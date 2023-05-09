我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

NBA／湖人險勝聽牌 奇兵華克第4節狂砍15分、浪花兄弟失準

與張庭同涉案 陶虹、徐崢被傳1.2億資產遭美凍結 他發聲了

童書「A到Z中的亞裔歷史」 細說26個生根故事

記者許君達／紐約報導
華埠著名獨立書店「Yu & Me」舉辦新書簽售活動，兩位作者推介兒童繪本「A到Z中的亞裔歷史」。(記者許君達／攝影)
華埠著名獨立書店「Yu & Me」舉辦新書簽售活動，兩位作者推介兒童繪本「A到Z中的亞裔歷史」。(記者許君達／攝影)

曼哈頓華埠知名的亞裔主題書店「Yu & Me」日前舉辦新書發布會，推介名為「A到Z中的亞裔歷史」(An Asian American A to Z)的兒童讀物，該書的兩名作者Cathy Linh Che和Kyle Lucia Wu到場簽售。

「A到Z中的亞裔歷史」以繪本的形式，選擇了以字母A到Z開頭的26個英文單詞作為關鍵詞，每個簡單的單詞下方展開一段與亞裔在美國生根發芽的歷史故事，內容既豐富又發散，從勞工(Labor)到排華法案(Exclusion)，從亞裔電影明星(Movie)到亞裔飲食習慣(Soup)，包羅萬象，又處處聚焦於「亞裔」這個主旨。

本書5月2日發行，至今在網路閱讀交流平台「好讀」(goodreads)上已收穫十餘個評價，評分高達4.92(滿分5)，還有近2000人標記了「想讀」。作者Cathy出身越南裔家庭，Kyle的父親來自台灣，她們都是非營利機構Kundiman的總監，致力於為亞裔寫作者提供資助，並幫助他們尋找發表作品的平台。

Cathy表示，現在市面上有關亞裔歷史的書籍並不算豐富，特別針對下一代的兒童讀物更是缺乏，這是令她下定決心開始做這件事的主要原因。而在書的內容和形式上，她們參考了一本頗受好評的兒童歷史讀物「ABC裡的非裔歷史」(ABC of Black History)。Kyle說，歷史本來就是她的一個愛好，所以在開始寫書後，並沒有經歷很痛苦的研究過程，因為很多內容都是平時就積累的，全書的初稿僅用了一個月即告完成。

Yu & Me書店業者余夢介紹，此次簽售是書店所主辦的亞裔傳統月系列活動的其中一場，也是「A到Z中的亞裔歷史」出版後的首次線下推廣活動，當日有不少顧客買了書並請兩位作者簽名留念。偶然路過的華人家長Wendy看到店內熙熙攘攘的景象，原本只是好奇地進店一探究竟，在看到了這本書後頗為欣喜，當即便決定買下一本，「送給我女兒，幫她更好地瞭解我們自己的歷史」。

亞裔電影 書店 越南

上一則

市議會選區再重畫 法庭駁回

下一則

中國新年寫入美國童話 溫穎欣圓夢

延伸閱讀

最感謝的人

最感謝的人
NBA／熱火首戰客場強壓尼克 巴特勒腳踝扭傷現隱憂

NBA／熱火首戰客場強壓尼克 巴特勒腳踝扭傷現隱憂
喬州去年車禍 500人慘喪命 分心駕駛是主因

喬州去年車禍 500人慘喪命 分心駕駛是主因
周末這樣玩／查爾斯頓山 賭城避暑勝地

周末這樣玩／查爾斯頓山 賭城避暑勝地
周末這樣玩／賭城附近避暑勝地 查爾斯頓山觀光賞雪

周末這樣玩／賭城附近避暑勝地 查爾斯頓山觀光賞雪

熱門新聞

31歲谷歌高級軟件工程師，雀兒喜總部跳樓身亡。(取自谷歌地圖)

今年第2起…谷歌31歲軟體工程師 曼哈頓總部跳樓亡

2023-05-05 13:15
尼利被鎖住喉嚨的視頻截圖。(取自推特)

遊民紐約地鐵遭白人鎖喉致死案發酵 引民主黨內鬥

2023-05-05 09:14
惠康西藥房已於4月20日結束營業。(記者胡聲橋／攝影)

紐約布碌崙2亞裔藥房老闆 涉醫療詐欺近3千萬

2023-05-03 12:52
抗議者擋住行進間的地鐵。(截自推特)

紐約非裔遊民遭扼喉身亡 抗議者跳軌逼停地鐵

2023-05-07 11:08
紐約市計畫向上州輸送庇護客以緩解壓力。圖為庇護客抵達紐約市。(Getty Images)

紐約市擬送庇護客 洛克蘭郡長砲轟：無恥，休想過來

2023-05-08 07:48
示意圖。Image by F. Muhammad from Pixabay

一言不合就掏槍 紐約華埠男子中彈

2023-05-02 17:01

超人氣

更多 >
氣炸鍋好用 但注意兩健康風險

氣炸鍋好用 但注意兩健康風險
你搭機脫鞋嗎？空姐說別這樣做 理由超噁心

你搭機脫鞋嗎？空姐說別這樣做 理由超噁心
杜克大學中國博士後涉兒童色情 保釋金800萬可判110年

杜克大學中國博士後涉兒童色情 保釋金800萬可判110年
德州商場槍案 韓裔1家4口3死 剩6歲童獨活

德州商場槍案 韓裔1家4口3死 剩6歲童獨活
性愛激戰片外流被退伍 台灣前女軍官進軍成人平台

性愛激戰片外流被退伍 台灣前女軍官進軍成人平台