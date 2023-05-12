「阿拉丁」9周年 印裔擔綱里程碑 主演馬利克、納拉揚圓夢
百老匯長青劇目「阿拉丁」正在火熱上演，這部劇不僅在今年迎來了九周年的慶典，也是男女主慶祝其本源文化以及百老匯真正由印度裔演員出演印度神話角色的里程碑；本報日前專訪該劇主演馬利克(Michael Maliakel)和納拉揚(Shobha Narayan)，二人表示，出演「阿拉丁」讓他們夢想成真，證明了亞裔演員立足百老匯的能力。
★全球觀眾 逾1600萬人
這部人氣音樂劇於2014年3月20日在曼哈頓新阿姆斯特丹劇院(New Amsterdam Theatre)公演，獲得一致好評，並迅速成為近年轟動一時的作品之一；該劇目前已經打破了16項劇院紀錄，並在四大洲推出了九部作品；在全球各地的觀看人數超過1600萬人，目前正在百老匯和北美、東京、墨西哥城和馬德里巡迴演出，而英國巡迴演出則訂於今年開幕，躋身百老匯最長壽的20部作品演出之列。
「我的夢想是在這個為我而寫的角色上留下我的印記，」新澤西州一個普通印度移民家庭的馬利克說，「當有人來看阿拉丁時，他們看到一個棕色皮膚的孩子深深鞠躬，扭轉了局面，打敗了壞人，他在一個多元的國度中做成了自己，可以說這個故事描繪了一幅印度裔美國人的畫面，這些群體通常在媒體上得不到公平的報導…就像普通的美國白人一樣值得關注。」馬利克身材精瘦高䠷，在一眾演員中間非常有辨識度，一眼便知，他就是主演。
★馬利克：代表性很重要
但每每談到他和人物的劇中人物的關係，馬利克就立即變得像孩童一般滔滔不絕、興奮不已。「這部迪士尼電影一直貫穿我的童年，」在回憶參加面試時他說，「我只有一個想法，那就是我準備好了，也很興奮地要把我的印記，把我的生活經歷和文化帶到舞台上。」
馬利克在節目單的個人簡介上寫著：「代表性很重要」(Representation matters)，他的Instagram個人簡介裡，也將這個作為話題引入。現在到處都能聽到這個短語，以至於它開始感覺像一個流行詞，少數族裔要時刻掛在嘴邊。
「但對我來說，它遠遠不止於此，」他說，這是關於在空間中有可見性，那些被低估的人可以尋求靈感，動力，並感到被關注。但除此之外，對他來說更重要的是，這是關於認知和表現這「一人群的全部人性」，以讓來自同質社區的人，如亞裔社區、甚至真個移民群體得以了解，那些看起來不像自己的人，其實有著很多共同點。
馬利克說，疫情中亞裔社區經歷了可怕的仇恨犯罪，「我認為部分原因是有一些人認為我們是不一樣的人，這對於媒體和娛樂行業有很大關聯——當塑造的形象不足，人們缺乏對陌生群體的理解和包容，如何用藝術將人物詮釋的豐滿而備受尊重，這也是我們每個站在舞台上的人應該反思的。」
對百老匯的許多業內人士來說，疫情導致的熄燈是一段反思和致力於包容和多樣性的時期，當馬利克誓言的阿拉丁和納拉揚飾演的茉莉重新回到百老匯時，製作團隊也做出了一些改變，以更好地反映兩位主演的本源文化。
★納拉揚：留下自己印記
「其中一些東西可能微不足道，但卻能夠影響作品的整體風格，讓一切都更加閃耀，並帶來更高層次的真實性和對激發故事靈感的文化尊重。」納拉揚說，在寶萊塢風格的舞蹈中，一些手勢被強化，以使舞蹈編排更具傳統印度特色；故事發生地「Agrabah」的發音也發生了變化，現在第一個音節上有一個ah音，以更符合現實中該地區的人的口音。
納拉揚說，自己無數次收到印度移民家長帶著孩子來觀劇後的反饋，說自己的女兒、兒子會指著台上的主演說，「他(她)和我長得很像！」
兩位主演表示，像阿拉丁和茉莉公主一樣，印度裔美國人都需要證明自己；「我們有資格獲得這些機會，我們有能力飾演這些角色、賣光了巨型劇院的門票、看著觀眾魚貫而入將座位填滿、講述涵蓋整個人類體驗的美麗豐富而深刻的故事」、「在台上的那短短兩個小時中，阿拉丁和茉莉就是我們的故事。最終，我的夢想是在這個為我而寫的角色上留下我的印記。」
阿拉丁百老匯音樂劇一周演出六天，除周一外；周三、周六、周日提供下午、晚間場；四、五則只演出晚場，民眾可根據時間網上購票；劇院地址為西42街214號的新阿姆斯特丹劇院，欲瞭解更多演出資訊，可瀏覽：AladdinTheMusical.com。除阿拉丁之外，獅子王(The Lion King)、漢密爾頓(Hamilton)、女巫前傳(Wicked)等百老匯長青劇目也正在火熱上演。
上一則
識破顧客用假鈔 華裔洗衣店反遭鬧事
下一則
FB留言