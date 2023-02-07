中國脫口秀北美巡演 笑翻紐約

「笑果脫口秀」紐約場演出，集結十位年輕表演者，包括李誕、程璐、毛豆、楊蒙恩、小北、豆豆、航哥、Rock、House、Kid。(笑果文化提供)

風靡中國的綜藝節目「脫口秀大會」，自今年開啟北美巡演起，備受矚目；5日元宵佳節，「笑果脫口秀——北美城市漫遊」舉行紐約站演出，與現場2500名觀眾分享融合美中文化的搞笑段子，觀眾也自我調侃「哪怕作為被割的韭菜，也是心滿意足的韭菜」。

毛豆調侃紐約治安。(笑果文化提供)

總編劇程璐表示，此次每個人的段子都根據演出地的華人生活，進行本土化的創新。(笑果文化提供)

李誕則更多以幽默的比喻，講述對美國社會的觀察。（笑果文化提供）

楊蒙恩調侃追星現象。(笑果文化提供)

自2017年笑果文化傳媒公司推出「脫口秀大會」和「吐槽大會」兩檔節目以來，把起源於歐美「脫口秀」，結合中國本土文化的傳統喜劇形式，迅速吸引中國年輕觀眾。至2020年，前三季「脫口秀大會」累積超過40億播放量，疫期2021年的第四季有27億播放量；該節目「每個人都能說五分鐘脫口秀」概念，也使「講段子玩脫口秀」成為一種新的文化時尚。

紐約演出現場吸引上千年輕華人。(記者張心／攝影)

小北擔任主持人，同現場互動頻頻。（笑果文化提供）

當過兵又人高馬大的毛豆調侃紐約治安。(笑果文化提供)

2500名觀眾排隊入場。（記者張心／攝影）

本次北美巡演繼西雅圖、聖荷西、洛杉磯後的美國最終站，紐約場的演出在曼哈頓上西區燈塔劇院(Beacon Theatre)進行。超過150分鐘的演出，集結因「脫口秀大會」走紅的十位年輕表演者，包括李誕、程璐、毛豆、楊蒙恩、小北、豆豆、航哥、Rock、House、Kid。

為保護知識產權，每位入場觀眾的手機、平板電腦等設備都要進行封鎖處理。（記者張心／攝影）

紐約演出現場吸引上千年輕華人。(記者張心／攝影)

2500位觀眾意猶未盡，場面爆笑。（笑果文化提供）

2500位觀眾意猶未盡，場面爆笑。（笑果文化提供）

不同於在中國視頻網站播放的內容，笑果文化總編劇程璐表示，此次每個人的段子都根據演出地的華人 生活，進行本土化的創新。譬如表演者一上台以「法拉盛的鄉親們你們好嗎？」開場，全場瞬間爆笑；當過兵又人高馬大的毛豆調侃紐約治安，稱在上海其他脫口秀演員夜生活不帶他玩，但來了紐約人人上街都要拉著他才敢出門；李誕調侃紐約院校排名，稱哥倫比亞大學 第一、紐約大學 第二、復敦大學(Fordham University)第三、第四則是哥倫比亞大學研究生⋯⋯等段子，都讓人捧腹大笑。

航哥大膽調侃社會對同性戀的特別看法，備受觀眾歡迎。（笑果文化提供）

航哥談社會對同性戀的特別看法。(笑果文化提供)

許多現場觀眾對航哥的表演印象深刻。一上台便調侃自己能獲邀巡演，是公司為了「入鄉隨俗」，滿足美國對LGBTQ群體「指標」的航哥，講述自己觀察社會對同性戀的誤解和批判；無奈尋求心理醫生幫助，卻被對方搪塞「你要接受自己的女生性別」等段子，觀眾爆笑中又感唏噓。「我覺得她很勇敢，紐約人理解並支持她」紐約大學Yika說。

「笑果脫口秀——北美城市漫遊」舉行了紐約站演出，向現場2500名觀眾分享了無數令人捧腹大笑、卻又融合美中文化的搞笑段子。（笑果文化提供）

李誕則更多以幽默的比喻，講述對美國社會的觀察。（笑果文化提供）

聽不懂也要聽的紐約本地人Rock，與中國妻子認為「航哥太炸了，我太喜歡她了。」（笑果文化提供）

李誕則更多以幽默比喻，講述對美國社會的觀察，譬如主流社會對華人、對地域等問題的特別對待，以ChatGPT不願意對「紐約華人」和「上海人」等字眼多做評價，因而規避「政治風險」為例，折射複雜的社會現實。「這真的很酷。」從事金融行業的Marvin表示，「結合時事又能搞笑，真的很值。」