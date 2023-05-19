周末好去處／第五屆公校電影節 展映紐約學生創作

由紐約市 長媒體和娛樂辦公室、教育局和Adobe公司共同主辦的第五屆公立學校電影節將於20日(周六)在布碌崙(布魯克林)日落公園(Sunset Park)內舉辦，屆時將展映紐約學生們創作的電影、短片、紀錄片等。活動免費，需提前註冊，網址https://reurl.cc/n7W0Wv，時間5月20日晚8時15分至10時15分，地點布碌崙日落公園中央草坪，會場嚴禁飲酒。

華埠公園 歷史巡禮

紐約市公園局(Department of Parks & Recreation)會在5月亞裔傳統月主辦一系列與亞裔社區有關的公園導覽，屆時，公園巡警將充當臨時導遊，為參觀者介紹與公園相關的歷史以及故事。

21日(周日)下午，主辦方將在曼哈頓華埠的蘇域柏公園(Seward Park)導覽。活動免費，無需註冊，時間21日下午1時至2時30分，地點蘇域柏公園位於東百老匯(East Broadway)交埃塞克斯街(Essex St)入口處，諮詢電話(212) 360-1444。

東河皮划艇 免費體驗

市公園局與長島市社區船屋(LIC Community Boathouse)聯合舉辦的東河皮划艇體驗活動本周開始，預計將持續到9月，為紐約市民提供一個清涼度夏、又能強身健體的好去處。活動免費，無需註冊，不要求有划船經驗，也無需自帶裝備。

活動對全部年齡段開放，但18歲以下者需有成年人陪同。活動時間是20日中午12時至下午5時，地點皇后區 蘇格拉底雕塑公園(Socrates Sculpture Park)，諮詢電話(718)956-1819。

長島鐵路 訪古 追溯歷史

市公園局推出的歷史尋蹤項目本周末將走訪皇后區森林公園(Forest Park)，由公園巡警擔任的導遊會帶領遊客循跡長島鐵路洛克威海灘支線(Rockaway Beach Branch)的廢棄段落，並重點講解長島鐵路系統在其近200年的歷史中如何幫助塑造了現代皇后區並開闢了長島。活動免費，無需註冊，時間21日(周日)下午1時至2時30分，地點皇后區森林公園內勝利地(Victory Field)，諮詢電話(718)846-2731。