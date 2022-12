台裔導演作品展映 台灣會館近百觀眾互動

放映結束後,導演們齊聚前台與觀眾交流。(記者許君達/攝影)

法拉盛 的台灣會館近日舉辦「下午看電影 」活動,在會館禮堂免費放映在紐約的台裔新生代導演 製作的電影短片。放映活動持續約兩小時,約100名觀眾到場觀看。

在放映活動上,聚焦於不同議題的八部短片連映,其中有六部短片的導演到場。選片的原則本著題材多樣性,有科幻、前衛、劇情、戲劇以及紀錄片等,力求給觀眾帶來豐富的觀影體驗。放映結束後,導演齊聚前台與觀眾互動,交流各自的生活經歷與拍片秘辛。

本場放映活動由導演胡安妮策劃,皇后區藝術委員會(Queens Council on the Arts)和紐約市文化事務部(New York City Department of Cultural Affairs)贊助。胡安妮的父母來自台灣,從小在美國長大,曾在法拉盛的紐約華僑文教服務中心學習中文。她的作品曾獲38個電影節提名,摘取九個獎項。2020年,她入選知名雜誌「好萊塢報導」(The Hollywood Reporter)專為推薦新銳女性電影製作人的「愛麗絲榜單」(Alice List)。

胡安妮的展映影片名為「便當」(Lunchbox),反應了在美的第二代華人與父輩的文化衝突及其在青少年時代因與所處環境格格不入而陷入的孤獨感。其他上映的影片還有潘宣羽(Hsuan Yu Pan)的「我,戲偶」、王䕒安(Ja-Ann Wang)的「Issac」、郭筑萱(Serena Kuo)的「End of Summer」、林宗諺(Lin Tsung-Yen)的「美豬肉圓」、Theresa Loong 的「Last Chance Ginkgo」、謝宗楷(Eddie Shieh)的「In Sync」和林奕彊(Yi-Chiang Lin)的「未完成電影」。