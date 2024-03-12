端午美食文化節 5/19法拉盛登場

第三屆亞裔端午美食文化節，將於5月19日在法拉盛登場。(記者鄭怡嫣／攝影)

亞裔 之友總聯盟宣布，將訂於5月19日(周日)，聯合數十家社團、組織和商家，在法拉盛 市中心封街舉辦第三屆亞裔端午 美食文化節，屆時，美食和文化攤位將比往年再增加一倍，還將伴有豐富多彩的文藝演出，歡迎廣大民眾踴躍參加。

亞裔之友總聯盟主席李天驥介紹，已經兩年連續舉辦亞裔端午文化節，得到各界支持，今年的地址將移到法拉盛更中心的地段，規模也更廣大。美食區將位於緬街和三福大道(Sanford Ave.)之間的凱辛娜大道(Kissena Blvd.)，設

各族裔特色美食及精美禮品，文化區位於凱辛娜大道和緬街之間的三福大道，設法律諮詢、健保資訊、義診服務和兒童樂園。主舞台則將設於三福大道136-30號街頭，現場將有舞蹈、戲曲、健美、抽獎等環節。

市議員黃敏儀幕僚長柯立人表示，他們辦公室參與了前兩屆的端午美食文化節，好吃好玩，他很期待今年的活動，呼籲民眾踴躍參加。

市長辦公室代表何助敏、美國亞裔非營利機構策略聯盟主席朱林驥、紐約温州同鄉會會長張勝耀、江浙工商總會會長丁天雲、第一保健市場發展協調副總裁王惠嶽、東北同鄉會會長李香梅等出席了此次記者會。

第三屆亞裔端午美食文化節，將在5月19日上午8時至晚上8時之間舉辦，攤位詳情，請致電(929)639-3429或(347)348-7995，更多詳情，請發送電郵至[email protected]及登錄網站www.aaafus.org查詢。