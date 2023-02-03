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大中央車站110歲 草間彌生巨幅壁畫進駐 超吸睛

記者高雲兒／紐約報導
草間彌生在麥迪遜大中央車站的壁畫。(記者高雲兒／攝影)
草間彌生在麥迪遜大中央車站的壁畫。(記者高雲兒／攝影)

大都會運輸署(MTA)2日慶祝曼哈頓大中央車站(Grand Central Terminal)110周年，該站首次投入服務為1913年2月2日。而近日因啟用長島鐵路(LIRR)牙買加站通車，車站下方的新站大廳同時還推出當代藝術家草間彌生(Yayoi Kusama)和史密斯(Kiki Smith)的鑲嵌壁畫，為繁忙的交通系統添趣味。還有眾多藝術作品在車站展出，充滿藝術氣息。

MTA介紹，大中央車站曾於1975年陷入重建及拆除危機，但因甘迺迪總統夫人高呼挽救，加上最高法院裁定而保留，之後並接通了與42街之間的接駁地鐵路線，將通往上州各地的北線鐵路(Metro-North)進一步連接，近期新站落成接通長島鐵路，被命名為麥迪遜大中央車站(Grand Central Madison)。

對於最新的裝置藝術，MTA藝術與設計總監布拉德沃斯(Sandra Bloodworth)表示，草間彌生和史密斯都以自己獨特的風格創作，提升這個公共空間的氛圍。

草間彌生的作品占地約875平方呎，是對藝術家「我永恒的靈魂」系列的擴展，使用明亮的色彩和大膽線條，迎面感受一種不加修飾的熱情。這幅名為「愛的信息，從我的心直接到宇宙」的馬賽克作品，以不同主題為特色，通勤族在穿過新的大廳時很容易就會發現。

草間彌生為此壁畫特地作詩一首，稱「願你們都能體驗到愛人類的真正之美。人生是美好的。我的願望就是，用我的全部生命，向紐約人傳遞這一願景」。

史密斯的壁畫則橫跨新站兩層樓，共有五幅獨立壁畫，描繪長島的多處風景：森林，小鹿，河流等，讓人望而心靜，想用創作為奔波的人們帶來一些愉悅。

除了壁畫，車站還展出其他藝術作品：菲佛(Paul Pfeiffer)拍攝的現場特定攝影系列「靜物」(Still Life)，作品展示了時報廣場街頭表演者「Da Gold Man」，一個覆蓋金色的栩栩如生雕像；電子藝術作品在大廳北端的LED屏幕上展示，如以慢鏡頭展示40名紐約人真人肖像的影像作品，以及從大中央車站到長島的旅程，曼哈頓街景、野生動物和海灘的旅程等。

草間彌生在麥迪遜大中央車站的壁畫。(記者高雲兒／攝影)
草間彌生在麥迪遜大中央車站的壁畫。(記者高雲兒／攝影)
壁畫全貌。(記者高雲兒／攝影)
壁畫全貌。(記者高雲兒／攝影)
草間彌生在麥迪遜大中央車站的壁畫。(記者高雲兒／攝影)
草間彌生在麥迪遜大中央車站的壁畫。(記者高雲兒／攝影)

長島鐵路 中央車站 MTA

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