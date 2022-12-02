布碌崙區政廳節日集市 亞洲應景商品多 挑禮物新選擇

布碌崙節日集市在日前全新開幕，吸引不少顧客光臨。(記者胡聲橋／攝影)

年末節日氣氛愈來愈濃烈，紐約客又開始準備迎接另一盛大節日—聖誕節 ；紐約市有不少節日集市，最新開幕、位於布碌崙 (布魯克林)區政廳的節日集市，為當地首度登場，以多族裔文化為特色，其中更有不少亞洲應景商品，成為民眾節日購物玩樂的新據點，逛完也可到登波(Dumbo)或大軍廣場(Grand Army Plaza)看看聖誕樹，感受濃濃節日氣氛。

★首次開擺 多族裔文化碰撞

一個以展現紐約多族裔文化為特色的節日集市，從即日起在布碌崙區政廳門前的廣場開幕。這是都市空間(Urbanspace)首次在布碌崙策畫和組織節日集市。集市共有50個攤位，各族裔紛紛把最富有民族特色的商品呈現給前來逛街購物的民眾。

集市的策畫人、都市空間的Ronny Oppong介紹，該組織分別在曼哈頓 的聯合廣場(Union Square)和布萊恩公園(Bryant Park)等地組織了多個節日集市，今年第一次在布碌崙開設假日集市，而且開在了區政廳的門口，以布碌崙當地商家為主，向造訪民眾推廣該區當地的優質商販和產品，該活動得到了布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)的首肯和支持，希望布碌崙的這個節日集市能得到良好的反饋，持續辦下去。

華裔女性的服裝和首飾攤。(記者胡聲橋／攝影)

★如地球村 特色紀念品吸睛

華裔楊瑩(Ying Yang，音譯)擺了一個首飾和服裝攤位。她表示，攤位的首飾、服裝都是自己設計和改裁的，屬於個性服裝。

攤位上具有宗教特色的尼泊爾文物和手工藝品。(記者胡聲橋／攝影)

另外還有一個尼泊爾攤位，販售極富宗教特色的各種首飾和物品，包括精美的菩薩坐像、成串的首飾和論重量銷售的老綠松石。一位來自西藏的小夥也在擺攤，銷售首飾和裝飾品。

泰國女子的服裝和紀念品攤位。(記者胡聲橋／攝影)

節日集市有各種富有特色的玩具和紀念品。泰國特色攤商販售來自清邁，富有特色的掛件和獨立設計服裝；日本攤商則是有製作精美、姿態各異的各種鳥類形狀的紀念品。

摩洛哥小夥推銷自己的植物精油。(記者胡聲橋／攝影)

本地男青年的香草茶攤。(記者胡聲橋／攝影)

一名來自摩洛哥的小夥販售以一種摩洛哥特有植物為原料，製成的精油，帶有「自然的清香」；另一位本地小夥陳列的是各種香草茶(Herbal Tea)，芳香濃郁。

顧客光顧喀什米爾人的紡織品攤位。(記者胡聲橋／攝影)

攤位上獨具風情的南美印地安手工藝品。(記者胡聲橋／攝影)

現場還有南美特色香料、裝飾品和吉祥物，以及來自印度喀什米爾的各種掛毯和靠墊套，圖案既包括當地傳統風格，也有現代繪畫風格。

顧客光臨韓國小吃攤。(記者胡聲橋／攝影)

集市裡還有韓國小吃、越南點心和台灣奶茶，此外還有來自巴西和其他南美國家的食品可供選擇；該集市將從即日起舉辦至12月26日(周一)，時間為每日早11時至晚8時，地址在布碌崙Joralemon街209號，更多攤商列表及細節，可上https://www.urbanspacenyc.com/borohall查詢。

布碌崙節日集市市場廣角鏡。(記者胡聲橋／攝影)

●逛集市看聖誕樹 節日氣氛濃

聖誕節在逛節日集市之餘，民眾也可以到附近的廣場看看聖誕樹，其中位於大軍廣場(Grand Army Plaza)的聖誕樹為布碌崙最大，將於12月14日(周一)下午4時舉行點燈儀式，並持續亮燈至明年1月；位於公園坡(Park Slope)的四街廣場(Fourth Street Plaza)、南布碌崙的海濱路公園(Shore Road Park)和戴克公園(Dyker Park)和登波(Dumbo)等地區的聖誕樹也都已亮燈。曼哈頓最著名的聖誕樹，則是位於中城洛克菲勒中心的聖誕樹，已於日前舉行點燈儀式。

除了在布碌崙區政廳，由都市空間規畫的其他節日集市，還包括位於曼哈頓的布萊恩公園(Bryant Park)、哥倫布圓環(Columbus Circle)和聯合廣場(Union Square)等著名節日集市，攤商各異，不失為民眾挑選禮物、紀念品的好選擇。其他集市、開放時間和地點，可上https://reurl.cc/QWEqpZ查詢。