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紐約華裔兄弟 國際空手道賽奪冠

記者鄭怡嫣／紐約報導
兩位兄弟小將11歲的牛Joshua(左二)以及九歲的牛Spencer(左三)，獲空手道世界冠軍。(記者鄭怡嫣／攝影)
兩位兄弟小將11歲的牛Joshua(左二)以及九歲的牛Spencer(左三)，獲空手道世界冠軍。(記者鄭怡嫣／攝影)

近日，在2023年美國公開暨青少年國際空手道比賽(2023 USA Open & Junior Karate International Cup)中，來自紐約華裔家庭的兩名兄弟少年在自己的組別中脫穎而出，共同奪得空手道冠軍殊榮。為他們頒發表揚狀的各亞裔民代，也鼓勵亞裔孩子強身健體，多多參加運動鍛鍊。

(影音來源：記者鄭怡嫣)

在本月7日至9日於拉斯維加斯舉辦的比賽中，兩位兄弟小將，11歲的牛Joshua以及九歲的牛Spencer，代表美國隊分別在十至11歲年齡組、八至九歲年齡組一路過關斬將，最終贏得美國冠軍及世界冠軍創造歷史；該賽事由美國國家空手道聯合會組織，為全國最大及最富盛名的國際賽事之一。空手道也在2020年，新增為奧運項目之一。

長島大頸生活的牛Joshua與牛Spencer，從小就開始接觸各種運動項目，他們的母親是國家健美一級裁判及健美冠軍曹新麗。

曹新麗介紹，兩位孩子體能都很好，練習空手道的初衷並非想著比賽，但過程中，曹新麗發現他們在賽程中不怯場，勇敢表現，她也鼓勵更多家長讓孩子們嘗試空手道等運動，「不是哪個族裔的水平就更高」。

他們的烏克蘭籍主教練、2013年世界杯冠軍波爾德尼(Vladyslav Wyatt Burdeinyi)表示，空手道對於孩子來說是非常合適的體育項目，屬於武術卻不暴力，旨在展示格鬥技巧而不真正動武，對孩子來說很安全，也不需要額外的設施與配備。

近年仇亞事件激增，有愈來愈多亞裔家長讓孩子學習空手道，希望他們能保護自己，也能增加速度、力量及自我控制。

兩兄弟奪冠消息在華社受到關注，他們回到紐約後，包括州眾議員劉醇逸、國會議員孟昭文代表劉曉珊、市議員黃敏儀代表朱蕾等，於12日也為二人頒發了表揚狀，希望他們能夠繼續在空手道領域中發揮潛力。紐約副市長高級顧問顧雅明到場祝賀表示，華人孩子們很會考試，SAT能得滿分，體育界的代表性卻仍不足，鼓勵孩子多參加運動。

亞裔 長島 眾議員

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