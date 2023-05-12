「阿拉丁」9周年 印裔擔綱里程碑 主演馬利克、納拉揚圓夢

音樂劇「阿拉丁」在百老匯慶祝九周年。(製作團隊提供)

百老匯 長青劇目「阿拉丁」正在火熱上演，這部劇不僅在今年迎來了九周年的慶典，也是男女主慶祝其本源文化以及百老匯真正由印度 裔演員出演印度神話角色的里程碑；本報日前專訪該劇主演馬利克(Michael Maliakel)和納拉揚(Shobha Narayan)，二人表示，出演「阿拉丁」讓他們夢想成真，證明了亞裔演員 立足百老匯的能力。

★全球觀眾 逾1600萬人

這部人氣音樂劇於2014年3月20日在曼哈頓新阿姆斯特丹劇院(New Amsterdam Theatre)公演，獲得一致好評，並迅速成為近年轟動一時的作品之一；該劇目前已經打破了16項劇院紀錄，並在四大洲推出了九部作品；在全球各地的觀看人數超過1600萬人，目前正在百老匯和北美、東京、墨西哥城和馬德里巡迴演出，而英國巡迴演出則訂於今年開幕，躋身百老匯最長壽的20部作品演出之列。

舞台效果絢麗震撼。(製作團隊提供)

「我的夢想是在這個為我而寫的角色上留下我的印記，」新澤西州一個普通印度移民家庭的馬利克說，「當有人來看阿拉丁時，他們看到一個棕色皮膚的孩子深深鞠躬，扭轉了局面，打敗了壞人，他在一個多元的國度中做成了自己，可以說這個故事描繪了一幅印度裔美國人的畫面，這些群體通常在媒體上得不到公平的報導…就像普通的美國白人一樣值得關注。」馬利克身材精瘦高䠷，在一眾演員中間非常有辨識度，一眼便知，他就是主演。

「阿拉丁」的扮演者馬利克。(製作團隊提供)

★馬利克：代表性很重要

但每每談到他和人物的劇中人物的關係，馬利克就立即變得像孩童一般滔滔不絕、興奮不已。「這部迪士尼電影一直貫穿我的童年，」在回憶參加面試時他說，「我只有一個想法，那就是我準備好了，也很興奮地要把我的印記，把我的生活經歷和文化帶到舞台上。」

馬利克在節目單的個人簡介上寫著：「代表性很重要」(Representation matters)，他的Instagram個人簡介裡，也將這個作為話題引入。現在到處都能聽到這個短語，以至於它開始感覺像一個流行詞，少數族裔要時刻掛在嘴邊。

「但對我來說，它遠遠不止於此，」他說，這是關於在空間中有可見性，那些被低估的人可以尋求靈感，動力，並感到被關注。但除此之外，對他來說更重要的是，這是關於認知和表現這「一人群的全部人性」，以讓來自同質社區的人，如亞裔社區、甚至真個移民群體得以了解，那些看起來不像自己的人，其實有著很多共同點。

音樂劇「阿拉丁」由真正的印度裔演員出演印度神話角色。(記者張晨／攝影)

馬利克說，疫情中亞裔社區經歷了可怕的仇恨犯罪，「我認為部分原因是有一些人認為我們是不一樣的人，這對於媒體和娛樂行業有很大關聯——當塑造的形象不足，人們缺乏對陌生群體的理解和包容，如何用藝術將人物詮釋的豐滿而備受尊重，這也是我們每個站在舞台上的人應該反思的。」

對百老匯的許多業內人士來說，疫情導致的熄燈是一段反思和致力於包容和多樣性的時期，當馬利克誓言的阿拉丁和納拉揚飾演的茉莉重新回到百老匯時，製作團隊也做出了一些改變，以更好地反映兩位主演的本源文化。

茉莉公主的扮演者納拉揚。(製作團隊提供)

★納拉揚：留下自己印記

「其中一些東西可能微不足道，但卻能夠影響作品的整體風格，讓一切都更加閃耀，並帶來更高層次的真實性和對激發故事靈感的文化尊重。」納拉揚說，在寶萊塢風格的舞蹈中，一些手勢被強化，以使舞蹈編排更具傳統印度特色；故事發生地「Agrabah」的發音也發生了變化，現在第一個音節上有一個ah音，以更符合現實中該地區的人的口音。

納拉揚說，自己無數次收到印度移民家長帶著孩子來觀劇後的反饋，說自己的女兒、兒子會指著台上的主演說，「他(她)和我長得很像！」

兩位主演表示，像阿拉丁和茉莉公主一樣，印度裔美國人都需要證明自己；「我們有資格獲得這些機會，我們有能力飾演這些角色、賣光了巨型劇院的門票、看著觀眾魚貫而入將座位填滿、講述涵蓋整個人類體驗的美麗豐富而深刻的故事」、「在台上的那短短兩個小時中，阿拉丁和茉莉就是我們的故事。最終，我的夢想是在這個為我而寫的角色上留下我的印記。」

舞台效果絢麗震撼。(製作團隊提供)

阿拉丁百老匯音樂劇一周演出六天，除周一外；周三、周六、周日提供下午、晚間場；四、五則只演出晚場，民眾可根據時間網上購票；劇院地址為西42街214號的新阿姆斯特丹劇院，欲瞭解更多演出資訊，可瀏覽：AladdinTheMusical.com。除阿拉丁之外，獅子王(The Lion King)、漢密爾頓(Hamilton)、女巫前傳(Wicked)等百老匯長青劇目也正在火熱上演。