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薛家燕演唱會 嗨翻雲頂世界

紐約訊
演唱會現場。(衛伯承／攝影)
演唱會現場。(衛伯承／攝影)

香港歌影視紅星薛家燕於12月17日（星期六）蒞臨紐約市雲頂世界與美東僑胞樂迷一起慶祝佳節，並由實力歌手陶信維擔任特別嘉賓。

薛家燕，人稱家燕姐。香港知名女演員、節目女主持及女歌手。薛家燕曾多次獲選為十大最受歡迎明星、十大歌星、十大電視藝人及最受歡迎女藝人。1960年代由於青春歌舞片大行其道，她與同是七公主的陳寶珠、蕭芳芳合作演出《彩色青春》、《姑娘十八一朵花》、《青春阿哥哥》及《飛女正傳》，並組織了「家燕A Go Go樂隊」，16歲當上電影女主角。

1990年代因領銜主演無綫電視處境劇集《真情》深入民心而獲得「好姨」綽號，2000年代又因經常主唱兒歌及主持兒童節目而獲稱「家燕媽媽」，2018年8月，薛家燕化身十字步女俠推出首個個人紅館《薛家燕愛你無限六十年演唱會》主題曲《Captain Nancy》並成為香港四大電子傳媒冠軍歌獨唱得主。

薛家燕於紐約市雲頂世界為樂迷獻唱多首名曲，其中包括「往事只能回味」、「萬水千山總是情」、「我的心裡只有你沒有他」、「一水隔天涯」、「倦」、「憑著愛」、Stand Up 、「禪院鐘聲」。及後家燕姐並與嘉賓歌手陶信維合唱「衹有情永在」 、「相思風雨中」、「舊歡如夢」。

換裝再度出場家燕姐唱出「開心女人Cha Cha Cha」 、「失戀」、「情花開」、「胭脂扣」；隨著與現場觀眾回顧分享一個由細識到大既好朋友黎小田，幾十年深交深知，回想過去合作主持點滴，獻唱黎小田作曲的「心肝寶貝」時，家燕姐亦忍不住感觸淚灑現場。

 家燕姐在青春舞團一起表演Wonder Girl的Nobody、PSY的Gangnam Style，勁歌熱舞將現塲氣氛推至沸騰，最後在安歌聲中以一曲「皆大歡喜」完美落幕。

演唱會現場。(衛伯承／攝影)
演唱會現場。(衛伯承／攝影)
演唱會現場。(衛伯承／攝影)
演唱會現場。(衛伯承／攝影)
演唱會現場。(衛伯承／攝影)
演唱會現場。(衛伯承／攝影)
演唱會現場。(衛伯承／攝影)
演唱會現場。(衛伯承／攝影)
演唱會現場。(衛伯承／攝影)
演唱會現場。(衛伯承／攝影)
演唱會現場。(衛伯承／攝影)
演唱會現場。(衛伯承／攝影)
演唱會現場。(衛伯承／攝影)
演唱會現場。(衛伯承／攝影)

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