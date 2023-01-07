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紐約博登書屋年度好書 「戊戌六章」等5書獲獎

記者許君達／紐約報導
紐約博登書屋2022年度圖書獎頒獎儀式與慶祝新年宴會，6日在法拉盛登場。(主辦方提供)
紐約博登書屋2022年度圖書獎頒獎儀式與慶祝新年宴會，6日在法拉盛登場。(主辦方提供)

紐約博登書屋近日公布2022年度圖書獎的獲獎作品，並於6日晚間在法拉盛舉辦頒獎儀式。許章潤的「戊戌六章」獲年度金獎、榮劍的「為革命招魂——評汪暉的中國革命史觀」獲最有影響力批判理論著作獎、黎安友(Andrew J. Nathan)的「黎安友論中國」獲最有價值研究當代中國著作獎、鍾聞的「百年較量：美國能否擊敗共產主義」獲最佳歷史評論著作獎、陳純的「自由主義的重生與政治德性」獲最佳青年學者成就獎。

博登書屋是成立於2020年的非營利機構，致力為華語世界提供優質且不受審查的人文社科內容，出版領域包括政治、經濟、藝術、哲學、歷史等。成立至今，已出版百餘部書籍，許多被美國知名大學和國會圖書館收藏。

博登書屋為在中國遭受打壓而發不出聲的學者提供平台，發表研究成果和思想結晶。書屋負責人榮偉表示，機構的運轉全靠志同道合的朋友義務相助，目的是在美國這片出版自由的土壤，打造一個自由言論樣板，為華語世界提供更多的精神養料。

榮偉說，博登書屋的成立可謂機緣巧合。當時，清華大學法學教授許章潤，因發表文章公開諷刺中國最高當局而遭封殺，已完成的「戊戌六章」書稿的國內出版計畫也夭折。書稿輾轉至榮偉手中，決心幫許章潤完成計畫。為出版此書而召集的團隊完成工作後，「順便」成立了博登書屋，繼續為其他受審查戕害的中文學術書籍提供出版服務。

「戊戌六章」在美出版後，許章潤在中國受到更多打壓和迫害，並引起國際媒體關注，令他的書意外大賣。榮偉說，這本書在2020年夏天問世的當月，就賣出5000多本，登上亞馬遜暢銷榜，甚至超過很多英文書籍。「連亞馬遜都表示難以理解。我告訴他們，是『紐約時報』幫忙做廣告。」

這也是書屋同仁決定設立年度評獎的動機之一。大量出版的同時，也要定期回顧已經出版的作品和背後的故事，以便重新挖掘和評估它們的價值。

博登書屋的官方網站正在製作中，目前的購買渠道有兩個：在亞馬遜(Amazon)直接搜索書名，可下單購買紙質書；在谷歌(Google)上可以購買電子版。

亞馬遜 法拉盛 紐約時報

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