「中美友好在廣西」圖片展 普及飛虎隊歷史

黃屏表示自己在貴州省長大，與廣西比鄰，因此對廣西的自然風光和少數民族文化印象深刻。(記者范航瑜／攝影)

「中美友好在廣西」圖片展11日在紐約華美協進社開幕，圖片展共展出100多幅圖片，普及飛虎隊的歷史以及廣西的非物質文化遺產。

廖品琥在致辭中表示，廣西山水和美國有著千絲萬縷的聯繫。(記者范航瑜／攝影)

活動由中國廣西壯族自治區人民對外友好協會主辦，華美協進社、美國廣西同鄉會、美國華僑華人 聯合總會、美國福建華人聯合總會協辦。正在紐約訪問的廣西代表團團長、廣西壯族自治區副主席廖品琥出席了活動，並在開幕式上作主旨發言，中國駐紐約總領事黃屏、華美協進社總裁葛曉初、美中航空遺產基金會主席格林、美中關係全國委員會副主席白莉娟、華埠 市議員馬泰(Christopher Marte)等出席。

廖品琥表示，廣西山水和美國有著千絲萬縷的聯繫，廣西桂林是包括美國在內的很多外國政要頻頻光顧的地方，尼克森、老布希、卡特、柯林頓等美國前總統都曾訪問桂林，美國飛虎隊曾在廣西與中國人民並肩作戰。去年，在美中航空遺產基金會的牽線搭橋下，廣西和美國簽署並啟動「飛虎隊友誼學校暨青少年領袖計計畫」，「廣西期待與美國人民攜手合作發展，共同譜寫兩國交流合作新篇章。」

「中美友好在廣西」圖片展11日在紐約華美協進社開幕。(記者范航瑜／攝影)

黃屏表示自己在貴州省長大，與廣西比鄰，因此對廣西的自然風光和少數民族文化印象深刻。他還提到了飛虎隊為美中關係作出的貢獻。「美國和中國攜手並肩，為人類尊嚴、為人權正義共同奮鬥。我們可以秉持飛虎隊的精神前行，建立互利共贏的良好關係。」

格林表示飛虎隊是美中關係名副其實的遺產，可惜目前兩國很多年輕人都不瞭解這段歷史。他一直致力於推廣普及二戰期間的美中友誼，「我們剛剛與中國教育局 簽署了一項協議，他們會每年資助100名美國學生訪問中國。」

此次「中美友好在廣西」圖片展共展出100多幅圖片，活動現場還舉行了廣西非物質文化遺產展，通過圖片和實物的形式展示了廣西20多項非物質文化遺產。(記者范航瑜／攝影)

此次「中美友好在廣西」圖片展共展出100多幅圖片，活動現場還舉行了廣西非物質文化遺產展，通過圖片和實物的形式，展示了廣西20多項非物質文化遺產。來自政商僑學界、中資企業、高校、研究機構與飛虎隊後代及親屬等近200人出席了本次活動。