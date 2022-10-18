世界唐卡研究和保護基金會 紐約成立

世界唐卡研究和保護基金會日前在紐約市哈佛俱樂部宣布成立。(主辦方提供)

世界唐卡研究和保護基金會日前在紐約市 哈佛俱樂部宣布成立，近百位來自中、美、德、英等國文化、藝術、教育、投資 、出版以及外交界人士到場祝賀。

基金會會長葉健英表示，盼藉此搭設交流平台，在全球發展壯大唐卡這項非物質文化遺產，帶來更多安詳與寧靜。唐卡有「藏民族百科全書」美譽，在美麗的雪域高原傳承已有1000多年；這種被西方評論家稱為東方油畫的藝術形式，在方寸之間繪出萬千景象，是藏族獨具特色的藝術形式，題材涉及藏族的歷史、政治、文化和社會生活等，在世界繪畫藝術殿堂占有重要位置。

中國工藝美術大師、國家級非物質文化遺產代表性傳承人、中國非物質文化遺產協會副會長娘本攜三幅畫作在成立大會上展出；他表示，繪製唐卡的顏料十分特殊，包括金、銀、珍珠、貝殼、瑪瑙、孔雀石等天然礦物寶石和藏紅花、雄黃、珊瑚等天然植物，以及土、水、木、骨、草、花等，以純色為主的天然顏料使唐卡的藝術風格有著濃烈的裝飾意味。娘本表示，基金會的成立將有助唐卡藝術走向更廣闊的世界。

與會者還包括哈佛大學 教授艾薩克(Ephraim Isaac)、「社會與外交評論」雜誌主編金斯(Gloria Starr Kins)、中國駐紐約總領館領事巴桑次仁、華盛頓特區國會山諮詢集團高級副總裁沃恩克(Christine M. Warnke)、哈佛財智集團創始人李艷春，那特藝術學院院長呂澎等。