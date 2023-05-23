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日落公園工業城 百人劇院首露面

記者顏潔恩／紐約報導
日落公園工業城一處可容納百人的劇院中心日前開張，將定時推出藝術活動。(工業城提供)
日落公園工業城一處可容納百人的劇院中心日前開張，將定時推出藝術活動。(工業城提供)

為推動當地藝術事業，布碌崙(布魯克林)日落公園工業城(Industry City)一處可容納百人的劇院中心日前開張，將作為布碌崙藝術家施展才華的平台，定時推出藝術活動。

該表演中心由非營利機構「布碌崙一號製作」(Brooklyn One Productions)所建立，該家機構過去組織不少藝術活動，每年夏天舉辦的「莎士比亞節」(Shakespeare Festival)也由其一手操辦；機構在聲明中表示，城市的歌劇工業為該劇院撥款4300萬元，用以發展藝術事業，承擔表演者演出、場景設計、租金等費用，相信劇院將成為布碌崙藝術愛好者的聚集地。

其引用勞工部公布的數據指出，全美共有5萬4160名藝術家，但在2022年5月中，只有7.2%的人被長期雇為專業創作者，意味著大多的藝術家都沒有發揮專長的機會或缺失平台。

「布碌崙一號製作」聯合創辦人、演員、導演兼製片人馬里諾(Antony Marino)表示，劇院就是一個幫助藝術家施展才華的平台，觀眾可期待單口喜劇、兒童戲劇、藝術性演出、電影播放等活動，「這裡就像是外百老匯(off broadway)劇場，面積雖小、但可容納百人。」

該劇院即日起已開放，吸引來自布碌崙的15名藝術家參與其中，並鼓勵更多原創作品面世，想要參加的藝術家可取得聯繫；另外，本月27日(周六)將有一場演出，由電視劇改編成舞台喜劇的「The Problem with Jon Steward」，歡迎有興趣的民眾出席。

布碌崙 勞工部 外百老匯

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