「創世熱」藝術展開幕 經作品反思未來

「創世熱」當代藝術特展正式開幕並舉辦藝術家座談。(記者劉梓祁／攝影)

由駐紐約台北文化中心與台灣當代文化實驗場(C-LAB)聯合主辦的「創世熱」當代藝術特展，8日於皇后區長島市 開幕並舉辦藝術家座談，展覽透過六位作者的裝置物件、攝影、錄像藝術等多重形式，對科技發展、環境永續及當代社會提出反思及疑問。

主辦方表示，展覽取名「創世熱」，靈感來自於聖經創世紀預言，其中人類對「造物」和「創作」的探索，以及對技術史和藝術追求的熱情與不斷嘗試，並進一步提問「人類是否已準備好承受無止盡追求科技進步的未知後果」，鼓勵觀眾透過展覽重新思考人類科技、藝術、社會在過去、現在和未來之間的多元關係，進而對當前社會和國際消費主義下的不確定因素展開思考。

此次參展的六位台灣藝術家為李亦凡(LI Yi-Fan)、胡農欣(HU Nung-Hsin)、林子桓(LIN Tzu-Huan)、吳家昀(WU Chia-Yun)、吳其育(WU Chi-Yu)和張立人(CHANG Li-Ren)，均帶來各自最新作品，如借助虛擬後製技術的「不好意思…請問一下這個怎麼打開」、影像作品「假想旅行者」或將城市現實採集後轉移到室內的「消失島」。

文化實驗場策展人吳達坤說，疫情 三年深刻影響人類生活，但這些藝術家創作沒有間斷，反而持續追求各自想做的內容，作品中很多層面均體現了網路世代的社會觀察，甚至略像人類通史。

駐紐約台北文化中心主任張惠君表示，透過藝術實踐實驗與創新，是台灣和紐約兩地藝術家共同追求的夢想，此次紐文中心牽線促成兩地以文化實驗場為名的機構合作，以在紐約展現台灣文化多元地景。