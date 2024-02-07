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舞獅、手工藝…皇后區博物館2月11日迎農曆年

記者邢易霖 / 紐約報導
皇后區博物館將舉辦2024農曆新年活動。(皇后區博物館官網)
皇后區博物館將舉辦2024農曆新年活動。(皇后區博物館官網)

為迎接新年的到來，紐約新苗文藝中心(NYCCC)將於11日(周日)下午1時至4時，在皇后區博物館(Queens Museum)舉辦2024農曆新年活動。屆時通過民間舞蹈、舞獅、舞龍、京劇和傳統手工藝等活動一起慶祝龍年，其中由專業藝術家和NYCCC的學生共同呈現的藝術表演。此外，活動還設中國書法和水墨畫工作坊，博物館的專業人員將指導參與者製作龍形工藝品。

當日下午1時至2時，紐約新苗文藝中心的藝術家和學生將表演民族舞、古典舞、中國鼓、京劇和彩帶舞，以及悠悠球、舞獅和舞龍；下午2時至4時是中國書法和毛筆畫工作坊，藝術家將使用毛筆書法，展示並講解中國古代象形文字與現代表意文字之間的關係。參與者將在指導下書寫簡單的漢字，以慶祝農曆新年。參與者可將在工作坊中書寫的簡易書法作品帶回家。

下午2時15分至4時為創作龍年手工藝品的家庭項目。活動旨在用鮮艷的色彩讓神話中的龍栩栩如生。參與家庭可以使用彩紙、記號筆和膠水等簡單材料，創作自己的龍年藝術品。這些都可以按照簡單的步驟進行創作，也適合所有年齡段的民眾參與。活動名額先到先得。

活動不限年齡，兒童在藝術創作過程中必須有家人或看護人陪同。全部活動皆免費，需在官網領取免費門票，中國書法和毛筆畫工作坊需提前線上預約時間。領取門票及預約網址，https://reurl.cc/67KaKy。

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