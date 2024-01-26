我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

AI浪潮下…今年還沒過完1個月 科技業已裁員2萬人

當街被潑化學液體 夏威夷25歲中國籍女教師重傷

周末好去處／紐約遊艇展覽會 東岸規模最大、歷史最悠久

記者顏潔恩／紐約報導

Discovering Boating New York Boat Show將從即日起至本月28日(周日)在曼哈頓賈維茨會議中心(Javits Convention Center)舉行，作為美國東海岸規模最大、歷史最悠久的船展之一，每年都吸引著全球船業界的菁英、愛好者和潛在買家的參與；展會涵蓋展示最新和最先進的船類產品、船用設備、水上運動用品、船用配件，現場內還有各種專業講座、船模比賽、衝浪模擬表演等，在掌握最新技術的專業知識的同時，也可享受運動和娛樂的樂趣；有意者可瀏覽nyboatshow.com。

自家製黏土樂

Guidepost Montessori將於28日上午11時至下午1時，在曼哈頓東村的中心舉辦免費的家庭DIY黏土製作活動，地址是紐約B大道1號；自製黏土會提高安全性，就算孩子放進嘴裡也不怕，其中最大的好處就是促進孩童對感官的刺激，有助於早期啟蒙教育。該活動也為家長們製造機會認識其他家長，就撫養孩子所面臨的問題及疑惑進行交流，且可向專業的教師諮詢等，詳情請查詢events.newyorkfamily.com/event/family-fun-diy-play-dough-free。

農曆新年舞蹈表演

陳乃霓舞蹈團將啟動新年舞蹈表演專場，在27日、28日於紐約皇后學院的庫普弗伯格藝術中心(Kupferberg Center for the Arts)舉辦演出，與觀眾共同迎接龍年的到來；成立於1988年的陳乃霓舞蹈團是美國舞蹈界最受關注的、由亞裔女性領導的舞蹈團之一，其中國傳統舞與飽含意蘊的現代舞相結合的獨創風格，深受觀眾喜愛。更多詳情可瀏覽kupferbergcenter.org/events。

史泰登島楓樹節

Clay Pit Ponds州立公園保護區每年都會在史泰登島舉辦楓樹採集節(Maple Tapfest)，召來義工在豐收期間幫忙收集每棵樹的楓糖漿，今年的首場志工活動將在27日舉行，工作時長約兩個小時；主辦方指，由於六歲以上便能參與，該活動吸引眾多家庭報名，教育孩子們回饋社會之餘，還能增進親子關係。每名參與者需行走至少1哩長的路，主辦方也呼籲民眾應穿著保暖衣物，有興趣者需提前預約，可電郵至[email protected]

史泰登島 曼哈頓 亞裔

上一則

美國ZK靈芝三萜油助抗流感及病毒重症

下一則

曼哈頓檢察官、民代討論槍枝治本之道

延伸閱讀

泰勒絲太衰 狂粉連闖3次紐約香閨 無懼警方逮捕

泰勒絲太衰 狂粉連闖3次紐約香閨 無懼警方逮捕
紐約布碌崙地鐵2人被列車撞傷

紐約布碌崙地鐵2人被列車撞傷
紐約華裔書畫家曾憲文 獲國際藝術大獎

紐約華裔書畫家曾憲文 獲國際藝術大獎
紐約華文作家協會 27日迎新送舊

紐約華文作家協會 27日迎新送舊

熱門新聞

博士流浪漢孫衛東近期生活照。(圖／孫衛東自願者團隊提供)

志工伸援 紐約「流浪博士」近況曝光 昔日服裝店雇主也發聲

2024-01-23 06:56
年輕歲月(Green Day)周二晚在洛克菲勒地鐵站快閃表演。(截取自X)

超驚喜 紐約市民晚高峰坐地鐵 遇到大牌樂隊快閃演出

2024-01-18 14:02
法拉盛吃飯買單時需仔細查看帳單，以防不當支出。(記者邢易霖 / 攝影)

紐約華人法拉盛堂食險遭超收小費…給不到這個數還被追討

2024-01-24 13:03
周翹軒與妻子鄺秋娟在網路認識。周翹軒生前對妻子說的最後一句話是「我愛你」。(鄺秋娟提供)

47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程

2024-01-25 12:46
陳小姐指對方很常主動與自己聊天。(視頻截圖)

華女網交遇高富帥熱聊 友人識破詐騙

2024-01-19 06:53
此次降雪預計將從1月19日(周五)早上開始，一直持續到1月20日(周六)的下午，周六可能成為紐約市近一年以來最寒冷的一天。(記者范航瑜／攝影)

紐約明日再下雪 恐達5吋…周六或成為一年來最冷的一天

2024-01-18 15:19

超人氣

更多 >
迎新年大掃除有祕訣 專家提5原則「事半功倍」

迎新年大掃除有祕訣 專家提5原則「事半功倍」
年薪可破10萬 目前需求最熱的遠距工作不是科技

年薪可破10萬 目前需求最熱的遠距工作不是科技
目標百貨員工 因購入公司專賣Stanley保溫杯被炒

目標百貨員工 因購入公司專賣Stanley保溫杯被炒
被偷到怕 每天逾45學生上門偷竊 華府CVS藥局決定關店

被偷到怕 每天逾45學生上門偷竊 華府CVS藥局決定關店
47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程

47歲華男器捐救3人 愛妻忍悲陪走最後一程