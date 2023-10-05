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紐約電影節 中國紀錄片青春入圍

記者邢易霖 / 紐約報導
紀錄片「青春」展映交流會，王兵(中)現場回答觀眾問題。(記者邢易霖 / 攝影)
紀錄片「青春」展映交流會，王兵(中)現場回答觀眾問題。(記者邢易霖 / 攝影)

第61屆紐約電影節於日前在曼哈頓林肯中心(Lincoln Center)舉行，由中國導演王兵歷時五年創作的紀錄片「青春」(Spring)入圍本次電影節主要單元展映。這是一部對中國轉型中的經濟、社會和個人劇變的持續記錄，影片紀錄了浙江湖州市織里鎮紡織廠雇用的農民工的精彩生活。

「青春」深入細致地描述了浙江湖州市織里鎮紡織廠農民工的生活。王兵跟蹤記錄了不同群體的農民工，他們大多年輕，只有20多歲，他們在工廠裏辛勤製作衣物，下班後擠在狹小的宿舍裏交流，為了爭取更高的工資而不斷討價還價，同時也建立了深厚的情感紐帶和人際關系。這部影片重點關注年輕人的生活，王兵導演用嚴謹的攝影技術、專業的構圖思維描繪了國家快速發展對新一代工人身心產生的影響。

王兵在展映結束後的互動中介紹，此次創作歷時五年，拍攝的素材量長達2500個小時，他認為，作為一個紀錄片導演需要與觀察人物產生聯繫，成為他們的親人和朋友，貼近他們的生活進行紀錄觀察。由於影片中出現的人物比較多，為了防止觀眾對人物沒有深刻的印象，在創作的時候導演將每個人物發生的小故事節選20分鐘為一個小篇章，整部影片沒有任何敘事技巧，目的就是讓觀眾去真實的感受小人物在社會的鮮明感，感受社會給他們帶來的影響，每個人物都是獨立鮮明的存在。

同時，王兵強調，他對宏觀的敘事沒有什麼興趣，他的電影針對的是人，中國的命運跟西方有差異，西方人覺得個人就是一個動物，從小到老再到死亡，都要經歷一個自然的過程。在中國，命運也有這個意思，但是他理解的中國人命運是人們對強權、更大勢力的一種屈服。

此外，王兵表示，影片裡的所有人還在像電影裡一樣的生活，經過這麼多年過去，電影裡的生活對他們來說已經是最幸福的時間，很多人生活變化很大，命運也發生了很多變化。電影雖然是精彩的，但是現實裡的每個人都逐漸進入他們成年的社會角色。他說「所有的勞動者都在不公平的狀態下不斷去勞動，是特別恐怖的一件事情。我們每個人都不希望自己變成別人的工具，但事實上，很多人這一輩子都是別人的工具。 」

王兵執導的紀錄片「青春」入圍紐約電影節主要單元展映。(取自紐約電影節官網)
王兵執導的紀錄片「青春」入圍紐約電影節主要單元展映。(取自紐約電影節官網)
紀錄片分為「春」、「苦」、「歸」三部曲，另外兩部已經在製作中，將會在未來上映。(...
紀錄片分為「春」、「苦」、「歸」三部曲，另外兩部已經在製作中，將會在未來上映。(記者邢易霖 / 攝影)

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