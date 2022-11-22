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陳梵攝影展 記錄哈林區華人老年生活

記者鄭怡嫣／紐約報導
哈林區華裔長者造訪以他們為主題的攝影展，右四為陳梵。(陳梵提供)
哈林區華裔長者造訪以他們為主題的攝影展，右四為陳梵。(陳梵提供)

曼哈頓哈林區(Harlen)是非洲裔及西語裔聚居地，也是20世紀美國非洲裔文化與商業的中心，近年也有越來越多華人長者因申請到政府樓遷居於此，陳梵的攝影展聚焦這些住在東哈林區的耆老，記錄他們鮮為人知卻豐富多彩的市民及參政生活。

陳梵來自中國廣州，曾在哥倫比亞大學就讀新聞專業碩士，目前為自由業者，在食儲銀行當志工時，與這些老人相識，接受本報採訪時她介紹，這些老人年齡在70至90歲間，許多人40、50歲時才移民美國，退休前擔任勞工、護理員等工作。位於東哈林的兩棟烏帕卡(UPACA)政府樓居民，華裔耆老已達二至三成，至少有48戶。

雞蛋殼放在花盆裡當有機肥、在政府樓的後院種苦瓜摘芥菜、與外族裔的街坊鄰里一起參加「家庭日」活動，陳梵的攝影作品，走入這些老人樸素的家中，記錄他們日常點滴的鄰里生活，她表示，長者出現的形象以弱勢群體為主，但是通過跟蹤拍攝發現，他們年輕時曲折的經歷與移民故事，退休後的多樣化生活，被應被看見。

值得關注的是，今年期中選舉，耆老們也跟著曼哈頓上城亞美聯盟(Upper Manhattan Asian American Alliance)組團集體投票，基於哈林區治安惡化，多數都投給共和黨。「許多人都有老人僅在派發食物時才出現的刻板印象」，陳梵說，但事實絕非如此，他們都積極投票，也熱心參與公共事務，但有時因語言障礙及缺乏資源，才進退無門。

這些作品也獲選本年度的「李揚國攝影項目」(Corky Lee Fellowship)，展出至22日(周二)晚8時，地點為曼哈頓華埠獲架街(Walker St.)127號。

哈林華人老人組團去投票。(記者鄭怡嫣/攝影)
哈林華人老人組團去投票。(記者鄭怡嫣/攝影)
陳梵攝影作品。(記者鄭怡嫣/攝影)
陳梵攝影作品。(記者鄭怡嫣/攝影)
陳梵記錄哈林區的華人老人。(記者鄭怡嫣/攝影)
陳梵記錄哈林區的華人老人。(記者鄭怡嫣/攝影)
哈林區華人老人的文娛生活。(記者鄭怡嫣/攝影)
哈林區華人老人的文娛生活。(記者鄭怡嫣/攝影)

曼哈頓 攝影 政府樓

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