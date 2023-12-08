戴克高地聖誕燈飾 閃亮吸客

戴克高地聖誕燈飾之一。(記者胡聲橋╱攝影)

如果紐約市 最吸引人的聖誕節 景點是洛克菲勒中心的大聖誕樹，那麼位居其次的就是布碌崙(布魯克林)戴克高地的聖誕節燈飾展。每年感恩節後，精心設計的燈飾就開始陸續登台亮相。現在，2023聖誕燈飾已近高峰，到處流光溢彩，色彩繽紛，正熱情迎接遊客的到來。

戴克高地聖誕燈飾之一。(記者胡聲橋╱攝影)

燈飾展背後 藏感人故事

戴克高地聖誕燈飾的傳統始於20世紀80年代。斯巴塔(Lucy Spata)和父母居住在戴克高地84街1152號，每到聖誕節，父母都會用幾樣裝飾品來點綴房屋。1986年，斯巴塔的母親去世，傷心不已的斯巴塔為了紀念逝去的親人，在自家草坪上展示了多達40個天使 ，鄰居紛紛前去安慰，為了表示對她的同情，鄰居也在房屋上添加了許多燈飾。

第二年聖誕節，斯巴塔為母親布置了更多燈飾，跟隨她那樣做的鄰居也越來越多，大家還紛紛設計、布置不同主題的燈飾，別出心裁的燈飾漸漸成了戴克高地那一街區的風尚。多年以後，那裡成了紐約市最大的聖誕燈飾展示區。

現在，斯巴塔仍然住在84街1152號，依然每年為母親點亮聖誕燈飾，她在門口掛著一個牌子「懷念安傑洛」(In Loving Memory of Angelo Spata)。她家的燈飾始終是最繁複、最豪華、最令人目不暇接和最令人驚歎的，她家是戴克高地燈飾展的中心，也是最多遊客駐足的地方。

斯巴塔家的聖誕燈飾局部。(記者胡聲橋╱攝影) 斯巴塔家的聖誕燈飾。(記者胡聲橋╱攝影)

高科技挹注 展現新面貌

戴克高地聖誕燈飾展主要集中在南北向的11-13大道和東西向的83-86街之間的街區，最值得觀賞的街道為82街至85街之間的12大道，以及10大道至13大道之間的84街。聖誕燈飾夜間一點亮，那裡簡直就是冬季仙境，也是全美最大的私人住宅節日展覽。

聖誕燈飾當然以聖誕節為主題，基督誕生、聖誕老人、守護天使、北極馴鹿、雪人、雪花、玩具兵以及童話人物等都是燈飾中一再出現的形象。不過，2023年的燈飾也有與眾不同的地方，有一家人的燈飾使用高科技，用不同形狀的高清電視屏幕來展示不同的節日形象，令人耳目一新，這家的前草坪還有熊貓燈飾以及「家和」兩字，令人聯想到，或許這家的主人是華人。

戴克高地聖誕燈飾之一。(記者胡聲橋╱攝影) 可能是華人家庭的燈飾。(記者胡聲橋╱攝影)

遊客湧現 居民理解

現在，不少聖誕燈飾是居民自己購買燈飾、自己布置的，但也有不少好的燈飾，是居民花費重金、請專業的公司來設計、製作和裝飾的。

戴克高地聖誕燈飾展出名了，吸引愈來愈多的遊客，但顯然並不是每一戶人家都喜歡蜂擁而至的遊客。隨著歲月的流逝，最後是那些不容易為遊客所擾，喜歡布置燈飾的人家留了下來。

戴克高地聖誕燈飾之一。(記者胡聲橋╱攝影) 戴克高地聖誕燈飾之一。(記者胡聲橋╱攝影)

家住斯巴塔家馬路對面的麥克說，他在現在的住處已經住了「很多很多年」，每年從感恩節之後到1月初這段時間，幾乎每天夜幕一降臨，這個地方的遊客就接踵而至，絡繹不絕，一直要持續到晚上11時。麥克說，遊客不僅來自美國各地，而且來自世界各地，他為自己的街區有那麼多人來參觀感到自豪。

他覺得絕大多少遊客還是很有克制，知道這是居民區，所以不喧譁，不亂扔垃圾；唯一覺得煩人的是，在這段時間如果回家晚了，有時會發現他家的車道被堵，這讓他很不快。

戴克高地聖誕燈飾之一。(記者胡聲橋╱攝影) 戴克高地聖誕燈飾之一。(記者胡聲橋╱攝影)

戴克高地聖誕燈飾展免費，遊客可以搭乘D線地鐵至79街站或New Utrecht大道站，出站後步行約15分鐘就可以抵達；現在還有專門的旅遊大巴可以把遊客送到戴克高地。