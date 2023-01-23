我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

蒙市槍案／華人跳舞時聽到槍響 以為是春節鞭炮聲

「槍擊時 我在同條街吃飯」華女與蒙市槍案擦肩而過

天景購物中心慶新春 辦藝術壁畫派對

記者牟蘭、鄭怡嫣／紐約報導
為慶祝春節，天景購物中舉辦藝術壁畫派對。(主辦單位提供)
為慶祝春節，天景購物中舉辦藝術壁畫派對。(主辦單位提供)

慶祝春節，法拉盛天景購物中心舉辦系列活動，日前藝術壁畫派對，邀請六位來自不同文化背景的亞裔藝術家，用筆觸詮釋他們對兔年的願景，包括華裔藝術家Christina Young與Jenny Acosta，來自台灣的謝高元、日本的小倉茜、南韓的李賢俊與菲律賓的Philippe Anthony Quinal。

Shopcore集團美東區行銷經理孫偉家表示，此次慶祝活動，有MISS全女子樂團帶來的當代國樂演出，也有舞蹈表演，還有湯圓、年糕等傳統美食試吃，讓各族裔民眾感受中華文化魅力。

謝高元的創作靈感來自新年時的鄉愁，從台北搬到紐約後，每當想家，就會仰望天空尋找安慰，「與地球另一端的家人同在一片天空下。」李賢俊介紹到其作品，在古代朝鮮村落，雕刻著圖騰的木樁豎立在村莊入口，保護村民，驅趕邪靈並帶來好運，畫中穿著傳統韓服的兔子騎著時光機帶著木樁從古老的村莊來到紐約，帶來好運望。

小倉茜的壁畫結合傳統日式元素，Philippe Anthony Quinal融入菲律賓色彩，華裔藝術家Christina Young與Jenny Acosta則將掛燈籠﹑包餃子與打麻將等加入創作主題。

天景購物中心舉辦新年慶祝活動。(記者鄭怡嫣／攝影)
天景購物中心舉辦新年慶祝活動。(記者鄭怡嫣／攝影)

華裔 亞裔 法拉盛

上一則

紐約詩畫琴棋會 華埠揮春贈字

下一則

松柏之家攜親子互助會 華童春節剪紙同樂

延伸閱讀

開幕不到一周…華埠廣場新天地壁畫 遭惡意塗鴉

開幕不到一周…華埠廣場新天地壁畫 遭惡意塗鴉
40藝術家寫春聯 獻中華文化新年祝福

40藝術家寫春聯 獻中華文化新年祝福
慶新春 中華文化走出去 40位藝術家寫春聯送主流

慶新春 中華文化走出去 40位藝術家寫春聯送主流
紐約華埠著名「麵館」壁畫遭塗鴉 項目發起人花兩日修補

紐約華埠著名「麵館」壁畫遭塗鴉 項目發起人花兩日修補
阿妹挺原住民壓軸嗨唱 預告「ASMR」演唱會像派對

阿妹挺原住民壓軸嗨唱 預告「ASMR」演唱會像派對

熱門新聞

患有智力發育障礙蔡女士(左)在母親死後，被送醫治療。(冉燕飛提供)

紐約智障華女伴母屍3個月 暴瘦20磅…冰箱只剩1瓶洗髮水

2023-01-20 09:47
參與小頸強暴搶劫案的歹徒均被判刑10到17年。(警方提供)

看中華人業者帶錢回家 入屋搶劫強暴…非裔、華裔主謀判刑

2023-01-18 10:16
市財政局17日公布報告，預計2024財年全市110萬房產價格將比上一財年增長6.1%，地產總市值將達到約1兆4800萬元。（美聯社）

紐約市要漲地稅了…房屋估價明年增6.1% 獨棟漲最多

2023-01-18 12:39
法式燒餅五花肉刈包。記者張晨╱攝影

農曆年限量發售…法式燒餅五花肉刈包 2小時賣光

2023-01-20 13:02
華警李保羅在家人和同事的陪同下出院，警分局警員列隊歡迎。(紐約市警方提供)

紐約華警遭16歲嫌槍擊 帶傷交火追捕 被搭檔拖回車內送醫

2023-01-17 23:48
案發現場。(記者鄭怡嫣╱攝影)

法拉盛民宅聚眾打牌 4匪持槍夜劫 搶嫌有華人

2023-01-15 15:32

超人氣

更多 >
南加蒙市慶農曆新年爆槍擊案 致10死至少10傷

南加蒙市慶農曆新年爆槍擊案 致10死至少10傷
蒙市大屠殺72歲嫌犯姓名公布 已死於車內

蒙市大屠殺72歲嫌犯姓名公布 已死於車內
蒙市大屠殺槍嫌似在與警對峙中自戕 兇嫌照、案發影片曝光

蒙市大屠殺槍嫌似在與警對峙中自戕 兇嫌照、案發影片曝光
洛縣「小台北」大規模槍擊 兇嫌為中年亞裔男

洛縣「小台北」大規模槍擊 兇嫌為中年亞裔男
南加蒙市大規模槍擊 倖存者逃進韓國燒烤店求店主鎖門

南加蒙市大規模槍擊 倖存者逃進韓國燒烤店求店主鎖門