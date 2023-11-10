周末好去處／退伍軍人日大遊行

退伍軍人日大遊行

紐約市每年的退伍軍人日都會舉辦全美規模最大的慶祝遊行，今年已是第104個年頭。今年的遊行預計會有2萬人參與，舉辦時間為11日(周六)上午9時30分開始，大約至中午12時30分結束。路線從曼哈頓 第五大道交26街處起始，沿第五大道向北行進，至47街處結束。觀眾可前往現場觀看遊行，遊行路線兩側的第五大道路邊皆為觀眾區。由於人潮擁擠，帶孩子的觀眾須特別注意兒童安全。

洛克菲勒中心聖誕同樂

久負盛名的洛克斐勒中心(Rockefeller Center)年度聖誕樹遴選已完成，被選中的樹木將於11日(周六)運抵中心的中庭。當日上午10時至下午1時，中心南廣場照例會舉行家庭同樂活動，孩子們可以給聖誕老人寫賀卡、參加故事朗誦、享受兒童友好的搖滾表演，還有機會參與裝飾聖誕樹和人臉彩繪等活動。地址曼哈頓洛克菲勒廣場(Rockefeller Plaza)10號。由於報名情況火爆，因而預約報名現已截止，但有意參與者活動當日可以直接到場排隊。

曼哈頓印度 傳統音樂節

本周末除了正逢退伍軍人日外，印度教的重要節日排燈節(Diwali)也將於12日(周日)到來。為慶祝這個節日，位於曼哈頓的平衡藝術中心(Balance Arts Center)將推出一場具有印度風情的薩拉斯瓦蒂(Saraswati)古典藝術節。在藝術節上，來自印度的多名藝術家將奉上薩羅德琴(Sarod)以及多種印度傳統舞蹈的表演。活動時間為11日(周六)下午5時至6時30分，地址曼哈頓西30街(W 30th St.)151號。免費領票網址https://reurl.cc/Ny9mr5。

曼哈頓日本 和服與舞蹈展

由日本演出藝術機構(Japan Performing Arts, Inc.)主辦的「魅力歲月2023」(Ages of Enchantment 2023)日本傳統藝術展覽將於11日(周六)在曼哈頓開啟。今年的演出內容包括日本三大傳統盂蘭盆舞蹈、日本武洋舞、和服展示，還有書法和岩見神樂的表演。活動時間11日下午5時至8時，地點百老匯大道(Broadway)2537號交響樂空間(Symphony Space)內的Peter Jay Sharp Theatre廳。活動無需預約、免費入場，座位先到先得。