柯錫杰24張經典攝影作品 亮相紐約

柯錫杰遺孀樊潔兮(中)、駐紐約台北文化中心主任張惠君(左)和456藝廊負責人周龍章(右)，與柯錫杰的經典作品「鬥牛」合影。(記者許君達／攝影)

已故台灣現代攝影先驅人物柯錫杰經典作品「照化入境：柯錫杰心世界」全球巡迴紀念展，日前在曼哈頓 開展，以紀念他對現代攝影藝術的重要貢獻。展覽從柯錫杰生前遺留的2萬多幅照片中，挑選出了24張最經典且有代表性的作品，呈現給世界各地的觀眾。

柯錫杰1929年生於日據時期的台灣，在東京學習攝影，學成出師後，從1960年代開始以鮮明前衛風格的風景和人物攝影，開創了台灣早期現代攝影風格的先河。他的遺孀樊潔兮介紹，柯錫杰自己曾經說過，他的一生就是由攝影寫就的。他年輕時曾先後想過當作家和畫家，直到有一次，一位日本 人給了他一台舊相機，然後就為他打開了一個全新的世界。樊潔兮說，相機對柯錫杰意義像生命一樣重要，「天不怕地不怕，只怕手裡沒相機。」

紐約作為柯錫杰的第二故鄉，對柯錫杰來說有著不同尋常的意義，也是此輪巡展的第一站。他1968年赴紐約發展，並在這裡吸收了很多藝術上的養分。樊潔兮介紹，柯錫杰的性格奔放不羈，難以適應當時保守封閉且受困於戒嚴和專制的台灣，在開放與多元的紐約卻如魚得水。他曾說，在紐約，你只要走在路上，靈感就源源不斷，每一個不循規蹈矩的人或場景，都是靈感的來源。此外，紐約也聚集著在藝術領域最專業且最敬業的從業者，這為他未來標誌性的「轉染法」風格的形成，打下了良好的基礎。

「轉染法」是一種非常複雜的膠片沖印技術，能夠使照片的色彩飽滿且歷久不褪，但也同時需要攝影師與沖印技術人員的大量溝通和耐心。此次展出的經典作品「等待維納斯」、「曲牆」等，都是使用這種技法創作的，雖然構圖簡單，但色彩的豐富程度令人過目不忘。

柯錫杰從1979年開始環遊世界各地。他善於捕捉靜態中的美感，並且能將世界各地的美好景物融會貫通，抹平文化上的差異和壁壘、突出美的普世性。樊潔兮說，他「拍台灣像外國，拍外國像台灣。」比如本次參展的幾幅作品中，「葡萄牙房子」幾乎會讓每個第一眼看到它的人，以為是台灣的某處傳統民居，而「新詩」和「舊約」看起來無比歐洲，實則全部取材於台南的安平古堡。

展覽從即日起至10月13日(周五)在曼哈頓下城的456藝廊舉辦，民眾免費入場，地址百老匯 大道(Broadway)456號三層，開放時間每日下午1時至5時，周二和周四休息。