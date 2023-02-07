我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ChatGPT被譽最強AI 竟被彭博記者一個問題就難倒

金山灣區科技業再掀裁員潮 Salesforce等6公司砍1200人

中國脫口秀北美巡演 笑翻紐約

記者張心／紐約報導
「笑果脫口秀」紐約場演出，集結十位年輕表演者，包括李誕、程璐、毛豆、楊蒙恩、小北、豆豆、航哥、Rock、House、Kid。(笑果文化提供)
「笑果脫口秀」紐約場演出，集結十位年輕表演者，包括李誕、程璐、毛豆、楊蒙恩、小北、豆豆、航哥、Rock、House、Kid。(笑果文化提供)

風靡中國的綜藝節目「脫口秀大會」，自今年開啟北美巡演起，備受矚目；5日元宵佳節，「笑果脫口秀——北美城市漫遊」舉行紐約站演出，與現場2500名觀眾分享融合美中文化的搞笑段子，觀眾也自我調侃「哪怕作為被割的韭菜，也是心滿意足的韭菜」。

毛豆調侃紐約治安。(笑果文化提供)
毛豆調侃紐約治安。(笑果文化提供)

總編劇程璐表示，此次每個人的段子都根據演出地的華人生活，進行本土化的創新。(笑果...
總編劇程璐表示，此次每個人的段子都根據演出地的華人生活，進行本土化的創新。(笑果文化提供)

李誕則更多以幽默的比喻，講述對美國社會的觀察。（笑果文化提供）
李誕則更多以幽默的比喻，講述對美國社會的觀察。（笑果文化提供）

楊蒙恩調侃追星現象。(笑果文化提供)
楊蒙恩調侃追星現象。(笑果文化提供)

自2017年笑果文化傳媒公司推出「脫口秀大會」和「吐槽大會」兩檔節目以來，把起源於歐美「脫口秀」，結合中國本土文化的傳統喜劇形式，迅速吸引中國年輕觀眾。至2020年，前三季「脫口秀大會」累積超過40億播放量，疫期2021年的第四季有27億播放量；該節目「每個人都能說五分鐘脫口秀」概念，也使「講段子玩脫口秀」成為一種新的文化時尚。

紐約演出現場吸引上千年輕華人。(記者張心／攝影)
紐約演出現場吸引上千年輕華人。(記者張心／攝影)

小北擔任主持人，同現場互動頻頻。（笑果文化提供）
小北擔任主持人，同現場互動頻頻。（笑果文化提供）

當過兵又人高馬大的毛豆調侃紐約治安。(笑果文化提供)
當過兵又人高馬大的毛豆調侃紐約治安。(笑果文化提供)

2500名觀眾排隊入場。（記者張心／攝影）
2500名觀眾排隊入場。（記者張心／攝影）

本次北美巡演繼西雅圖、聖荷西、洛杉磯後的美國最終站，紐約場的演出在曼哈頓上西區燈塔劇院(Beacon Theatre)進行。超過150分鐘的演出，集結因「脫口秀大會」走紅的十位年輕表演者，包括李誕、程璐、毛豆、楊蒙恩、小北、豆豆、航哥、Rock、House、Kid。

為保護知識產權，每位入場觀眾的手機、平板電腦等設備都要進行封鎖處理。（記者張心／...
為保護知識產權，每位入場觀眾的手機、平板電腦等設備都要進行封鎖處理。（記者張心／攝影）

紐約演出現場吸引上千年輕華人。(記者張心／攝影)
紐約演出現場吸引上千年輕華人。(記者張心／攝影)

2500位觀眾意猶未盡，場面爆笑。（笑果文化提供）
2500位觀眾意猶未盡，場面爆笑。（笑果文化提供）

2500位觀眾意猶未盡，場面爆笑。（笑果文化提供）
2500位觀眾意猶未盡，場面爆笑。（笑果文化提供）

不同於在中國視頻網站播放的內容，笑果文化總編劇程璐表示，此次每個人的段子都根據演出地的華人生活，進行本土化的創新。譬如表演者一上台以「法拉盛的鄉親們你們好嗎？」開場，全場瞬間爆笑；當過兵又人高馬大的毛豆調侃紐約治安，稱在上海其他脫口秀演員夜生活不帶他玩，但來了紐約人人上街都要拉著他才敢出門；李誕調侃紐約院校排名，稱哥倫比亞大學第一、紐約大學第二、復敦大學(Fordham University)第三、第四則是哥倫比亞大學研究生⋯⋯等段子，都讓人捧腹大笑。

航哥大膽調侃社會對同性戀的特別看法，備受觀眾歡迎。（笑果文化提供）
航哥大膽調侃社會對同性戀的特別看法，備受觀眾歡迎。（笑果文化提供）

航哥談社會對同性戀的特別看法。(笑果文化提供)
航哥談社會對同性戀的特別看法。(笑果文化提供)

