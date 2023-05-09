童書「A到Z中的亞裔歷史」 細說26個生根故事

華埠著名獨立書店「Yu & Me」舉辦新書簽售活動，兩位作者推介兒童繪本「A到Z中的亞裔歷史」。(記者許君達／攝影)

曼哈頓華埠知名的亞裔主題書店 「Yu & Me」日前舉辦新書發布會，推介名為「A到Z中的亞裔歷史」(An Asian American A to Z)的兒童讀物，該書的兩名作者Cathy Linh Che和Kyle Lucia Wu到場簽售。

「A到Z中的亞裔歷史」以繪本的形式，選擇了以字母A到Z開頭的26個英文單詞作為關鍵詞，每個簡單的單詞下方展開一段與亞裔在美國生根發芽的歷史故事，內容既豐富又發散，從勞工(Labor)到排華法案(Exclusion)，從亞裔電影 明星(Movie)到亞裔飲食習慣(Soup)，包羅萬象，又處處聚焦於「亞裔」這個主旨。

本書5月2日發行，至今在網路閱讀交流平台「好讀」(goodreads)上已收穫十餘個評價，評分高達4.92(滿分5)，還有近2000人標記了「想讀」。作者Cathy出身越南 裔家庭，Kyle的父親來自台灣，她們都是非營利機構Kundiman的總監，致力於為亞裔寫作者提供資助，並幫助他們尋找發表作品的平台。

Cathy表示，現在市面上有關亞裔歷史的書籍並不算豐富，特別針對下一代的兒童讀物更是缺乏，這是令她下定決心開始做這件事的主要原因。而在書的內容和形式上，她們參考了一本頗受好評的兒童歷史讀物「ABC裡的非裔歷史」(ABC of Black History)。Kyle說，歷史本來就是她的一個愛好，所以在開始寫書後，並沒有經歷很痛苦的研究過程，因為很多內容都是平時就積累的，全書的初稿僅用了一個月即告完成。

Yu & Me書店業者余夢介紹，此次簽售是書店所主辦的亞裔傳統月系列活動的其中一場，也是「A到Z中的亞裔歷史」出版後的首次線下推廣活動，當日有不少顧客買了書並請兩位作者簽名留念。偶然路過的華人家長Wendy看到店內熙熙攘攘的景象，原本只是好奇地進店一探究竟，在看到了這本書後頗為欣喜，當即便決定買下一本，「送給我女兒，幫她更好地瞭解我們自己的歷史」。