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海外崑曲社35周年 10日演出兩場折子戲

紐約訊
海外崑曲社為紀念成立35周年，將於12月10日(周日)下午兩點，在法拉盛市政廳舉辦「雅韻薪傳」 演出。（海外崑曲社提供）
海外崑曲社為紀念成立35周年，將於12月10日(周日)下午兩點，在法拉盛市政廳舉辦「雅韻薪傳」 演出。（海外崑曲社提供）

海外崑曲社為紀念成立35周年，將於2023年12月10日(周日)下午兩點，在法拉盛市政廳舉辦本年度第三場學生專場。 此次演出是由法拉盛文化藝術中心(FCCA)贊助及共同舉辦，歡迎各界人士前往觀賞。

海外崑曲社為紀念長年傳承、保存、和發揚崑曲，在「雅韻薪傳」的第三場活動中，特別推出兩個在人物以及情節有強烈對比的折子戲：《義俠記》中 的〈戲叔〉以及《紅梨記》中的〈亭會〉；前者由曲友周怡、Matthew Bloch馬思友演出，後者由曲友毛雪珍、張東炘演出；呈現他們多年來在崑曲傳習班的學習成果，以及曲社在美國紐約的崑曲教學與傳承工作。「雅韻薪傳」為彩妝演出節目，現場並有樂隊伴奏。節目演出，提供中英文字幕和解說介紹，市政廳並做線上直播。

此次演出特邀紐約傑出的音樂家伴奏：鼓板王林松，二胡郭景強，琵琶孫麗，加上崑曲社音樂總監週鳴主笛。喜愛崑曲和戲曲藝術的朋友，千萬不要錯過。

海外崑曲社由旅居美國的崑曲愛好者於1988年成立，以研究、保存、傳揚崑曲為宗旨的非營利藝術機構。崑曲是中國現存歷史悠久、成就輝煌的傳統表演藝術，對中國文學、戲劇、音樂、舞蹈都有深遠的影響。 2001年，崑曲名列聯合國教科文組織公布第一批「人類口述、非物質文化遺產代表作」。

崑曲社並於1991年成立崑曲傳習班，聘請專業老師教導學員崑曲唱唸做表及鼓笛。現任主教老師有聞復林、史潔華、蔡青霖、殷海宜、吳德璋、程敏、週鳴、錢熠、賈永紅、徐煜源等。自1992年起，獲得紐約州藝術基金會傳習計畫的資助並受其監督。每年舉辦師生聯合公演。目前每周六在法拉盛高中 (35-01, Union Street,Flushing NY 11354) 上課。 疫情期間增加周六，日於線上課程。

崑曲社的主要活動有：崑曲公演、崑曲傳習、示範演講以及學術研究等。崑曲社歷年來共舉辦300多場演講、示範及演出 。有關海外崑曲社資訊，請洽詢：[email protected]

市政廳此次演出連接：https://reurl.cc/A0xKp3

演出直播連結：https://reurl.cc/A0xKp3

海外崑曲社為紀念成立35周年，將於12月10日(周日)下午兩點，在法拉盛市政廳舉...
海外崑曲社為紀念成立35周年，將於12月10日(周日)下午兩點，在法拉盛市政廳舉辦「雅韻薪傳」 演出。（海外崑曲社提供）
海外崑曲社為紀念成立35周年，將於12月10日(周日)下午兩點，在法拉盛市政廳舉...
海外崑曲社為紀念成立35周年，將於12月10日(周日)下午兩點，在法拉盛市政廳舉辦「雅韻薪傳」 演出。（海外崑曲社提供）

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