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感官體驗、洗滌塵勞 擺脫季節性憂鬱症 紐約理想冥想地

記者鄭怡嫣／紐約報導
布碌崙植物園在冬季也有獨特的一番美景。(取自植物園臉書)
布碌崙植物園在冬季也有獨特的一番美景。(取自植物園臉書)

3月紐約市氣溫仍低，戶外活動因天氣受限，不少人易患上「季節性憂鬱症」(Seasonal Affective Disorder)，感到心情持續低落與嗜睡，除運動與均衡飲食外，冥想也是心靈舒壓、排除負能的妙方。在紐約，有各式身心靈冥想課程，為奔忙的都市客充電，也有不少理想的大自然冥想地，令人平和自在。

魯賓藝術博物館 曼陀羅實驗室

展現西藏及喜馬拉雅藝術的曼哈頓魯賓藝術博物館(Rubin Museum)，有一個開放至2031年的特展「曼陀羅實驗室」(Mandala Lab)，邀請觀賞者透過嗅覺、聽覺與觸覺等感官體驗，改變自己的心理狀態和視角。例如能夠交替變暗與變亮的燈光裝置，藉著變化的節奏，幫助調整觀賞者的呼吸，又比如「聲音浴」(sound bath)裝置，使人平息身心。地址為曼哈頓西17街150號，網站：rubinmuseum.org。

曼陀羅實驗室。(取自魯賓藝術博物館官網)
曼陀羅實驗室。(取自魯賓藝術博物館官網)
曼陀羅實驗室。(取自魯賓藝術博物館官網)
曼陀羅實驗室。(取自魯賓藝術博物館官網)

洗滌塵勞 上州莊嚴寺

由已故華裔建築師貝聿銘草擬最初建寺藍圖的莊嚴寺，為美東地區最大的佛教寺院，也是華人常去的修行聖地。若非自駕，也可在曼哈頓大中央車站搭火車到冷泉鎮(Cold Spring)，再乘車一小段即到。莊嚴寺占地250多畝，目前僅開發了三分之一，林間有鹿。大佛殿萬佛繞毘盧，觀音殿中有一尊晚唐的觀音造像，送來時頭骨斷、臂不完好，杭州美院教授陳長庚恰巧訪美，把木質像上完漆，從院中拾得一根良木接骨。這尊造像莊嚴古樸，又渾然一股瀟灑之態。

除了在殿內祈求冥想，約四畝大的七寶湖也是散步與靜坐之地，湖畔有一尊漢白玉觀音，繞湖一周的步道曲徑幽雅，將整個湖岸景緻串連，一座曲橋橫跨岸邊，銜接「淨月亭」與「淨成園」，洗滌塵勞。地址為2020 Route 301, Carmel，網站：baus.org/tc，目前該處正值冬季封山，預計將於3月31日(周五)重新對外開放。

莊嚴寺為冥想淨空心靈的好地方。(取自莊嚴寺網站)
莊嚴寺為冥想淨空心靈的好地方。(取自莊嚴寺網站)
莊嚴寺為美東地區最大的佛教寺院。(記者鄭怡嫣／攝影)
莊嚴寺為美東地區最大的佛教寺院。(記者鄭怡嫣／攝影)
莊嚴寺為美東地區最大的佛教寺院。(記者鄭怡嫣／攝影)
莊嚴寺為美東地區最大的佛教寺院。(記者鄭怡嫣／攝影)
莊嚴寺占地廣大。(取自莊嚴寺網站)
莊嚴寺占地廣大。(取自莊嚴寺網站)

「三寶」 紐約最火「開悟」地

受藏傳佛教影響，提供瑜伽、冥想、禪修、業力瑜珈(Karma Yoga)等課程的「三寶」(Three Jewels)地，深受當代紐約客青睞，並被紐約雜誌評為年度最佳冥想地之一。此外它還有書迷及元宇宙俱樂部，聚攏線下及元宇宙的身心靈愛好者。它創立於1996年，前身是一家供聽佛品茶的書店，如今則演變為一大型社區空間，由於是非營利機構，許多冥想及由亞洲經典學院教授的講課均為低價或免費。地址為曼哈頓東3街5號，網址：threejewels.org。

「三寶」提供瑜伽、冥想、禪修、業力瑜珈。(取自Instagram)
「三寶」提供瑜伽、冥想、禪修、業力瑜珈。(取自Instagram)
「三寶」提供瑜伽、冥想、禪修、業力瑜珈。(取自Instagram)
「三寶」提供瑜伽、冥想、禪修、業力瑜珈。(取自Instagram)

布碌崙(布魯克林)植物園 漫步式冥想

芳香療癒、音療與水療，是現代人喜歡的療養方式，紐約市第二大植物園布碌崙植物園，同時滿足這三種放鬆法。植物園長年推出走路冥想(walking meditation)主題式活動，帶遊客們走過水聲淙淙的日本花園(Japanese Hill-and-Pond Garden)等景區，一起練習呼吸，喚醒感官。原為視障人士設計的芬芳花園(The Alice Recknagel Ireys Fragrance Garden)，鼓勵遊客用手觸碰植物，聞各類花草的芬芳味道。莎士比亞花園(The Shakespeare Garden)包括80多種在莎翁戲劇與詩歌中提到的植物。另一塊少有人去的秘密寶地是奧斯本花園(Osborne Garden)，長方大草坪令人心胸開闊，冬季期間有海棠果可以觀賞。地址為布碌崙990 Washington Ave，網址：bbg.org。

布碌崙植物園有提供芳香療癒、音療與水療。圖為音療。(取自植物園臉書)
布碌崙植物園有提供芳香療癒、音療與水療。圖為音療。(取自植物園臉書)
布碌崙植物園奧斯本花園。春暖花開時有杜鵑，冬季則有海棠果。(記者鄭怡嫣／攝影)
布碌崙植物園奧斯本花園。春暖花開時有杜鵑，冬季則有海棠果。(記者鄭怡嫣／攝影)
布碌崙植物園日本花園。(記者鄭怡嫣／攝影)
布碌崙植物園日本花園。(記者鄭怡嫣／攝影)

植物園 曼哈頓 布碌崙

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