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紐約櫻花季開跑5大勝地一覽 盛開期估3月底到4月初

記者胡聲橋／紐約報導
布碌崙植物園盛開的櫻花。(植物園網站)
布碌崙植物園盛開的櫻花。(植物園網站)

不知不覺間，紐約的櫻花季已經悄悄到來。冬天的嚴酷尚未褪盡，春天已經由櫻花奏響了溫暖的序曲。在紐約街頭可以看到盛開的早櫻，在中央公園等地，不少櫻花已經次第開放。觀櫻賞櫻，遊客可以根據公園的公告早作安排。

和去年一樣，今年的櫻花季也比往年提前，許多櫻花樹都提早開花了，紐約的櫻花季已經正式開始。有人認為，這是氣候變化造成的；但有人認為，這只不過是正常的波動，或者要歸因於城市的綜合效應。不過，就目前的情況看，櫻花盛開期仍然會在3月底和4月初，櫻花季將持續至整個5月。

中央公園盛開的櫻花。(中央公園網站)
中央公園盛開的櫻花。(中央公園網站)

中央公園

紐約賞櫻最有名的去處是中央公園，公園為此專門設立了網站https://www.centralparknyc.org/cherry-blossoms，幫助遊客了解花情。

中央公園盛開的櫻花。(公園網站)
中央公園盛開的櫻花。(公園網站)

中央公園看櫻花主要有六個地方。包括大草坪(Great Lawn)、水庫西邊(West Side of Reservoir)和朝聖山丘(Pilgrim Hill)的櫻花已經盛開；水庫東邊(East Side of Reservoir)、櫻花丘(Cherry Hill)和綿羊草原(Sheep Meadow)的櫻花樹還處於開花前期。中央公園的櫻花品種主要有彼岸櫻(Higan)、關山櫻(Kwanzan)和吉野櫻(Yoshino)等。

布碌崙植物園盛開的櫻花。(植物園網站)
布碌崙植物園盛開的櫻花。(植物園網站)

布碌崙植物園

布碌崙(布魯克林)植物園(Brooklyn Botanic Garden)是紐約觀賞櫻花的又一好去處，該植物園一共種植了26種不同的櫻花樹。植物園最具特色的觀賞地點就是櫻花大道(Cherry Esplanade)，這是一個被關山櫻花樹和紅橡樹圍繞的大草坪。櫻花盛開的日子裡，在成排成列花團錦簇的櫻花樹下上徜徉，簡直就是人間樂事。園內另一賞櫻好去處，則是日本園(Japanese Hill-Pond Garden)。

布碌崙植物園盛開的櫻花。(植物園網站)
布碌崙植物園盛開的櫻花。(植物園網站)

布碌崙(布魯克林)植物園為櫻花專門設立了一個網站：https://www.bbg.org/collections/cherries，遊客可以事先了解園內櫻花的花情。目前，那裡的阿龜櫻(Okame)已經開花。

羅斯福島盛開的櫻花。(本報檔案照)
羅斯福島盛開的櫻花。(本報檔案照)

羅斯福島

東河之上，位於曼哈頓和皇后區之間的羅斯福島也是看櫻花的好地方，那裡的櫻花樹沿河岸排列，背靠曼哈頓高聳入雲的天際線，構成了羅斯福島春季一道不可多得的風景線。樹下漫步，春風拂面，非常浪漫。那裡的櫻花主要由吉野櫻、關山櫻和阿龜櫻組成，大部分櫻花樹都位於該島西南的西環路(west loop road)上。

可樂娜公園的櫻花雨。(本報檔案照)
可樂娜公園的櫻花雨。(本報檔案照)

可樂娜公園

位於皇后區的可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)也是熱門賞花景點。每到春天，那裡的櫻花都會吸引眾多的華裔居民駐足，流連忘返，同時也給該公園現代派的地球儀造型增色不少。

紐約市植物園盛開的櫻花。(植物園網站)
紐約市植物園盛開的櫻花。(植物園網站)

紐約植物園

位於布朗士區的紐約植物園(New York Botanic Garden)也是一個櫻花樹集中的地方。該公園有200多棵櫻花樹，主要分布在櫻桃園(Cherry Collection)彎彎曲曲的小徑兩旁。

1909年，日本送給美國2500棵櫻花樹，以紀念汽船發明100周年，以及探險者哈德遜乘坐汽船沿哈德遜河北上旅行300周年。不幸的是，裝載這2500棵櫻花樹的船隻在海上失蹤。1912年，日本再次贈送美國3020棵櫻花樹，以紀念兩國之間的友誼。這些櫻花樹一部分給了首都華盛頓特區，一部分給了紐約市。紐約的櫻花樹一開始種在曼哈頓上城，包括中央公園、河濱公園(Riverside Park)和櫻花公園(Sakura Park)等地，後來慢慢擴散到全市各地和全國。

植物園 中央公園 賞櫻

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