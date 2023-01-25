「春之聲」中國新年音樂會 27、28日登場

第四屆「春之聲」中國新年音樂會，將於27、28日登場，其中「梁祝」小提琴協奏曲將再現林肯中心。(主辦方提供)

巴德美中音樂研習院第四屆「春之聲」(The Sound of Spring)中國新年音樂會，將於27日(周五)、28日(周六)連續兩天分別在曼哈頓 兩個場館登場，「梁山伯與祝英台」小提琴協奏曲、琵琶協奏曲「霸王卸甲」和「龍騰虎躍」等，由院長蔡金冬指揮，結合小提琴、二胡、琵琶、打擊樂等獨奏藝術家與巴德當代樂團(The Orchestra Now)同台演繹。

上半場重頭戲為「梁祝」小提琴協奏曲，由現任紐約愛樂樂團樂手的小提琴家孫娜演奏。還有由劉文金所作的「雪山魂塑」，透過二胡與樂隊的協奏，講述戰士在跨過雪山的征途中堅強的意志和氣勢；二胡由巴德音樂學院協奏曲比賽獲獎者、民族器樂演奏專業的劉倍彤演奏。

下半場將以打擊樂表演「龍騰虎躍」開場，表現熱烈歡騰的節日景象。兩位享譽當代的中國作曲家的作品，分別是周龍的琵琶與樂隊作品「霸王卸甲」，及郭文景的管弦樂作品「禦風萬里」；「霸王卸甲」琵琶獨奏高虹是活躍國際舞台的演奏家，獲獎無數，該曲則以「霸王別姬」故事為原型。「禦風萬里」將漢、藏、蒙、維等民族的民歌融為一體，氣氛歡騰。

音樂會將分別於27日在巴德學院費舍爾表演藝術中心、28日在林肯中心爵士樂 中心舉行；其中28日的場次開放購票，時間為下午3時，更多資訊請上https://reurl.cc/OE3A2R查詢。