曾雙腿重傷 71歲蔡國仁堅持跑馬拉松25年

蔡國仁20多年前因一場意外雙腿受傷，他用了兩年復健、重學走路，之後開始馬拉松之路。(蔡國仁提供)

今年71歲的華人 蔡國仁(Raymond Choy)，1993年因建築工地意外受傷，他花兩年復健、重學走路，四年後，參加人生中的首次馬拉松 ，堅持至今已25年，目前他正為自己的第24場馬拉松賽準備，希望透過分享故事，鼓勵其他殘疾人士相信自己、堅持夢想，不要輕言放棄。

蔡國仁在20多年前，曾因一場工地意外雙腿受傷。(蔡國仁提供)

居住在皇后區艾姆赫斯特的蔡國仁，接受本報採訪時表示，父母來自中國廣州，他在紐約出生，早年曾為華人移民爭取在聯邦建築工程中公平的就業 機會，42歲時因施工現場的意外，他雙腿嚴重受傷，用了兩年復健、重新學走路，但部分腿部的永久性損傷仍無法完全復原。

蔡國仁至今已參加過24次馬拉松比賽。(蔡國仁提供)

工傷意外造成蔡國仁的人生道路改變，他被迫改行，返回學校學習電腦斷層(CT)掃描技術，是學校裡年齡最長的學生，畢業後進入醫院服務；在完成復健後，他也加入了通過體育運動改變殘疾人生活的非營利組織「Achilles Track俱樂部」，在俱樂部的鼓勵下，1997年首次參加了馬拉松比賽。

蔡國仁說，他的長跑之路與健康的選手不同，有兩名隊友一前一後陪他完成比賽，防止他因體力不支摔倒；他表示，他參賽時無關完成時間，重在堅持，也記得首次完成比賽後的喜悅的心情。

蔡國仁曾參加過多場紐馬。(蔡國仁提供)

時隔25年，蔡國仁仍繼續堅持長跑之路，獲得全家的支持，「每次聽到子女向孫子女們說，我每年都堅持跑馬拉松，是一件很棒的事」；他說，如果這次自己無法完成馬拉松比賽，會再堅持一次，直到拿到三次失敗紀錄，他才會放棄自己的夢想。

蔡國仁曾參加過多場紐馬。(蔡國仁提供)

對於每年的馬拉松比賽，蔡國仁說，當天他會在凌晨3時起床，先前往曼哈頓與隊友集合，再一同前往比賽現場；目前他也正為今年11月到明年2月的紐約馬拉松賽事準備，至今每周末會堅持在中央公園與自己的隊員完成跑步訓練；他說，自己不是有天賦的馬拉松跑者，感謝助跑員的陪伴，幫助他完成每次比賽。

蔡國仁表示，希望通過自己的故事，鼓勵其他殘疾人士，堅持夢想，不要輕易言棄，「相信自己，你比你想的要堅強，只要全心投入，你走的每一步都讓你更靠近終點。」