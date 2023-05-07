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黃卓倫展收藏 記錄亞裔在美社區運動

記者顏潔恩／紐約報導
「就在我們之間：來自黃卓倫的檔案」即日起至8月在曼哈頓展出。(記者顏潔恩/攝影)
「就在我們之間：來自黃卓倫的檔案」即日起至8月在曼哈頓展出。(記者顏潔恩/攝影)

為慶祝亞太裔傳統月(AAPI Heritage Month)，非營利組織「心目華埠」(Think!Chinatown)和珠江百貨(Pearl River Mart)推出「就在我們之間：來自黃卓倫(Arlan Huang)的檔案」展覽，即日起至8月27日在曼哈頓展出，免費參觀。展覽收藏了先鋒藝術家、社區活躍人士黃卓倫的多部作品，以記錄過去40年亞裔美國人在紐約華埠發起的社區運動為主。

有60多年創作經歷的實踐藝術家，黃卓倫本身也在默默收藏藝術品，雖然此次展出的部分作品是他收藏的，但都是他通過「藝術交換」的形式積累，對他而言更是屬於藝術家之間的友好交流；此次的檔案並非為了體現他的品味，更多是紀念一個群體共同回憶，「這是一項終身的研究項目、一種魅力和合作」，黃卓倫表示。

早在1974年，黃卓倫與搭檔Karl Matsuda開設一家為客戶定制框架的店面，實際上也是他的工作室，平時有不少藝術家造訪，會停在那裡與黃卓倫聊天、互相作伴，並進行藝術交流；也是此時，他與很多本為偶然相遇的藝術家，萌生出一段段深厚的友誼。

「這些長久的關係塑造了我的藝術，讓我能夠表達自己的聲音」，黃卓倫說，他們是我多年來結識的藝術家，也是站在同一陣線，一起為亞裔美國人爭取權益的鬥士，「重要的是我們共同見證了很多事，這是屬於『我們』的見證」。

當考慮展覽空間時，以家族企業經營的珠江百貨是黃卓倫的首選，「就像家附近的商店一樣，如同家人歡迎你」；展覽即日起至8月27日(周日)在珠江百貨畫廊展出，地址：曼哈頓Broadway452號，民眾可在店面營業期間入內觀賞。

「就在我們之間：來自黃卓倫的檔案」即日起至8月在曼哈頓展出。(記者顏潔恩／攝影)
「就在我們之間：來自黃卓倫的檔案」即日起至8月在曼哈頓展出。(記者顏潔恩／攝影)
「就在我們之間：來自黃卓倫的檔案」即日起至8月在曼哈頓展出。(記者顏潔恩/攝影)
「就在我們之間：來自黃卓倫的檔案」即日起至8月在曼哈頓展出。(記者顏潔恩/攝影)

華埠 亞裔 曼哈頓

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