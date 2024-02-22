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皇后區海洋大道大橋即將全面關閉

記者邢易霖 / 紐約即時報導
Q35公車將雙向繞行跨灣大橋，並為皇后區洛克威的所有車站提供服務。(MTA)
Q35公車將雙向繞行跨灣大橋，並為皇后區洛克威的所有車站提供服務。(MTA)

大都會運輸署(MTA)橋梁和隧道部將於本月23日(周五)晚上10時至24日(周六)晚上7時，全面關閉連接皇后區洛克威半島(Rockaway Peninsula)和布碌崙(布魯克林)的海洋大道大橋(Marine Parkway-Gil Hodges Memorial Bridge)，這期間將換道路橋面板。此外，Q35公車的服務將改道繞行跨灣退伍軍人紀念大橋(Cross Bay Veterans Memorial Bridge)。

這座擁有87年歷史的牙買加灣(Jamaica Bay)大橋將關閉雙向所有交通，駕駛者可以使用東邊5.6哩的跨灣退伍軍人紀念大橋作為替代路線，Q35巴士的服務將改道繞行跨灣大橋。居住在皇后區微風點(Breezy Point)附近的居民對出行與安全問題感到擔心。他們表示，如果遇到急救或者火災，微風點的居民一般會過橋去布碌崙，而布碌崙的消防隊員也經常會來半島西端幫忙滅火救援。民眾稱「平時如果路上車不多，從這座橋到洛克威的路程大概要13分鐘。」

皇后區市議員阿里奧拉(Joann Ariola)表示，維修橋梁的工作是仍須進行的，他們將會與MTA確保在橋關閉期間，緊急車輛仍然可以通行。他們不希望因為這次道路修整而發生悲劇。

布碌崙 皇后區 MTA

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