我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多嚴查 華女用共同帳戶下丈夫的卡 也被攔

Fed官員預期第3季才降息：不確定因素太多 應謹慎行事

漫步紐約街頭 展開文學地圖

記者鄭怡嫣／紐約報導
龐克教母史密斯(Patti Smith)在獲美國國家圖書獎的回憶錄「只是孩子」中，曾將雀兒喜酒店形容為「為年輕人提供了一個充滿活力、迫切需要的庇護所」。（取自雀兒喜酒店官網）
龐克教母史密斯(Patti Smith)在獲美國國家圖書獎的回憶錄「只是孩子」中，曾將雀兒喜酒店形容為「為年輕人提供了一個充滿活力、迫切需要的庇護所」。（取自雀兒喜酒店官網）

垮掉一代的凱魯亞克(Jack Kerouac)、金斯伯格(Allen Ginsberg)曾是紐約咖啡館和酒館的常客，梅勒(Norman Mailer)、米勒(Arthur Miller)、奧斯特(Paul Auster)也都以紐約為家，而哈林區(Harlem)的文藝復興也推動美國非洲裔文學的發展，漫步在紐約，街邊店肆都有其故事與歷史：思想在那裡交匯，作品在那邊完成。

雀兒喜酒店 傳奇故事發生地

位於曼哈頓西23街222號的雀兒喜酒店(the Chelsea Hotel)，是一棟帶鍛鐵陽台的12層高維多利亞式紅磚樓，1884年建成時也是紐約最高的建築，它曾住滿藝術家、詩人、作家和音樂家，被形容是「嬉皮士和江湖浪子的聚居地」，也曾有無數的名人在此「自殺、暴斃、邂逅和結婚」。

雀兒喜酒店曾住滿藝術家、詩人、作家和音樂家。（取自雀兒喜酒店官網）
雀兒喜酒店曾住滿藝術家、詩人、作家和音樂家。（取自雀兒喜酒店官網）

在1978年的一篇採訪中，當時的酒店經理透露，作家們受到廉價租金和玫瑰木樑房的吸引在此居住，其中許多房間的牆壁厚達三呎：柏洛茲(William Burroughs)在此完成了代表作「裸體午餐」(Naked Lunch)，劇作家米勒與夢露分手後至此療傷，民謠詩人科恩(Leonard Cohen)與情人喬普林(Janis Joplin)在酒店相遇，並寫下「Chelsea Hotel No. 2」，性手槍(Sex Pistol)貝斯手Sid的女友Nancy，在酒店的100號房內被刺死。

雀兒喜酒店曾住滿藝術家、詩人、作家和音樂家。（取自雀兒喜酒店官網）
雀兒喜酒店曾住滿藝術家、詩人、作家和音樂家。（取自雀兒喜酒店官網）
雀兒喜酒店曾住滿藝術家、詩人、作家和音樂家。（取自雀兒喜酒店官網）
雀兒喜酒店曾住滿藝術家、詩人、作家和音樂家。（取自雀兒喜酒店官網）

1964年，酒店因其骯髒的環境及知名的住客，被「生活」雜誌譽為「紐約最著名的三流酒店」。進入21世紀，酒店仍保持100多年前的風貌，但已被售予地產商變為中高檔的酒店，這個曾住滿「怪人」的文化地標，既曾是紐約的一個縮影，也代表充滿硬核波希米亞精神的時代已俱往矣。

白馬酒館自述為紐約市第二古老持續經營的酒館，為包括凱魯亞克、巴布狄倫(Bob D...
白馬酒館自述為紐約市第二古老持續經營的酒館，為包括凱魯亞克、巴布狄倫(Bob Dylan)等一眾作家及歌手所光顧。(取自白馬酒館Instagram)

白馬酒館 格林威治村的文學熱點

位於格林威治村(Greenwich Village)的白馬酒館(White Horse Tavern)，自述為本市第二古老的酒館，它在1880年開業，在上世紀中期，為包括凱魯亞克、鮑德溫(James Baldwin)、巴布狄倫(Bob Dylan)等一眾作家與歌手光顧，至今也吸引許多觀光客慕名前來「朝聖」。

白馬酒館自述為紐約市第二古老持續經營的酒館，為包括凱魯亞克、巴布狄倫(Bob D...
白馬酒館自述為紐約市第二古老持續經營的酒館，為包括凱魯亞克、巴布狄倫(Bob Dylan)等一眾作家及歌手所光顧。(取自白馬酒館Instagram)

白馬起初作為碼頭工人的酒肆而開業，當時的格林威治村為工人階級社區，19世紀末，歐洲移民湧入村中，在附近哈德遜河沿岸的木廠、煤炭場及碼頭作工。在30、40年代，它成為左派居民、共產主義者和工會組織的避風港，而在50年代則因文學界人士的光顧而更是聲名鵲起。

巴布狄倫(Bob Dylan)是白馬酒館的常客。(取自白馬酒館Instagram...
巴布狄倫(Bob Dylan)是白馬酒館的常客。(取自白馬酒館Instagram)

當時住在這一街區、也經常光顧酒館的城市活動家珍雅各(Jane Jacobs)在她的經典名著「美國大城市的死與生」中描述：白天碼頭工人在這裡喝酒，晚上則無縫過渡為作家的天地，同時「一股堅實的對話和活力湧出，撲面而來，非常溫暖」。

