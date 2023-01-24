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長島鐵路延至大中央車站 牙買加25日起通車

記者劉梓祁／紐約即時報導
麥迪遜大中央車站新站樓。圖取自MTA官網
麥迪遜大中央車站新站樓。圖取自MTA官網

大都會運輸署(MTA)24日宣布，紐約市內長島鐵路(LIRR)開往麥迪遜大中央車站(Grand Central Madison)的客運列車和新車站將於明日(25日)正式開通啟用。第一班列車將於明日早上10時45分由牙買加(Jamaica)車站開出，預計全程需時22分鐘。

運輸署在公告中指出，在新線路開通後的至少三週內，長島鐵路將提供僅供兩站往來的列車服務，以便乘客熟悉新的車站和車次。運輸署表示，此線路營運時間將在周間從早上6時15分至晚上8時，週末從早上7時至夜晚11時。在周間的中午時間和週末，列車班次將為每30分鐘一班，高峰時段則為每一小時一班。

新長島鐵路麥迪遜大中央車站佔地70萬平方英尺，通過一條新東河隧道與長島鐵路相連，於2008年開始興建。運輸署將新車站的啟用稱為60年東河隧道工程設計和15年耗資110億元建設的結晶。

此線路由前參議員Al D'Amato在大約25年前首次提出，旨在減少在曼哈頓東區工作的市民的通勤時間，並通過提供第二條進出長島的路線，為長島鐵路增加更多的空間。運輸署多年來一直承諾，新車站將於2022年開放，但卻在上個月底表示，由於通風系統的問題將把開放時間推遲到今年。

運輸署表示，在線路營運初期，乘客仍可以使用前往賓州車站(Penn Station)的車票來前往麥迪遜大中央車站，長島鐵路也將在麥迪遜大中央車站大廳安排工作人員以歡迎乘客並提供相關的信息。

關於新列車線路的班次信息，公眾可於運輸署網站new.mta.info/GrandCentralMadison或TrainTime應用程序查詢。

麥迪遜大中央車站新站樓。（取自長島鐵路官網）
麥迪遜大中央車站新站樓。（取自長島鐵路官網）
麥迪遜大中央車站延期後全面啟用。(本報檔案照)
麥迪遜大中央車站延期後全面啟用。(本報檔案照)

長島鐵路 中央車站 大都會

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