「城市之夏」藝術節 6月14日嗨翻紐約林肯中心

林肯中心將於6月14日起舉辦「城市之夏」藝術節,營造夏日紐約的終極狂歡季。(主辦方提供)

紐約林肯中心(Lincoln Center)將於6月14日(周三)起舉辦「城市之夏」(Summer for the City)藝術節,營造夏日紐約的終極狂歡季。除了數百場免費的公眾活動外,藝術節將在全新亮相的大衛格芬音樂廳(David Geffen Hall)吳蔡劇場上演歌劇 「播種者的寓言」(Parable of the Sower)和莫扎特音樂節管弦樂團(Mostly Mozart Festival Orchestra)系列音樂會。

★數百場活動 數千藝術家

藝術節將於6月14日至8月12日舉行,目前已開始售票。主辦方介紹,在三個多月的時間裡,林肯中心將其園區改造成一個夏季藝術節,彙集數百場免費活動、數千名藝術家和來自全市的各色美食,盛情邀請所有紐約人來到此處,通過藝術讓這座城市充滿活力的多元社區歡聚一堂。

「我們非常幸運地扎根於世界上最多元化城市的中心,並且擁有16英畝的戶外空間能用來慶祝這個繁華國際都會的魅力,」林肯中心首席藝術官太薩(Shanta Thake)說,「這個夏天我們重新構想紐約這座城市——在社區中尋找希望,為未來播下種子。」

藝術節將舉辦韓國藝術周。(主辦方提供)

★韓國藝術周 秀傳統文化

本次「城市之夏」藝術節中,林肯中心的常駐機構和紐約市各方合作夥伴鼎力協作,將為公眾帶來全新或是重塑經典的作品致敬紐約的多元社區,其中包括為期一周慶祝韓裔 文化傳統的「韓國藝術周」、歌劇「播種者的寓言」紐約首演、BAAND Together舞蹈節回歸、globalFEST國際音樂節和莫扎特音樂節管弦樂團音樂會等,並在慶祝嘻哈音樂50周年的活動中達到高潮。

BAAND Together舞蹈節回歸。(主辦方提供)

其中,「播種者的寓言」改編自知名作家巴特勒(Octavia Butler)的同名小說 ,將再現這部非洲未來主義科幻傑作,慶祝小說發表30周年。而在6月驕傲月期間,酷兒流行音樂組合The Illustrious Blacks和世界上第一個LGBTQIA+的墨西哥流浪樂隊組合Mariachi Arcoiris de Los Angeles將登台表演。

同時,本次莫扎特音樂節管弦樂團音樂會將是音樂總監朗格雷(Louis Langrée)在該團的謝幕演出,今年是他任職的最後一年。該系列將以一場在達姆羅施公園(Damrosch Park)舉行的戶外免費音樂會打頭陣,同時作為林肯中心「城市之夏」藝術節中「韓國藝術周」的一部分舉行,帶來管弦樂版的朝鮮民歌「阿里郎」、奚琴演奏家兼作曲家Soo Yeon Lyuh的「Dudurim」、以及著名韓裔長笛演奏家兼樂團演奏員崔娜卿帶來的莫扎特「長笛協奏曲第二號」。

藝術節還將關注無障礙和殘障藝術,邀請殘障藝術特邀策展人Kevin Gotkin策畫的線上和線下系列活動「培養無障礙生態」(Cultivating Access Ecologies),將包括聽障者和殘障藝術家的表演,如DJ Nico DiMarco、舞者Jerron Herman、Crip Rave表演團隊、音樂家JJJJJerome Ellis 、藝術家Una Osato和Pato Hebert等。

另外,韓國藝術周的活動將遍布整個園區,包括K-pop樂隊、DJ演出、電影節、靜音迪斯科、探討健康及家庭的活動等。

藝術節還將舉辦「大傘日」活動,通過多感官的體驗、表演、裝置和工作坊創造一個放鬆的空間。(Richard Termine攝)

★「大傘日」活動 多感官體驗

藝術節還將舉辦「大傘日」(Big Umbrella Day)活動,通過多感官的體驗、表演、裝置和工作坊創造一個放鬆的空間。

靜音迪斯科活動。(主辦方提供)

藝術節將以慶祝嘻哈50周年作為結尾,集中展示嘻哈音樂、時尚、舞蹈、詩歌和全球文化影響力;活動包括與布魯克林DJ J.PERIOD與Rakim和Big Daddy Kane表演的現場混音帶、Sainted陷阱音樂合唱團、由Adrian Younge和來自布碌崙(布魯克林)的Ali Shaheed Muhammad主持的Arthur Verocai的「爵士樂已死」(Jazz Está Morto),以及家庭節目、戶外舞會、靜音迪斯科等。

林肯中心將於6月14日起舉辦「城市之夏」藝術節,營造夏日紐約的終極狂歡季。(主辦方提供)

「城市之夏」藝術節的大多數表演是免費入場,部分室內表演採用票價隨意支付的方式。免費表演及活動也將提供有限的快速通道預定,將獲得活動優先入場的權利,預定將在每周一中午12時開放,可用於當周的演出及活動。民眾可訪問活動官網SummerForTheCity.org獲取更多關於快速通道和開票日期等資訊。