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吳家恩彩繪亞洲美食 曼哈頓華埠咖啡館展出

記者許君達／紐約報導
華裔創作者吳家恩與他所描繪的亞洲美食，正在華埠的Artbean咖啡館展出。(記者許君達／攝影)
華裔創作者吳家恩與他所描繪的亞洲美食，正在華埠的Artbean咖啡館展出。(記者許君達／攝影)

曼哈頓華埠的Artbean咖啡館會定期在自家牆上，為一些亞裔或本社區的藝術創作者，提供展示場地；當前正在展出的是一組以亞洲美食為主題的繪畫作品，創作者是華裔的兼職藝術家、短視頻製作者吳家恩(Justin Wu)。

吳家恩展出的作品包括一大六小共七幅畫，其中的大幅作品描繪了一組富有台灣特色的小吃，包括排骨便當、牛肉麵、炸雞排、刈包、烤香腸、碗粿等；另外的小幅畫作分別描繪了肉粽、南翔小籠包、中秋月餅、過年家宴、日本鯛魚燒和泰式菠蘿飯。

生於紐約的吳家恩，父母來自台灣，他在皇后區的新鮮草原(Fresh Meadows)長大。吳家恩的本職是IT行業，但一直就喜歡畫畫，他說，自己的創作經歷始於新冠疫情期間。他本是一個酷愛探店的餐廳發燒友，疫情爆發後，無法出門去吃飯，就開始用畫筆表達對美食的想念。

他的創作內容是記憶和想像的混合體，所有畫面都是從親眼見過的現實經驗出發。比如，母親常常在家自製台式肉粽，所以便有了描繪粽子的作品；法拉盛的「南翔小籠包」餐館也是他從小到大經常光顧的店舖，而且他們家製作的彩色外皮小籠包，更讓他印象深刻，所以他就憑記憶畫出了一龍彩色小籠包；中秋月餅和年夜飯是自家過節時的場景，而上面蓋了壽司的菠蘿飯，則描繪了一家位於布碌崙的餐廳的出品。

吳家恩成年後僅回過一次台灣，不過，台灣的宵夜讓他實在印象深刻。於是，一組台灣夜市美食的「大拼盤」就成了他最重頭的創作內容。透過這些印象與想像的混搭和再創作，讓這位華裔創作者在瘟疫期間困居斗室的時候，也能在回味美食的同時，思考和回憶自己血緣根脈所在的那片土地。

美食 疫情 華裔

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