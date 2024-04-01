我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州罕見積雪多 夏季有望免限水

重慶3歲童從22樓被丟下摔死 37歲狠母還砍傷婆婆

曼哈頓復活節帽子大遊行 華童超嗨

記者張心／紐約報導
今年的華人參與者顯著增加，除了興奮拍照的華人觀者，許多華人小朋友身著色彩斑斕的衣服、頭戴裝飾繽紛的帽子，成為第五大道的亮點。(記者張心／攝影)
今年的華人參與者顯著增加，除了興奮拍照的華人觀者，許多華人小朋友身著色彩斑斕的衣服、頭戴裝飾繽紛的帽子，成為第五大道的亮點。(記者張心／攝影)

復活節周末春意盎然，傳統年度盛事「復活節帽子大遊行」3月31日在曼哈頓第五大道登場。活動吸引了數以萬計的參與者前來共襄盛舉，其中尤其以華人小朋友們最為興奮歡樂。

只要是願意展示個人穿搭的民眾，都可從聖派翠克大教堂起自信「走秀」(記者張心／攝影...
只要是願意展示個人穿搭的民眾，都可從聖派翠克大教堂起自信「走秀」(記者張心／攝影)

唐女士7歲和5歲的女兒最喜歡「復活節帽子大遊行」。(記者張心／攝影)
唐女士7歲和5歲的女兒最喜歡「復活節帽子大遊行」。(記者張心／攝影)

紐約市再次舉辦年度傳統盛事「復活節帽子大遊行」，吸引了數以萬計的參與者前來共襄盛...
紐約市再次舉辦年度傳統盛事「復活節帽子大遊行」，吸引了數以萬計的參與者前來共襄盛舉。(記者張心／攝影)

今年的華人參與者顯著增加。(記者張心／攝影)
今年的華人參與者顯著增加。(記者張心／攝影)

作為紐約市歷史悠久的傳統活動，「復活節帽子大遊行」可以追溯到19世紀末，當時的社會精英們熱中於身著各色華服、頭戴精緻復活節禮帽在曼哈頓第五大道上散步。時至今日，該活動已逐漸變為一場人人皆可參與的街頭派對，且不像感恩節、聖派翠克節、哥倫布/原住民族日等需要依循嚴格的隊列行進，只要是願意展示個人穿搭的民眾，都可從聖派翠克大教堂(St. Patrick's Cathedral)起自信「走秀」。

紐約市再次舉辦年度傳統盛事「復活節帽子大遊行」，吸引了數以萬計的參與者前來共襄盛...
紐約市再次舉辦年度傳統盛事「復活節帽子大遊行」，吸引了數以萬計的參與者前來共襄盛舉。(記者張心／攝影)

吳女士和李女士的女兒們，也一同來參加這場充滿創意與色彩的慶典。(記者張心／攝影)
吳女士和李女士的女兒們，也一同來參加這場充滿創意與色彩的慶典。(記者張心／攝影)

紐約市再次舉辦年度傳統盛事「復活節帽子大遊行」，吸引了數以萬計的參與者前來共襄盛...
紐約市再次舉辦年度傳統盛事「復活節帽子大遊行」，吸引了數以萬計的參與者前來共襄盛舉。(記者張心／攝影)

紐約市再次舉辦年度傳統盛事「復活節帽子大遊行」，吸引了數以萬計的參與者前來共襄盛...
紐約市再次舉辦年度傳統盛事「復活節帽子大遊行」，吸引了數以萬計的參與者前來共襄盛舉。(記者張心／攝影)

與往年不同的是，今年的華人參與者顯著增加，除了興奮拍照的華人觀者，許多華人小朋友身著色彩斑斕的衣服、頭戴裝飾繽紛的帽子，成為第五大道的亮點。唐女士向記者展示7歲和5歲女兒的裝扮，兩個孩子分別身著亮金色和粉紅色連衣裙，頭戴被鮮花和玩偶環繞的草帽，「配飾都是他們自己選的，我們一針針縫上去的，小朋友們很喜歡這個遊行，我們每年都不缺席。」

紐約市再次舉辦年度傳統盛事「復活節帽子大遊行」，吸引了數以萬計的參與者前來共襄盛...
紐約市再次舉辦年度傳統盛事「復活節帽子大遊行」，吸引了數以萬計的參與者前來共襄盛舉。(記者張心／攝影)

紐約市再次舉辦年度傳統盛事「復活節帽子大遊行」，吸引了數以萬計的參與者前來共襄盛...
紐約市再次舉辦年度傳統盛事「復活節帽子大遊行」，吸引了數以萬計的參與者前來共襄盛舉。(記者張心／攝影)

紐約市再次舉辦年度傳統盛事「復活節帽子大遊行」，吸引了數以萬計的參與者前來共襄盛...
紐約市再次舉辦年度傳統盛事「復活節帽子大遊行」，吸引了數以萬計的參與者前來共襄盛舉。(記者張心／攝影)

只要是願意展示個人穿搭的民眾，都可在第五大道自信「走秀」。(記者張心／攝影)
只要是願意展示個人穿搭的民眾，都可在第五大道自信「走秀」。(記者張心／攝影)

