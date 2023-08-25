自然地貌齊全 哈德遜河畔3踏青好去處

英伍德山岸邊風光。(記者和釗宇／攝影)

8月臨近尾聲，酷暑天氣與孩子們的暑假一起開始進入倒計時。在四季分明的紐約地區，一年中最適合郊遊和戶外活動的時節即將到來，不妨帶著孩子暫時逃離城市生活、去郊野與大自然作一番近距離接觸。

在英伍德山上觀望哈林河對岸的布朗士區。(記者和釗宇／攝影)

哈德遜河是紐約的「母親河」，它既創造了紐約的歷史，也為紐約人提供了一個最佳的自然地理畫廊。河流沿岸，山、川、崖、谷，各式自然地貌齊全，河岸兩旁茂盛的森林植被也讓生活在水泥叢林中的紐約人不必長途跋涉、就能在郊外的「綠肺」中盡情呼吸。從河口處的曼哈頓 沿哈德遜河上溯，一路會途徑多處適合戶外活動的地點。

曼哈頓祕境 英伍德山公園

英伍德山公園(Inwood Hill Park)位於曼哈頓島的最北處，被哈德遜河及其支流哈林河三面環繞，僅東南側與曼哈頓的居民區緊密相連，擁有曼島上面積最大的原生森林。英伍德山高200呎，與由人工造景而成的曼哈頓其他公園綠地不同，英伍德山屬於自然山體，整片區域在歷史上都沒有受到人為的改造河破壞。

在崖壁公園內遙望河東岸的英伍德山。(記者和釗宇／攝影)

英伍德山的天然景觀豐富，而人類居住的歷史也早於歐洲人的到來。在公園中，冰川時代遺留的洞穴和曼哈頓島上僅有的鹽沼，與美洲原住民的活動痕跡都被封存在未被現代文明破壞掉的原生環境之中。原生的環境為眾多野生動物提供了良好的家園，野鴨、加拿大鵝、環嘴鷗、蒼鷺、鸕鶿、野生火雞、藍鴉以及紅雀等；在地面上，除了在居民區中常見的北美灰松鼠和浣熊外，還能看到很多野生的小型哺乳類動物。

在英伍德山公園沿哈德遜河一側，有面積廣闊的運動場和河岸單車道，可以在河邊健走、騎行、運動。公園內還設有燒烤和野餐設施，讓來訪者足不出城即可享受到一切郊野的樂趣。

鬼斧神工 崖壁州際公園

在英伍德山上望向哈德遜河對岸，能夠看見一道幾乎直上直下的崖壁緊貼岸邊，南北綿延、看不到邊際。這便是主體位於新澤西州境內的崖壁州際公園(Palisades Interstate Park)。

崖壁底部也有一條步道沿河而行，但碎石密布、風險較高，兒童和長者不宜前往。(記者和釗宇／攝影)

與一般的沖積型河谷不同，哈德遜河下游切穿阿巴拉契亞山脈的河谷又深又寬，還幾乎呈一道直線，這種特殊的構造是由地表的斷裂和陷落造成的。而哈德遜河下游西岸綿延的崖壁就是這一地質活動留下的最好證據，崖壁像刀砍斧剁一樣，垂直壁立，高達數百呎，崖壁上下部分為森林覆蓋，但最陡峭的部位則根本沒有植物的紮根空間，便只有峭立的石質山體裸露在外，令人不得不感嘆其鬼斧神工。

崖壁州際公園南北長超過12哩，公園南部有一條哈德遜車道(Henry Hudson Dr.)，車道位於崖壁之下，與崖壁頂端繁華的居民社區相互隔離，形成一個「世外桃源」，穿行其間，上不見懸崖下不見河面，完全被濃密的樹林所包圍。

駕車者可以在公園北部的州界觀景台稍作停留。這裡腳下的懸崖是整段崖壁最高最陡峭的段落，整個紐約州 的哈德遜河東岸景觀一覽無餘，從停車場向兩州交界處前行，還有一條人行小徑通向崖壁腳下，道路設施完善但坡度極大且難行，欲挑戰者需考量自身的體力和著裝條件。

崖壁州立公園內有徒步小徑可以下到崖壁底端，但須注意安全。(記者和釗宇／攝影）

雕塑 公園 風暴之王藝術中心

如果希望多享受些郊區駕駛的樂趣，則可繼續沿哈德遜河西岸向上游進發，前往位於紐約州新溫莎(New Windsor)的風暴之王藝術中心(Storm King Art Center)。這座中心擁有哈德遜河谷地區規模最大的大型戶外雕塑收藏陣列。

在崖壁州際公園南部的岸邊，可遙望華盛頓大橋和曼哈頓的天際線。(記者和釗宇／攝影)

風暴之王藝術中心是一片開闊的區域，包括森林、草甸、濕地和田園等不同的自然景觀，各種大型當代雕塑藝術作品就被安置在這些自然地景之中，其間還穿插著步道供人穿行。最現代的人類傑作與最原始的自然環境，在此處融為一體。

在哈德遜河西岸，一道長達十餘英里的斷層崖壁矗立河邊，如鬼斧神工。(記者和釗宇／攝影)

藝術館收藏了153位藝術家的作品，最老的可追溯到1940年代，最新的2009年剛剛完成。藝術館每日營業時間不一，周末上午10時開館，周五和周六晚7時30分閉館，周日晚5時30分閉館。門票最好提前預約，周末期間一車三人80元、一車四人95元。