周末好去處／「聖誕山」櫥窗展 老鼠冬至修電視

聖誕季擁有華麗的櫥窗，今年紐約公共電台(WNYC)旗下的The Greene Space，將從即日至26日(周一)，為公眾獻上「聖誕山」(Christmas Mountain)櫥窗展。該櫥窗展講述一個小鎮上的老鼠，在一年中最長的冬至夜晚修復電視信號的故事；這一手工製作的電子動畫，來自紐約現場藝術團體Piehole的原創系列，並匯集了來自不同學科、背景的20多位藝術家的作品。活動免費，地址為查爾頓街(Charlton St.)44號，民眾可上xmasmountain.hotglue.me/查看詳情。

●911後的下城展

摩天大樓博物館(The Skyscraper Museum)從即日起至明年1月底，展出「住宅崛起：911以來的曼哈頓 下城」(Residential Rising: Lower Manhattan since 9/11)，以當代建築的精細模型為特色，從歷史角度講述變遷，從1987年股市崩盤空無一人的下城到2001年工作日人流量40萬，居住人口4萬的大型商住社區，時代發展並沒有取代老居民，如今仍有8萬人住在這個這裡；展覽免費，民眾需上https://skyscraper.org/預約時間入場。

●格林堡公園手工折紙

城市公園巡遊者(Urban Park Rangers)，將於24日(周六)在布碌崙 (布魯克林)大橋下的格林堡公園(Fort Greene Park)舉辦聖誕樹折紙掛飾製作活動(Holiday Origami Ornament Making)，在工作人員的指導下，家長們將與孩子們一起用紙張，折出各種常青樹和動物主題飾掛件，並將成品帶回家。現場提供手工材料。活動免費，時間上午11時至下午12時間，地址為Dekalb Avenue交S Portland Ave之間，詳情可致電(646)398-1479查詢。

●哈德遜廣場滑冰場開放

聖誕節 周末不少民眾喜歡到冰場溜冰，但紐約市幾個著名冰場往往大排長龍。從即日起至2023年1月末，位於曼哈頓哈德遜廣場的滑冰場依然能滿足人們在摩天大樓之間的冰上起舞，冰場橫跨第9至第10大道的第31至33街之間，占地2.5英畝；臨近麥迪遜廣場花園和大松果Vessel僅幾條街之隔，需購票入場，開放時間為早10時至晚10時，可上https://reurl.cc/OEL1QA查看詳情。