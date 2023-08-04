享受揮桿樂 紐約客選擇多

比鄰哈德遜河的雀兒喜碼頭高爾夫球場，其背靠河景、風景秀麗的綠色球場，為高爾夫愛好者們提供了獨特的運動體驗。（取自Chelsea Piers Golf的Instagram）

提到高爾夫運動，人們或許難以想像這一需要寬闊場地的高奢體驗，和高樓林立的紐約市 有什麼直接關係。然而隨著近些年紐約客對於新興運動的癡迷，不少小而精的戶外高爾夫場地、智能多元的室內高爾夫體驗館，開始逐漸在全市悄然設立。無論是在寒冬臘月時室內揮桿，抑或是夏日陽光下徜徉綠蔭球場，還是在免費的公共球場中盡情揮擊，這一融合了技巧、智慧和自然之美的運動，逐漸成為紐約客的新寵。

比鄰哈德遜河的雀兒喜碼頭高爾夫球場，其背靠河景、風景秀麗的綠色球場，為高爾夫愛好者們提供了獨特的運動體驗。（取自Chelsea Piers Golf的Instagram）

雀兒喜碼頭球場景佳

對於那些喜愛大自然並熱中追求挑戰的高爾夫愛好者而言，紐約市有許多知名的室外高爾夫場所，分別坐落於城市中心和郊區巷陌，使球手們在挑戰高爾夫技巧的同時，也能放鬆地沉浸在自然美景中。最出名的莫過於曼哈頓下城西側，比鄰哈德遜河(Hudson River)的雀兒喜碼頭高爾夫球場(Chelsea Piers Golf)，其背靠河景、風景秀麗的綠色球場，加上豐富多樣的專業指導課程，為曼哈頓上班的高爾夫愛好者們，提供了獨特的運動體驗。

不同於人們印象中寬闊專業的高爾夫球場，小而精的雀兒喜碼頭主要為初學者和進階球手設計。為了方便各種基礎的高爾夫愛好者，該俱樂部推出各式小組體驗課程、一對一指導、球手互助沙龍等，使完全零基礎的菜鳥新手，也能毫無負擔地體驗高爾夫樂趣。詳情可參考：https://reurl.cc/M8xj6L。

法拉盛草原高爾夫中心周圍環繞美麗的公園景觀，令人在打球的過程中，也能體驗心曠神怡的自然景色。（取自Flushing Meadows Golf Center的臉書）

亞裔 最愛法拉盛 球場

以高性價比著稱的兩所皇后區法拉盛高爾夫球場，成為鄰近亞裔社區運動愛好者們熱衷的場館。位於法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)的法拉盛草原高爾夫中心(Flushing Meadows Golf Center)，周圍環繞美麗的公園景觀，令人在打球的過程中，也能體驗心曠神怡的自然景色。該場館提供完備的18洞球場、乾淨舒適的運動設施、家庭共享的教練課程，是亞裔居民放鬆身心的理想去處。

凱辛納高爾夫中心是全市唯一的「夜光高爾夫球場」，方便白天工作忙碌的上班族們，在夜晚也可以打磨球技。（取自Kissena Golf Course的臉書）

另一個受歡迎的凱辛納高爾夫中心(Kissena Park Golf Course)，同樣坐落於法拉盛中心，依傍凱辛納走廊公園(Kissena Corridor Park)，比鄰謝爾體育場(Shea Stadium)和美國網球中心(The USTA Billie Jean King National Tennis Center)，成為高爾夫愛好者的天堂。

凱辛納高爾夫中心是全市唯一的「夜光高爾夫球場」，方便白天工作忙碌的上班族們，在夜晚也可以打磨球技。（取自Kissena Golf Course的臉書）

該中心由18洞高爾夫球場和一個妝點著瀑布、小橋、溪流的現代迷你高爾夫球場組成，充足的照明也使該地成為全市唯一的「夜光高爾夫球場」，方便白天工作忙碌的上班族們，在夜晚也可以打磨球技。

法拉盛草原高爾夫中心周圍環繞美麗的公園景觀，令人在打球的過程中，也能體驗心曠神怡的自然景色。（取自Flushing Meadows Golf Center的臉書）

法拉盛草原高爾夫中心信息，可參考https://reurl.cc/N0mlb9；凱辛納高爾夫中心信息，可參考https://reurl.cc/VLvM0Z。

足不出戶，幫助所有人揮動球桿，享受高爾夫的樂趣，是「Five Iron Golf」室內運動體驗館的設立初衷。（取自Five Iron Golf的Instagram）

室內智能高爾夫體驗

集運動、娛樂、餐飲於一體的室內高爾夫體驗館，逐漸成為近年來流行的新型運動形式。已經在紐約市開設五家店鋪的「Five Iron Golf」，便是其中頗受年輕人喜愛的代表；足不出戶，幫助所有人揮動球桿，享受高爾夫的樂趣，是這家室內運動體驗館的設立初衷。

已經在紐約市開設五家店鋪的「Five Iron Golf」，便是頗受年輕人喜愛的室內高爾夫球場。（取自Five Iron Golf的Instagram）

「Five Iron Golf」擁有現代化的室內高爾夫模擬器設備，利用高科技技術，精確地模擬出世界各地著名高爾夫球場的真實場景。球手們可以在這裡挑戰全球知名球場，並在專業高爾夫教練的指導下，和三五好友在舉杯暢飲的同時，一道體驗高爾夫的樂趣。對於想要精進球技的球手，也可以迅速在專業模擬器的幫助下，實時掌握擊球數據和分析報告，迅速改進提升球技水平。詳情可參考：https://fiveirongolf.com/。