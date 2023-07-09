紐約亞洲影展14日開幕 6台灣長片入選

第22屆紐約亞洲影展將在14日開幕，六部台灣劇情長片入選。(紐約亞洲影展提供)

第22屆紐約亞洲影展 即將在14日(周五)展開，今年共有六部台灣劇情長片入選，包括「關於我和鬼變成家人的那件事」等熱門長片，其中金鐘獎最佳導演曾英庭電影首作「查無此心」入圍 本屆影展的「突破新視野最佳劇情片獎」，他將與「哈勇家」的導演陳潔瑤(Laha Mebow)，在紐約與影迷見面。

此次影展的台灣電影單元，包括柯震東首度執導作品「黑的教育 」、導演程偉豪「關於我和鬼變成家人的那件事」、陳潔瑤「哈勇家」、九把刀作品「請問，還有哪裡需要加強」、曾英庭「查無此心」，以及導演林君陽新作「疫起」等六部劇情長片。

「黑的教育」故事描述三名高中生在畢業當夜，向彼此揭露最黑暗的秘密，過程中三人決定一起做一件最「黑」的大事，聯手挑戰法律、招惹黑道，終至後悔莫及。影評稱本片為「友誼與精神價值遭到『加強教育』的殘酷成人式」，15日(周六)於北美首映。

「關於我和鬼變成家人的那件事」劇情描述一名異性戀警探，在辦案過程中誤拾地上的紅包，因而要和一名同性戀男子的鬼魂結為伴侶。由於預計在17日(周一)於紐約舉行的東岸首映未演先轟動，主辦單位表示，入場券不開放預售，只能現場購票，且每人限購一張。

「哈勇家」故事聚焦哈勇一家人失去家中精神支柱後面對各種難關，描繪三代同堂家族裡的喜怒哀樂，18日(周二)東岸首映後，該片導演、同時也是第59屆金馬獎最佳導演的陳潔瑤，將出席映後座談。

「請問，還有哪裡需要加強」為原著小說「精準的失控」其中的短篇故事，改編成以黑道大哥與洗頭妹為主角的愛情喜劇，將於23日(周日)上映。

「查無此心」故事描述外勞連遭殺害，警探緝兇的過程；根據影展，該片「以傑出的手法結合偵探、心理學與社會議題」入圍「突破新視野最佳劇情片獎」，曾英庭將於26日(周三)出席北美首映並與觀眾座談。

「疫起」由「我們與惡的距離」金鐘獎最佳導演林君陽執導，取材自20年前的SARS和平醫院封院真實事件，呈現人們在面對全球危機時的種種反應，以及人性善惡兼具的一面。

此外，動畫短片「午後的迷茫」與「貓年海岸」也入選本屆影展的「敘事短片集錦–—動畫類」單元。

紐約亞洲影展為由紐約亞洲電影基金會(New York Asian Film Foundation)及林肯電影協會(Film at Lincoln Center)共同合辦，本屆影展將播映來自台灣、香港、日本、中國大陸、南韓、菲律賓、馬來西亞、印尼、泰國、哈薩克、吉爾吉斯、新加坡、越南、英國以及美國總計78部影片，其中包含八部世界首映、九部國際首映、32部北美首映、16部為東岸或紐約首映，類型遍及動作、劇情、喜劇、驚悚、浪漫、恐怖以及藝術電影等，展出至30日(周一)。