寫下「不要溫和地走進那個良夜」的威爾士詩人狄倫·托馬斯(Dylan Thomas)，據說在這裡飲下了最後一杯酒，「我已經喝了第18杯威士忌，我想這是紀錄」，他說。他住在上述的雀兒喜酒店，常去白馬，巴布狄倫也因他而改姓狄倫，而據傳他死後靈魂也在館內遊蕩，多人聲稱，看到托馬斯坐在他最喜歡的桌子旁，而沿吧台擺放的啤酒長杯和烈酒杯，也總是無故斟滿。

文中來不及提到的北麥酒店(NoMad Hotel)，把書當作家具一般部署。(取自...
文中來不及提到的北麥酒店(NoMad Hotel)，把書當作家具一般部署。(取自北麥酒店官網)
文中來不及提到的廣場大酒店(The Plaza)，菲茨傑拉德(F. Scott ...
文中來不及提到的廣場大酒店(The Plaza)，菲茨傑拉德(F. Scott Fitzgerald)則把這裡寫入了「了不起的蓋茨比」，圖為酒店裡的玫瑰俱樂部，也是書中描述的在前禁酒時代喝雞尾酒的地方。(取自廣場大酒店官網)

紐約文學地圖參考

限於篇幅與筆力，自然無法列盡紐約個中藝文場所，若以著書來論，有美國批評家布魯姆(Harold Bloom)主編的「紐約文學地圖」，既可作為城市旅行手冊，也是美國文學史。紐約市立大學(CUNY)雷曼學院(Lehman College)，則製作了數字項目「紐約文學歷史地圖」，標記、研究、與撰寫對美國文學歷史具有重要影響的紐約地點，地圖可參：https://urlis.net/vur95hvg。而紐時的一篇雙語「漫步文學曼哈頓」遊記，則以精簡與個人化的文字、快切鏡頭般的視角，率性評述了散逸在曼哈頓四方的文學角落，文章鏈接：rb.gy/jg1n14。

文中來不及提到的廣場大酒店(The Plaza)，作家卡波特(Truman Ca...
文中來不及提到的廣場大酒店(The Plaza)，作家卡波特(Truman Capote)曾在此舉辦黑與白舞會；菲茨傑拉德(F. Scott Fitzgerald)則把這裡寫入了「了不起的蓋茨比」。(取自廣場大酒店官網)

曼哈頓 租金 觀光

上一則

國稅局免費報稅服務啟動

下一則

醜聞纏身 亞當斯連任籌款受挫

延伸閱讀

李強赴達沃斯論壇會瑞士總統 布林肯傳也急安排見阿姆赫德

李強赴達沃斯論壇會瑞士總統 布林肯傳也急安排見阿姆赫德
台灣大選 白宮：美國不會選邊站

台灣大選 白宮：美國不會選邊站
布林肯會晤劉建超 重申台海和平穩定重要

布林肯會晤劉建超 重申台海和平穩定重要
布林肯會巴勒斯坦主席 稱美挺巴建國、重申兩國方案

布林肯會巴勒斯坦主席 稱美挺巴建國、重申兩國方案

熱門新聞

蓋勒格12日在法拉盛表示，不法分子多破壞車輛進入車內，再用鑰匙編程設備製作新鑰匙竊車。(記者邢易霖 / 攝影)

進入車內5分鐘 竊賊就可重製新鑰匙 鎖定3車型

2024-01-13 11:01
法拉盛一燒烤店於13日深夜發生一起白熱化爭執，夫妻之間的激烈吵架，竟導致勸架的店員被捅傷，所幸傷勢不重，沒有大礙。(讀者提供)

紐約法拉盛燒烤店夫妻打架 店員勸架竟被捅傷

2024-01-14 19:22
一名華裔製衣廠商高管因逃漏稅近400萬元，遭到聯邦起訴。示意圖，並非新聞本人。(路透)

華裔衣廠高管涉逃稅數百萬被捕 遭控30罪

2024-01-17 11:01

街友露宿紐約地鐵站 毯子一掀成群「老鼠大軍」竄出

2024-01-11 09:10
紐約市緊急事務管理局發布天氣預警，強降雨和勁風將伴隨雷暴閃電於今晚來襲。(市長辦公室提供)

市府急發緊急預警 勁風暴雨加閃電 今晚再襲紐約市

2024-01-12 12:40
研究顯示，若想在紐約市享受25年的退休生活，至少需要擁有163萬元的存款。(記者許君達／攝影)

享受退休要存多少錢？ 紐約州平均破百萬 全美第4高

2024-01-16 05:35

超人氣

更多 >
北加矽谷洛斯阿圖雙屍命案 證實兩人皆為谷歌工程師

北加矽谷洛斯阿圖雙屍命案 證實兩人皆為谷歌工程師
北加矽谷雙屍命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇

北加矽谷雙屍命案 疑中國工程師夫妻因裁員釀悲劇
波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節

波音客機脫落的門板 是這國製造…運安委員會提供新細節
凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史

凱特王妃住院 每日郵報曝光王子妃病史
辛芷蕾演「繁花」 光走路就學了2年… 雙腳都磨出血

辛芷蕾演「繁花」 光走路就學了2年… 雙腳都磨出血