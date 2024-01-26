周末好去處／紐約遊艇展覽會 東岸規模最大、歷史最悠久

Discovering Boating New York Boat Show將從即日起至本月28日(周日)在曼哈頓 賈維茨會議中心(Javits Convention Center)舉行，作為美國東海岸規模最大、歷史最悠久的船展之一，每年都吸引著全球船業界的菁英、愛好者和潛在買家的參與；展會涵蓋展示最新和最先進的船類產品、船用設備、水上運動用品、船用配件，現場內還有各種專業講座、船模比賽、衝浪模擬表演等，在掌握最新技術的專業知識的同時，也可享受運動和娛樂的樂趣；有意者可瀏覽nyboatshow.com。

自家製黏土樂

Guidepost Montessori將於28日上午11時至下午1時，在曼哈頓東村的中心舉辦免費的家庭DIY黏土製作活動，地址是紐約B大道1號；自製黏土會提高安全性，就算孩子放進嘴裡也不怕，其中最大的好處就是促進孩童對感官的刺激，有助於早期啟蒙教育。該活動也為家長們製造機會認識其他家長，就撫養孩子所面臨的問題及疑惑進行交流，且可向專業的教師諮詢等，詳情請查詢events.newyorkfamily.com/event/family-fun-diy-play-dough-free。

農曆新年舞蹈表演

陳乃霓舞蹈團將啟動新年舞蹈表演專場，在27日、28日於紐約皇后學院的庫普弗伯格藝術中心(Kupferberg Center for the Arts)舉辦演出，與觀眾共同迎接龍年的到來；成立於1988年的陳乃霓舞蹈團是美國舞蹈界最受關注的、由亞裔 女性領導的舞蹈團之一，其中國傳統舞與飽含意蘊的現代舞相結合的獨創風格，深受觀眾喜愛。更多詳情可瀏覽kupferbergcenter.org/events。

史泰登島 楓樹節

Clay Pit Ponds州立公園保護區每年都會在史泰登島舉辦楓樹採集節(Maple Tapfest)，召來義工在豐收期間幫忙收集每棵樹的楓糖漿，今年的首場志工活動將在27日舉行，工作時長約兩個小時；主辦方指，由於六歲以上便能參與，該活動吸引眾多家庭報名，教育孩子們回饋社會之餘，還能增進親子關係。每名參與者需行走至少1哩長的路，主辦方也呼籲民眾應穿著保暖衣物，有興趣者需提前預約，可電郵至[email protected]。