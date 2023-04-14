戶外雕塑新穎別致 春天的紐約更藝術

位於翠貝卡的「豆子」與芝加哥的「豆子」出自同一雕塑家之手。(路透)

春天除了看花，還能夠看什麼？在這個適合從事戶外活動、色彩日漸豐富的季節，不妨利用周末，去探訪一下紐約新近設置的戶外雕塑 和藝術品，既伸展筋骨，活動腰腿，又陶冶性情，享受藝術帶來的愉悅。

●「豆子」 嵌進高層住宅樓

芝加哥有一個著名地標「雲門」(Cloud Gate)，俗稱「豆子」(the Bean)。現在，同一雕塑家卡普(Anish Kapoor)的一件類似作品在曼哈頓 落戶，如今這顆錚亮的新「豆子」，落戶於翠貝卡Leonard街56號。卡普介紹說，紐約「豆子」的不同之處在於，它的一部分嵌進高層住宅樓，成了住宅樓的一部分。

「豆子」是由不鏽鋼製成的，但它也是柔軟和轉瞬即逝的，像水滴一樣和紐約的剛性形成對比，豆子能讓人們透過鏡面表面，感受時空變幻的方式。

曼哈頓的「豆子」長48呎，高19呎，重達40噸。「豆子」原本計畫去年啟用，但後來因為一些維護工作，今年2月才正式亮相。

麥迪遜廣場公園的女性金色塑像。(取材自Madison Square Park推特)

●「證人」 女塑像尋求平等

一尊高達18呎的巨大女性金色塑像「證人」(Witness)，於今年1月出現在麥迪遜廣場公園(Madison Square Park)，這個由巴基斯坦裔美國藝術家西坎達(Shahzia Sikander)創作的雕像，就擺在地方法院旁的公園。

西坎達說，她創作這個雕像，就是為了想問：「在司法系統的歷史上誰被代表，又是誰掌握著權力。」

這座金色女性塑像，形似羊角的髮型象徵力量；五彩斑斕的圓襬裙是受法庭彩色玻璃圓頂的啟發而設計；長得像樹根一樣的四肢，表現出女性自立自強的能力，以及到哪裡就在哪裡生根的韌性和適應能力。

另一尊8呎高的金色女性塑像被放置在法院，與其他九尊男性塑像並列放在一起。這尊雕像名為「現在」，象徵著女性在司法領域也要尋求平等代表權。這個雕塑將在紐約展出到6月4日，之後將前往德州休士頓。

布碌崙的彩色「同源」，黃詠子希望通過該裝置，加強人與人之間的聯繫。(取材自黃詠子網站)

●「同源」 隨環境聲音變色

當你徜徉在布碌崙 (布魯克林)市中心的阿詩蘭廣場(Ashland Pl.)300號時，會看到一個五彩繽紛的公共藝術。這個像彩色積木一樣的藝術品「同源」(Common Ground)，出自華裔建築師黃詠子(Cheryl Wing-Zi Wong)之手，它的顏色會隨著環境聲音，比如腳步聲和人聲，變幻出不同的層次。

布碌崙的彩色「同源」。(取材自Downtown Brooklyn臉書)

「同源」在夜間更加吸引人，藝術家希望通過該裝置，加強人與人之間的聯繫，白天供人們歇腳小憩，晚上則成為獨特的發光社交場所。如果興致好，還可以在「同源」上歌唱或朗誦，這樣就能看到燈光跟著聲音的起落，翩翩起舞。

4月期間，活動組織者還在這個廣場安排了多場來自各個國家及文化的舞蹈表演。這個藝術品將展出到5月1日(周一)。

曼哈頓服裝區新版本的針線紐扣雕塑。(取材自市議員Erik Bottcher推特)

●針穿紐扣 換加線新版

曼哈頓時裝區(Garment District)曾經衣廠雲集，現在時過境遷，往事不再。上個世紀70年代，有人在時裝區中心建了一個信息亭，1993年，雕塑家巴伯(James Biber)設計的針穿紐扣雕像，就放置在這個亭子上方，成為該區的象徵。

今年2月，一個新版的針穿紐扣雕塑取代了舊版雕塑，與公眾見面。新版雕像高28呎，寬15呎，雕塑上還多了一條穿過針眼的線，使造型變得靈動有致，黃色紐扣也使雕塑更為鮮艷奪目。

金融街的「Geo」。(Downtown Alliance臉書)

紐約市新近比較引人注目的室外藝術品，還包括曼哈頓金融街(Financial District)名為「Geo」的圓頂型藝術品；下城位於Brookfield Place的脈動拱門(Pulse Portal)，是由NASA開發的材料製成的，觀看者從不同的角度可以看到不同的色彩和層次。