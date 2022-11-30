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幼獅少年管弦樂團 12/18聖誕音樂會

記者鄭怡嫣／紐約報導
紐約幼獅少年管弦樂團宣布年度聖誕音樂會。(記者鄭怡嫣╱攝影)
紐約幼獅少年管弦樂團宣布年度聖誕音樂會。(記者鄭怡嫣╱攝影)

紐約幼獅少年管弦樂團29日宣布，將於12月18日(周日)在皇后區貝賽舉辦第25屆聖誕音樂會，由音樂總監鍾啓仁指揮，率50多名團員演出，活動免費。

樂團藝術總監方秀蓉、行政總監張俊生、音樂總監鍾啓仁介紹，此次音樂會是繼6月在林肯中心年度音樂會後第二次的疫後實體演出。除傳統的聖誕頌歌選曲外，比才(Georges Bizet)的「阿萊城姑娘」，特別安排五個獨奏段落，由五名優秀的長笛學生一展技藝，老莫札特(Leopold Mozart)的「玩具交響曲」融入各類特別的樂器，生動模擬鳥叫等聲音，活潑歡快。

紐約華僑文教服務中心副主任林威廷、法拉盛市議員黃敏儀辦公室代表朱蕾等出席記者會。音樂會由紐約市文化基金協會、紐約市議會黃敏儀指定贊助,。綠洲基金會、中華民國僑務委員會、駐紐約台北經濟文化辦事處、台北文化中心、紐約華僑文教服務中心、 紐約第一銀行、林口印刷、普利斯商務網路等贊助.

音樂會時間為下午4時，貝賽158初中地址為Oceania街4635號，活動免費，座位先到先得，民眾可自行選擇是否戴口罩。樂團也歡迎有興趣的10至18歲的音樂學生參與甄試，加入樂團，可致電方秀蓉(917)912-8288或張俊生(347)306-2511，或發送電郵至[email protected] ，亦可至網站www. YouthOrchestra.com查詢詳情。

紐約市 中華民國 法拉盛

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