紐約難得迎來白色情人節 商機卻遇冷

老闆劉女士今年重點推銷的藍玫瑰格外引人注目。(記者范航瑜／攝影)

情人節前夕，紐約迎來了罕見的白色浪漫。隨著13日的大雪降臨，整個紐約市 披上了銀白色的外衣，營造出了獨特的情人節氛圍。然而，隨之而來的濕滑路面，也給行人的出行帶來了不小的困擾。曼哈頓華埠 人流量明顯不如平日。不少商家都表示，受天氣影響，今年的情人節生意並不如去年。

不少華埠商家表示，受天氣影響，今年的情人節生意並不如去年。(記者范航瑜／攝影)

由於大雪的緣故，平日裡常見的售賣鮮花和水果的攤販，當天並未出現。位於華埠包厘街(Bowery)的芬芳海棠花鋪，已有40餘年的悠久歷史。老闆劉女士今年重點推銷的藍玫瑰格外引人注目，她還特意從荷蘭進口了高品質的玫瑰和洋牡丹。

芬芳海棠花鋪特意從荷蘭進口了高品質的玫瑰和洋牡丹。(記者范航瑜／攝影)

然而，意外的大雪使得客流量大減，原本打算擺放於店外，以吸引顧客招攬生意的鮮花，也被迫只能被移至店內。劉女士表示：「本來每年預期情人節前後生意都很好的，但今天的天氣確實給我們帶來了挑戰。」

位於勿街的蛋糕店Keki，今年情人節推出了紅絲絨海綿芝士蛋糕。(記者范航瑜／攝影)

儘管天氣不佳，但依然有不少商家通過預售活動保持了一定的生意量。位於勿街(Mott St.)的蛋糕店Keki，今年情人節推出了紅絲絨海綿芝士蛋糕。這款日式芝士蛋糕採用了紅絲絨風味，表面撒上了可可粉，自5日開始預售以來，每天都有十份左右的訂單。

該店店員表示：「我們已經做了三年情人節特別蛋糕了。以前會有不同的款式，但最近幾年我們都是推出紅絲絨蛋糕，不僅適合情侶，也適合家庭享用。」

飛達西餅採用預購的方式應供應情人節限量蛋糕。(記者范航瑜／攝影)

考慮到情人節當天可能需求大、時間緊，勿街另一家麵包店飛達西餅，同樣也採用了預購的方式，供應情人節限量蛋糕。這款蛋糕甚至在情人節過後幾天內仍可購買。這款蛋糕以巧克力為基底，裝飾以新鮮草莓和愛神丘比特的圖案。店員同樣表示今年的銷量不錯。