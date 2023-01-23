天景購物中心慶新春 辦藝術壁畫派對

為慶祝春節，天景購物中舉辦藝術壁畫派對。(主辦單位提供)

慶祝春節，法拉盛 天景購物中心舉辦系列活動，日前藝術壁畫派對，邀請六位來自不同文化背景的亞裔 藝術家，用筆觸詮釋他們對兔年的願景，包括華裔 藝術家Christina Young與Jenny Acosta，來自台灣的謝高元、日本的小倉茜、南韓的李賢俊與菲律賓的Philippe Anthony Quinal。

Shopcore集團美東區行銷經理孫偉家表示，此次慶祝活動，有MISS全女子樂團帶來的當代國樂演出，也有舞蹈表演，還有湯圓、年糕等傳統美食試吃，讓各族裔民眾感受中華文化魅力。

謝高元的創作靈感來自新年時的鄉愁，從台北搬到紐約後，每當想家，就會仰望天空尋找安慰，「與地球另一端的家人同在一片天空下。」李賢俊介紹到其作品，在古代朝鮮村落，雕刻著圖騰的木樁豎立在村莊入口，保護村民，驅趕邪靈並帶來好運，畫中穿著傳統韓服的兔子騎著時光機帶著木樁從古老的村莊來到紐約，帶來好運望。