許多現場觀眾對航哥的表演印象深刻。一上台便調侃自己能獲邀巡演，是公司為了「入鄉隨俗」，滿足美國對LGBTQ群體「指標」的航哥，講述自己觀察社會對同性戀的誤解和批判；無奈尋求心理醫生幫助，卻被對方搪塞「你要接受自己的女生性別」等段子，觀眾爆笑中又感唏噓。「我覺得她很勇敢，紐約人理解並支持她」紐約大學Yika說。

「笑果脫口秀——北美城市漫遊」舉行了紐約站演出，向現場2500名觀眾分享了無數令...
「笑果脫口秀——北美城市漫遊」舉行了紐約站演出，向現場2500名觀眾分享了無數令人捧腹大笑、卻又融合美中文化的搞笑段子。（笑果文化提供）

李誕則更多以幽默的比喻，講述對美國社會的觀察。（笑果文化提供）
李誕則更多以幽默的比喻，講述對美國社會的觀察。（笑果文化提供）

聽不懂也要聽的紐約本地人Rock，與中國妻子認為「航哥太炸了，我太喜歡她了。」（...
聽不懂也要聽的紐約本地人Rock，與中國妻子認為「航哥太炸了，我太喜歡她了。」（笑果文化提供）

李誕則更多以幽默比喻，講述對美國社會的觀察，譬如主流社會對華人、對地域等問題的特別對待，以ChatGPT不願意對「紐約華人」和「上海人」等字眼多做評價，因而規避「政治風險」為例，折射複雜的社會現實。「這真的很酷。」從事金融行業的Marvin表示，「結合時事又能搞笑，真的很值。」

華人 哥倫比亞大學 紐約大學

上一則

提醒總統皇后區洪災危機 孟昭文將攜災民赴國情咨文

下一則

餐廳逃稅209萬 華男判囚18個月

延伸閱讀

領域意識存在差距 美將領：軍方未偵測到先前間諜氣球

領域意識存在差距 美將領：軍方未偵測到先前間諜氣球
中國間諜氣球入侵 傳川普時代3次現蹤美軍基地附近

中國間諜氣球入侵 傳川普時代3次現蹤美軍基地附近
星雲法師圓寂 紐約信眾感念往事與佛法

星雲法師圓寂 紐約信眾感念往事與佛法
舊訪談被翻出 王菲讚紐約人「充滿自信」捲愛國爭議

舊訪談被翻出 王菲讚紐約人「充滿自信」捲愛國爭議
紐約同心會攜各族裔 新年大遊行

紐約同心會攜各族裔 新年大遊行

熱門新聞

亞裔房產經紀人李勞倫斯(Lawrence Lee)。(圖截取自Zillow)

亞裔男租住公寓欠租2萬 言行糟糕將耆老房東氣至養老院

2023-02-04 14:46
成人日間中心主要讓華裔長者能有所依托，提供社交場所。圖為示意圖，非涉事中心。(本報檔案照)

紐約嚴打日間中心發錢拉客 多位長者被調查

2023-02-05 15:46
圖為羊頭灣當地華社。(記者顏潔恩╱攝影)

女博士失聯數月 中國家人急尋差點報警

2023-02-01 02:25
庇護客在酒店外露宿抗議，不願移居收容中心。(美聯社)

布魯克林收容所缺隱私…庇護客示威拒遷 遭嗆滾回去

2023-01-31 10:48
法拉盛街頭小販在寒風下堅持擺攤，賣糖葫蘆的吳濤磊表示，不會因為天氣冷而提前收攤。(記者高雲兒／攝影)

紐約急凍 法拉盛小販堅持出攤「全副武裝」工作

2023-02-05 06:53
最新房產報告，曼哈頓房市低迷，曼哈頓公寓在今年首月銷量較去年同比下降50%。(美聯社)

紐約房市低迷 曼哈頓公寓銷量跌50% 房價卻下不來

2023-02-05 02:31

超人氣

更多 >
土耳其7.8強震罹難者 累積超過3800人

土耳其7.8強震罹難者 累積超過3800人
馬斯克健康引擔憂 自曝常背痛、睡不好原因與前妻有關

馬斯克健康引擔憂 自曝常背痛、睡不好原因與前妻有關
這9家賣場的自有品牌 質量不輸名牌商品

這9家賣場的自有品牌 質量不輸名牌商品
研究發現：讓美國人難抗拒的加工食物 恐增罹癌風險

研究發現：讓美國人難抗拒的加工食物 恐增罹癌風險
芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷

芝加哥3亞裔留學生 Walmart前遭持槍搶劫 1死1傷