以萬計的參與者前來共襄盛舉。(記者張心／攝影)

只要是願意展示個人穿搭的民眾，都可在第五大道自信「走秀」。(記者張心／攝影)

唐女士表示，「復活節帽子大遊行」是一個幫助孩子們了解和體驗不同文化節慶的絕佳機會，不僅能夠展示自己的創意培養信心，還能從中學習如何尊重和欣賞世界多元文化。

紐約市再次舉辦年度傳統盛事「復活節帽子大遊行」，吸引了數以萬計的參與者前來共襄盛舉。(記者張心／攝影)

紐約市再次舉辦年度傳統盛事「復活節帽子大遊行」，吸引了數以萬計的參與者前來共襄盛舉。(記者張心／攝影)

「復活節帽子大遊行」可以追溯到19世紀末，當時的社會精英們熱衷於身著各色華服、頭戴精緻復活節禮帽在曼哈頓第五大道上散步。(記者張心／攝影)

紐約市再次舉辦年度傳統盛事「復活節帽子大遊行」，吸引了數以萬計的參與者前來共襄盛舉。(記者張心／攝影)

家住曼哈頓的吳女士和李女士，也一同帶領女兒們來參加這場充滿創意與色彩的慶典。吳女士說，「復活節帽子大遊行」是自己6歲和4歲的女兒最愛的節日項目，除了可以看到傳統的復活節裝扮之外，還可以欣賞極富創意的帽子和服飾設計，從花朵綻放、卡通人物到社會資訊，無不展現出紐約客對生活的熱愛和對節日的獨特理解。

唐女士向記者展示7歲和5歲的女兒的裝扮，講述鮮花和玩偶草帽的製作流程。(記者張心／攝影)

只要是願意展示個人穿搭的民眾，都可從聖派翠克大教堂(St. Patrick's Cathedral)起自信「走秀」。(記者張心／攝影)

「平時女兒們就很喜歡上美術手工課，復活節帽子大遊行簡直是最好不過的美術實踐。」吳女士指著女兒們帽子上的花朵、玩偶、蕾絲等配飾，講述全家一起挑選製作的過程，「花朵是在Trader Joe 's挑的，髮箍、帽子在Whole Foods買的，孩子們按照自己的喜好搭配，將來一定是難忘的童年回憶。」