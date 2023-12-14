美加湖北傳媒周 展銷上千種文創商品

傳媒周現場展示了出版刊物1965種、4392冊等地方特色作品，吸引數百位嘉賓到場觀賞。(記者張心／攝影)

中國駐紐約總領館攜手中國湖北省內30多家廣播電視、網路視聽、新聞出版等機構及優秀企業，於13日在曼哈頓時報廣場萬豪酒店舉辦「2023視聽中國·美加湖北傳媒周」活動，以「分享、交流、合作、創新」為主題，展覽展銷湖北刊物、文創等藝術作品，推動美、中民間文化交流。

黃屏表示，上個月習近平主席和拜登總統會面，重申中美民間交流的重視性。(記者張心／攝影)

「湖北傳媒周」自2016年以來，已連續在馬來西亞、新加坡 、俄羅斯、波蘭、埃及等十多個多家舉辦，此次在美國和加拿大舉行，現場展示了出版刊物1965種、4392冊，地方文創產品75種、709件，包括黃鶴樓、皮影戲、龍舞舟等地方特色作品，吸引超過數百位嘉賓到場觀賞。

中國駐紐約總領事黃屏分享了自己當年在湖北黃岡當英語教師的經歷。(記者張心／攝影)

湖北省委宣傳部副部長、湖北省廣播電視局局長張世華說，長江文明是中華文化重要發源地，距今有7000年歷史，武漢 代表長江文化最高水平。「白雲黃鶴是湖北的輝煌歷史，現如今，新世代的湖北人人安居樂業，懷抱開拓進取的精神，以海納百川的並融心態走向世界，希望中美人民友好往來、源遠流長」。

「2023視聽中國·美加湖北傳媒周」活動在紐約曼哈頓舉辦。(記者張心／攝影)

中國駐紐約總領事黃屏分享了自己當年在湖北黃岡當英語教師的經歷，「武漢留給我深刻的印象，在很多年前到訪時，我甚至覺得是我見過最大的城市，那裡有長江大橋、長江、黃鶴樓等歷史文化遺跡，令我非常驚嘆」。

傳媒周現場展示了出版刊物1965種、4392冊等地方特色作品，吸引數百位嘉賓到場觀賞。(記者張心／攝影)

「2023視聽中國·美加湖北傳媒周」活動在紐約曼哈頓舉辦。(記者張心／攝影)

黃屏表示，上個月習近平主席和拜登 總統會面，重申中美民間交流的重視性，但目前的問題在於，人民都很友好，但如何在國家層面和平相處、在全球問題上達成和解，尚缺乏共識。在這樣的情況下，他認為，傳媒在其間扮演重要作用，「湖北不僅在歷史上、風景上、經濟上、地理位置上有優勢，文化傳媒領域還需要進行更全面完備的對外交流。希望湖北能夠在此次美國交流中，找到各界夥伴去合作」。