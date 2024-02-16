紐約4大冰瀑 暴風雪過後更美麗

託漢諾克瀑布州立公園。(VillageHero／攝影 / CC BY 2.0)

對於長期在城市生活的居民而言，探索紐約州 壯觀的冰凍瀑布，是冬季末期遊玩和攝影的絕佳地點。每一座冰瀑都承載著自然的力量與美麗，讓人們在嚴寒之中，也能感受到節氣的活力。

在紐約的廣袤自然景觀中，有幾處瀑布或會在此時轉化為令人嘆為觀止的冰雕藝術品，吸引著遊人、遠足者和攝影師前去一睹風采。

奶油瀑布州立公園

(Buttermilk Falls State Park)

在上州 伊薩卡(Ithaca)，奶油瀑布公園以其令人歎為觀止的自然美景聞名，其中最著名的景觀是標誌性的白奶油瀑布。在寒冷的月份，這座瀑布以及公園內的其他瀑布可以變成令人驚歎的冰凍雕塑，創造出迷人的冬季景觀。作為全州最具地理特色的瀑布之一，它沿著陡峭的巖面傾瀉而下，從頂部到底部大約距離600呎，其中主體高度為35呎。

奶油瀑布州立公園內瀑布。(VillageHero／攝影 / CC BY 2.0) 奶油瀑布州立公園內瀑布。(VillageHero／攝影 / CC BY 2.0)

在雪天，瀑布落水會被凍結，形成掛在岩石和周圍植被上的冰雕景觀，創造出獨特的冬季風景畫面。從遠處看，特有的陡坡地貌令結冰瀑布如同牛奶一般雪白。另外，狹長的瀑布中還會產生多個小瀑布分支，以及有冰柱在瀑布周圍和峭壁上形成。除了視覺奇觀，公園還有近一哩的的冰凍瀑布觀賞路線，以及滑冰、滑雪的選項。

莫霍克河科霍斯瀑布

(Cohoes Falls)

科霍斯瀑布位於州府奧伯尼(Albany)東北處的一座城市，屬於上州主要河流莫霍克河(Mohawk River)的一部分，是冰河時期冰川所遺留下來的河道。作為全州流量最大的瀑布之一，那裡不僅有壯觀的自然奇觀，且在冬季結冰時會增添獨特的觀賞維度。霍斯瀑布大約有90呎的落差，橫跨近1000呎，水流沿著莫霍克河在岩石邊緣傾瀉而下。

莫霍克河科霍斯瀑布。(取自科霍斯市府) 莫霍克河科霍斯瀑布。(取自國家氣象局)

在寒冷或者下雪的月份，瀑布水流的部分區域及其產生的水霧會結冰，在河岸和岩石上形成冰形，形成特別的自然景觀。另外，此瀑布距離奧伯尼僅十分鐘路程，並有多個觀景台可以俯瞰瀑布和周圍的景觀。在冬季，寧靜的瀑布和溫暖月份瀑布強大流動的景象形成鮮明對比，因此有大量攝影師和自然愛好者將其稱為冬季必看的自然景點。

卡茨基爾山卡特斯齊爾瀑布

(Kaaterskill Falls)

作為美東最高的瀑布之一，位於奧伯尼西南方卡茨基爾山(Catskills Mountains)的卡特斯齊爾瀑布，在每個冬季都會出現落水和水霧凍結，形成巨大的冰雕結構，附著在巖面和周圍的樹木上。作為著名的雙層瀑布，其分為兩個主要落差，總高度約260呎，其中上層瀑布從岩石懸崖上飛瀉180呎，下層瀑布以馬尾形狀連續落下80呎。在冬季月份，兩級瀑布的水流會形成大型冰柱和冰形，帶來驚人的視覺對比。

卡茨基爾山卡特斯齊爾瀑布。(Jason／攝影 / CC BY 2.0) 卡茨基爾山卡特斯齊爾瀑布。(取自紐約州教育廳)

另外，瀑布底部還有長1.5哩的徒步路線，以及通往上層和下層的瀑布步道，提供了冰瀑的不同視角。值得注意的是，這些小徑在冬天可能會更具挑戰性，遊客應該準備適當的冬季裝備，並小心謹慎。

託漢諾克瀑布

(Taughannock Falls)州立公園

位於州中部的託漢諾克瀑布，是美國東北部最高的單落瀑布，其高度甚至超過了附近但更為著名的尼亞加拉瀑布。其不僅處在同名的州立公園中心，也是紐約最宏大的自然景觀之一。該瀑布垂直落差215呎，冬天時凍結水流會圍繞峽谷壁形成不同的帷幕和圖案。

公園還提供多個瀑布的觀景點，包括一個可以全景觀賞瀑布和峽谷的瞭望台，以及一條通往瀑布底部的小徑，讓遊客近距離體驗冰形。另外，此地亦適合徒步旅行，步道全程約需時2小時上下，得以從不同的角度欣賞冬季森林和溫暖月份的鮮明對比，感受季節和自然環境的周期性變換。