唐女士表示，「復活節帽子大遊行」是一個幫助孩子們了解和體驗不同文化節慶的絕佳機會，不僅能夠展示自己的創意培養信心，還能從中學習如何尊重和欣賞世界多元文化。

紐約市再次舉辦年度傳統盛事「復活節帽子大遊行」，吸引了數以萬計的參與者前來共襄盛...
紐約市再次舉辦年度傳統盛事「復活節帽子大遊行」，吸引了數以萬計的參與者前來共襄盛舉。(記者張心／攝影)

紐約市再次舉辦年度傳統盛事「復活節帽子大遊行」，吸引了數以萬計的參與者前來共襄盛...
紐約市再次舉辦年度傳統盛事「復活節帽子大遊行」，吸引了數以萬計的參與者前來共襄盛舉。(記者張心／攝影)

「復活節帽子大遊行」可以追溯到19世紀末，當時的社會精英們熱衷於身著各色華服、頭...
「復活節帽子大遊行」可以追溯到19世紀末，當時的社會精英們熱衷於身著各色華服、頭戴精緻復活節禮帽在曼哈頓第五大道上散步。(記者張心／攝影)

紐約市再次舉辦年度傳統盛事「復活節帽子大遊行」，吸引了數以萬計的參與者前來共襄盛...
紐約市再次舉辦年度傳統盛事「復活節帽子大遊行」，吸引了數以萬計的參與者前來共襄盛舉。(記者張心／攝影)

家住曼哈頓的吳女士和李女士，也一同帶領女兒們來參加這場充滿創意與色彩的慶典。吳女士說，「復活節帽子大遊行」是自己6歲和4歲的女兒最愛的節日項目，除了可以看到傳統的復活節裝扮之外，還可以欣賞極富創意的帽子和服飾設計，從花朵綻放、卡通人物到社會資訊，無不展現出紐約客對生活的熱愛和對節日的獨特理解。

唐女士向記者展示7歲和5歲的女兒的裝扮，講述鮮花和玩偶草帽的製作流程。(記者張心...
唐女士向記者展示7歲和5歲的女兒的裝扮，講述鮮花和玩偶草帽的製作流程。(記者張心／攝影)

只要是願意展示個人穿搭的民眾，都可從聖派翠克大教堂(St. Patrick's ...
只要是願意展示個人穿搭的民眾，都可從聖派翠克大教堂(St. Patrick's Cathedral)起自信「走秀」。(記者張心／攝影)

「平時女兒們就很喜歡上美術手工課，復活節帽子大遊行簡直是最好不過的美術實踐。」吳女士指著女兒們帽子上的花朵、玩偶、蕾絲等配飾，講述全家一起挑選製作的過程，「花朵是在Trader Joe 's挑的，髮箍、帽子在Whole Foods買的，孩子們按照自己的喜好搭配，將來一定是難忘的童年回憶。」

復活節 華人 曼哈頓

上一則

通膨顧客流失 美元樹商品最高漲到7元

下一則

門窗完整 班森賀現神秘入室盜竊案

延伸閱讀

復活節悲歌 買兔子給小孩常被棄養

復活節悲歌 買兔子給小孩常被棄養
紐約教堂復活節彌撒 遇挺巴示威者抗議

紐約教堂復活節彌撒 遇挺巴示威者抗議
「跨性別日」巧遇復活節 拜登遭保守派圍攻

「跨性別日」巧遇復活節 拜登遭保守派圍攻
復活節撿彩蛋 吸引數千人同樂

復活節撿彩蛋 吸引數千人同樂

熱門新聞

良哥在當電召車司機的過程中，經常載到從中國來的走線客。圖為由中南美洲來美國的中國走線客。(路透)

接送華人走線客 紐約電召車司機看盡心酸

2024-03-24 10:16
紐約州眾議員布魯門卡拉提出反租霸的新提案。(取自州眾議會官網)

紐約房東遭毆死 州議員提「反租霸案」 簡化驅逐程序

2024-03-25 07:07
天景購物中心停車場的人工窗口張貼告示，標注特定時段停車費為20元，但停車場入口未標明，有部分車主不清楚漲價新規。(記者邢易霖 / 攝影)

紐約法拉盛購物 停車費2小時要收20元 華人：無法接受

2024-03-30 22:44
一輛汽車近日在班森賀華社街道上自燃。(莊文怡提供)

汽車停布魯克林路邊突自燃 車主在爆破前及時脫身

2024-03-30 11:51
川普到紐約長島參加殉職警察迪勒的守靈。(歐新社)

川普赴紐約為殉職警守靈 他才31歲遭累犯槍殺

2024-03-28 16:57
犯罪分子專挑昂貴車型的輪胎下手。(讀者提供)

法拉盛車輪頻被盜 這些車型最容易被鎖定

2024-03-29 22:15

超人氣

更多 >
馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」

馬斯克看衰烏克蘭抗俄 「連呆子都能預料結果」
果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…

果然是「浪姐減肥營」 「繁花」金美林老闆娘瘦到網友不認得…
當年因「這2事」救輝達 黃仁勳對合作夥伴自曝其短 造就如今輝煌

當年因「這2事」救輝達 黃仁勳對合作夥伴自曝其短 造就如今輝煌
美式血滴子？天外飛來旋轉鋸刀 俄州男差點被砍成兩半

美式血滴子？天外飛來旋轉鋸刀 俄州男差點被砍成兩半
波音飛機為什麼總出事？波音機長深度分析

波音飛機為什麼總出事？波音機長深度分析