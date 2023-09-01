「百老匯周」23部熱門好劇 門票買一送一優惠

「與茱麗葉」的門票早已售罄。（取自百老匯周官網）

「百老匯 周」(NYC Broadway Week)超值優惠再次回歸，掀起紐約市戲劇愛好者的觀劇熱潮。從4日(周一)起至17日(周日)，觀眾可享「買一送一」(2-For-1 Tickets)的門票優惠活動，兩人同行只須一人票價，半價享受一系列精采紛呈的百老匯熱門好劇。

「百老匯周」(NYC Broadway Week)超值優惠再次回歸。（取自百老匯周官網）

與往年不同的是，今年參演劇目較往常增加，23部經典與全新戲劇集體上演，其中既有經典永流傳的票房大賣劇，也有一經上映便獲得陣陣好評的最新劇。為了呈現百老匯的多樣與包容，優惠劇目覆蓋題材多元，包括音樂劇、舞台劇 、喜劇、兒童劇，充分滿足不同受眾的觀影需求。

新劇「吾愛在此長眠」登陸「百老匯周」。（取自百老匯周官網）

多部新劇上演

作為長居紐約的資深戲迷，還在為「百老匯周」長年不變的戲單大喊不滿？今年的新劇目可謂要刷新此番認知，不僅音樂劇新增八部，戲劇也上新四部，簡直為「百老匯周」史上福利最為慷慨的一次，定能使觀劇愛好者應接不暇。

新劇「冥界」登陸「百老匯周」。（取自百老匯周官網）

新上的七部音樂劇包括「美麗的噪音」(A Beautiful Noise, The Neil Diamond Musical)、「熱情似火」(Some Like It Hot)、「金伯利·阿金博」(Kimberly Akimbo)、「吾愛在此長眠」(Here Lies Love)、「冥界」(Hadestown)、「回到未來」(Back to the Future)、「與茱麗葉」(& Juliet)。其中，「與茱麗葉」的門票早已售罄，熱度同經典老劇「獅子王」(The Lion King)不相上下。

新劇「金伯利·阿金博」登陸「百老匯周」。（取自百老匯周官網）

全新的四部戲劇有「家園」(The Cottage)、「富家窮路」(Shucked)、「帕莉的勝利：非聯邦軍在棉花地的漫遊」(Purlie Victorious: A Non-Confederate Romp Through the Cotton Patch)、「鯊魚破碎」(The Shark Is Broken)，均為近年上演的百老匯新劇。其中「富家窮路」更是由多位東尼獎(Tony Awards)、艾美獎(Emmy Awards)傾力打造，自今年3月上映以來，便大獲好評。

「富家窮路」由多位東尼獎、艾美獎傾力打造，自今年3月上映以來，便大獲好評。（取自百老匯周官網）

值得一提的是，頗有紐約市本地特色、講述哈林區移民故事的新劇「佳佳的非洲編髮」(Jaja's African Hair Braiding)，將首次公演安排在本次「百老匯周」，於12日(周二)登陸曼哈頓弗里德曼劇院(Samuel J. Friedman Theatre)。

新劇「家園」登陸「百老匯周」。（取自百老匯周官網）

眾多經典回歸

經久不衰的熱門好劇始終是劇迷們多刷不倦的選項，也吸引著初次到場紐約的遊客們的目光。「百老匯周」不改往日慷慨，依舊奉上十餘部經典劇目，包括「芝加哥」(Chicago)、「獅子王」、「阿拉丁」(Aladdin)、「六」(Six)、「漢密爾頓」(Hamilton)、「麥可傑克森」(MJ：The Musical)、「摩門經」(The Book of Mormon)，以及改編自同名小說的魔幻舞台劇「哈利波特 與被詛咒的孩子」(Harry Potter and the Cursed Child)，以及被稱為「綠野仙蹤」(The Wizard of Oz)前傳的「魔法壞女巫」(Wicked)。

新劇「瘋狂理髮師」登陸「百老匯周」。（取自百老匯周官網）

眾多經典劇集中，首次上映於1980年代的經典老劇「瘋狂理髮師」(Sweeney Todd)，在此次「百老匯周」重返舞台。這部背景設置於英國維多利亞時代，講述逃亡理髮師15年後重返倫敦復仇的故事，由多位東尼獎、艾美獎得主連袂主演；台裔劇場藝術家林亮云也參與該劇服飾布料設計，同期上映的「冥界」角色服飾同樣出自她的手筆。

買一送一 須用折扣碼

「買一送一」需使用折扣碼BWAYWK23，升級票可使用另一折扣碼BWAYUP23；一次最少需買兩張，最多可購買八張。訂票可參考網站：https://www.nyctourism.com/broadway-week，或，https://www.telecharge.com/。