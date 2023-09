「百老匯周」23部熱門好劇 門票買一送一優惠

「與茱麗葉」的門票早已售罄。(取自百老匯周官網)

「百老匯 周」(NYC Broadway Week)超值優惠再次回歸,掀起紐約市戲劇愛好者的觀劇熱潮。從4日(周一)起至17日(周日),觀眾可享「買一送一」(2-For-1 Tickets)的門票優惠活動,兩人同行只須一人票價,半價享受一系列精采紛呈的百老匯熱門好劇。

與往年不同的是,今年參演劇目較往常增加,23部經典與全新戲劇集體上演,其中既有經典永流傳的票房大賣劇,也有一經上映便獲得陣陣好評的最新劇。為了呈現百老匯的多樣與包容,優惠劇目覆蓋題材多元,包括音樂劇、舞台劇 、喜劇、兒童劇,充分滿足不同受眾的觀影需求。

多部新劇上演

作為長居紐約的資深戲迷,還在為「百老匯周」長年不變的戲單大喊不滿?今年的新劇目可謂要刷新此番認知,不僅音樂劇新增八部,戲劇也上新四部,簡直為「百老匯周」史上福利最為慷慨的一次,定能使觀劇愛好者應接不暇。

新上的七部音樂劇包括「美麗的噪音」(A Beautiful Noise, The Neil Diamond Musical)、「熱情似火」(Some Like It Hot)、「金伯利·阿金博」(Kimberly Akimbo)、「吾愛在此長眠」(Here Lies Love)、「冥界」(Hadestown)、「回到未來」(Back to the Future)、「與茱麗葉」(& Juliet)。其中,「與茱麗葉」的門票早已售罄,熱度同經典老劇「獅子王」(The Lion King)不相上下。

全新的四部戲劇有「家園」(The Cottage)、「富家窮路」(Shucked)、「帕莉的勝利:非聯邦軍在棉花地的漫遊」(Purlie Victorious: A Non-Confederate Romp Through the Cotton Patch)、「鯊魚破碎」(The Shark Is Broken),均為近年上演的百老匯新劇。其中「富家窮路」更是由多位東尼獎(Tony Awards)、艾美獎(Emmy Awards)傾力打造,自今年3月上映以來,便大獲好評。

值得一提的是,頗有紐約市本地特色、講述哈林區移民故事的新劇「佳佳的非洲編髮」(Jaja's African Hair Braiding),將首次公演安排在本次「百老匯周」,於12日(周二)登陸曼哈頓弗里德曼劇院(Samuel J. Friedman Theatre)。

眾多經典回歸

經久不衰的熱門好劇始終是劇迷們多刷不倦的選項,也吸引著初次到場紐約的遊客們的目光。「百老匯周」不改往日慷慨,依舊奉上十餘部經典劇目,包括「芝加哥」(Chicago)、「獅子王」、「阿拉丁」(Aladdin)、「六」(Six)、「漢密爾頓」(Hamilton)、「麥可傑克森」(MJ:The Musical)、「摩門經」(The Book of Mormon),以及改編自同名小說的魔幻舞台劇「哈利波特 與被詛咒的孩子」(Harry Potter and the Cursed Child),以及被稱為「綠野仙蹤」(The Wizard of Oz)前傳的「魔法壞女巫」(Wicked)。

眾多經典劇集中,首次上映於1980年代的經典老劇「瘋狂理髮師」(Sweeney Todd),在此次「百老匯周」重返舞台。這部背景設置於英國維多利亞時代,講述逃亡理髮師15年後重返倫敦復仇的故事,由多位東尼獎、艾美獎得主連袂主演;台裔劇場藝術家林亮云也參與該劇服飾布料設計,同期上映的「冥界」角色服飾同樣出自她的手筆。

買一送一 須用折扣碼

「買一送一」需使用折扣碼BWAYWK23,升級票可使用另一折扣碼BWAYUP23;一次最少需買兩張,最多可購買八張。訂票可參考網站:https://www.nyctourism.com/broadway-week,或,https://www.telecharge.com/。