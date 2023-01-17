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「羅密歐＋茱麗葉」紐約首演 舞進1960年代香港

記者張心／紐約報導
香港芭蕾舞團「羅密歐＋茱麗葉」紐約首演成功。(主辦方提供)
香港芭蕾舞團「羅密歐＋茱麗葉」紐約首演成功。(主辦方提供)

香港芭蕾舞團「羅密歐＋茱麗葉」美國巡演於近日在紐約市中心劇場(New York City Center)拉開帷幕，這部以莎士比亞經典劇集為靈感，背景改編至1960年代香港的芭蕾舞劇，在當晚首演座無虛席。

香港芭蕾舞團藝術總監衛承天將莎士比亞經典劇集投放在上世紀的香港，巧妙融合中華傳統和西洋現代元素，憑藉精湛的舞蹈、新穎的劇情、刺激的功夫、華麗的舞台藝術，將「舊香港」的風情展示給紐約觀眾。

香港駐紐約經濟貿易辦事處慶祝「羅密歐＋茱麗葉」首演，並展示香港非物質文化遺產。(...
香港駐紐約經濟貿易辦事處慶祝「羅密歐＋茱麗葉」首演，並展示香港非物質文化遺產。(記者張心／攝影)

香港駐紐約經濟貿易辦事處在首演前，舉辦招待會展示香港非物質文化遺產，包括林村許願樹、涼茶舖和麻將等，將觀眾提前帶入香港復古之旅。超過400位政商、外交、學術、文化藝術各界嘉賓出席，一同慶祝即將到來的農曆新年。

香港芭蕾舞團「羅密歐＋茱麗葉」於紐約市中心劇場上演。(主辦方提供)
香港芭蕾舞團「羅密歐＋茱麗葉」於紐約市中心劇場上演。(主辦方提供)

香港芭蕾舞團「羅密歐＋茱麗葉」於紐約市中心劇場上演。（主辦方提供）
香港芭蕾舞團「羅密歐＋茱麗葉」於紐約市中心劇場上演。（主辦方提供）

香港駐紐約經濟貿易辦事處處長聶繼恩表示，能向美國觀眾介紹亞洲這個最優秀、最國際化的芭蕾舞團之一，她感到十分自豪，「香港芭蕾舞團也代表香港的創意、活力和多元，是香港的文化大使。」

香港芭蕾舞團「羅密歐＋茱麗葉」於紐約市中心劇場上演。(主辦方提供)
香港芭蕾舞團「羅密歐＋茱麗葉」於紐約市中心劇場上演。(主辦方提供)

香港芭蕾舞團「羅密歐＋茱麗葉」於紐約市中心劇場上演。(主辦方提供)
香港芭蕾舞團「羅密歐＋茱麗葉」於紐約市中心劇場上演。(主辦方提供)

這次美國巡演有特別的意義，因為是疫情過後，香港芭蕾舞團首個海外巡演；此外，也是慶祝香港特別行政區成立25周年系列活動的壓軸節目。在紐約市演出後，將到北卡州，於20日和21日在當地教堂山(Chapel Hill)北卡大學繼續美國巡演。

香港 芭蕾 紐約市

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