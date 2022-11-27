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紐約「小商家星期六」 小眾手作商品吸睛

記者張晨／紐約報導
26日小商家星期六溫暖晴朗，布萊恩公園的冬日市集現人潮。(記者張晨／攝影)
26日小商家星期六溫暖晴朗，布萊恩公園的冬日市集現人潮。(記者張晨／攝影)

為鼓勵消費者能多選擇本地商家消費，「小商家星期六」(Small Business Saturday)於26日登場，各大節日集市成為人們淘寶的首選，不少人走上街頭；相比大型連鎖品牌的折扣誠意不足，紐約客表示，更願意多花一點錢，從小商家挑選獨一無二的手作、小眾商品，不失新意又能支持本地商業復甦。

小商業作為紐約市的經濟命脈，在疫情期間舉步維艱，位於曼哈頓中城的布萊恩公園(Bryant Park)，其冬日集市作為小商業聚集地，滿足人們一站式購物的需求，從節日穿戴、裝飾禮品以及特色美食，還有紐約和節日元素，吸引了不少人前來選購禮品，不少商家也打出了折扣，搭配小商家星期六，提供給消費者特別優惠。

商家表示，由於小商家沒有多餘資金來推廣商業，基本靠顧客通過社交媒體發文或口耳相傳；但如今人們從新聞中看到「小商家星期六」的信息，雖不知道是否能淘到便宜，也願意出來逛逛，「我們也盡量給出了誠意折扣，使顧客滿意。」

而不少紐約客熱衷於小企業或獨立品牌的商品，紐約品牌、紐約製造凸顯了價值的獨特性，他們站在攤位前細心挑選，雖一些商品價格不菲，但他們仍願意多花些錢，買到有新意的禮物餽贈親友。

由美國運通(American Express)在2010年發起的「小商家星期六」活動，受到紐約市政府的大力倡議，鼓勵消費者使用信用卡，到非連鎖的當地小商家購物，希望在每年最繁忙的感恩節購物季，提供一個小商業推廣平台；不過在華裔社區，知曉這一活動細節的小商家卻是少之又少，且由於本小利薄的經營方式本就讓他們入不敷出，參與讓利則更成為不可能。

紐約市 疫情 信用卡

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